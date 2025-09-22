Ousmane Dembélé nyerte a 2025-ös Aranylabdát. A Paris Saint-Germainnel a 2024-25-ös idényben mindent megnyerő világbajnok francia csatár a gála legnagyobb favoritja volt, mögötte pedig Lamine Yamal állt a fogadóirodáknál. Az Olympique Marseille elleni, vasárnapról hétfőre halasztott rangadón sérülése miatt nem léphetett pályára Dembelé, ami tovább erősítette a francia csatár Aranylabda-győzelmi esélyeit.

Ousmané Dembéléhez került az Aranylabda 2025-ben

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A díjat a 2005-ben győztes, korábbi PSG- és Barcelona-játékos, Ronaldinho adta át.

A szűkített listán hétfőn késő estére egyébiránt ez a tíz játékos maradt versenyben:

The Top 10 of the Ballon D'Or...

The winner is among them 🤩



🇫🇷 Ousmane Dembele

🇧🇷 Raphinha

🇪🇸 Lamine Yamal

🇪🇬 Mohamed Salah

🇮🇹 Gianluigi Donnarumma

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇵🇹 Nuno Mendes

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Cole Palmer

🇵🇹 Vitinha

🇲🇦 Achraf Hakimi pic.twitter.com/m2W3JZjEGM — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 22, 2025

A díjra esélyes 30-as listát a France Football szaklap állította össze, majd a végső döntést a FIFA ranglistájának első 100 helyén álló országok egy-egy meg nem nevezett képviselője hozta meg végül.

A női Aranylabdát a 2010-ben a spanyol válogatottal világbajnok Andrés Iniesta adta át honfitársának, a Barcelona klublegendájának,

Aitana Bonmatínak, aki zsinórban harmadszor vehette át a legrangosabb egyéni díjat.

Ezzel Alexia Putellas duplázása után sorozatban ötödik alkalommal nyert spanyol focista.

A gálára ezúttal is Párizsban, méghozzá a francia főváros mai arculatáért nagyban felelős Georges-Eugéne Hausmann báró megrendelésére, 1860-62 között épült impozáns Thatre de Chatelet-ben került sor.

Aranylabda és díjak sokasága

Az este folyamán a legjobban várt férfi Aranylabda mellett további díjakat is kiosztottak. Így gazdára talált a női Aranylabda, a legjobb 21 éven aluli férfi és női játékosnak járó, a francia foci első világsztárjáról, elnevezett Raymond Kopáról elnevezett, Kopa-díj, a szovjet kapuslegendáról, az egyetlen aranylabdás kapusról, Lev Jasinról elnevezett férfi és női Jasin-díj. Ugyancsak kiosztották a legjobb csatárnak járó Gerd Müller-, valamint a békéért és a sportért a legtöbbet tevő játékosnak járó Socratés-díjat is. Díjazták a legjobb férfi és női csapatokat, valamint a férfi és női csapatok kiemelkedő edzőit is.

Ruud Gullit a házban

A díjátadó műsort a korábbi holland aranylabdás (1987) sztár, Ruud Gullit, valamint a brit sportriporter, Kate Scott vezette. A futballvilág prominenseiből álló vendégsereg több mint egy órán át sereglett a piros szőnyegen, szépen sorban, egészen addig, amíg a barcelonai különítmény (Raphinha, Pau Cubarsi, Joan Laporta, Bojan Krkic) élén meg nem érkezett Lamine Yamal, akit hisztérikus üvöltés fogadott.