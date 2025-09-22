Ousmane Dembélé nyerte a 2025-ös Aranylabdát. A Paris Saint-Germainnel a 2024-25-ös idényben mindent megnyerő világbajnok francia csatár a gála legnagyobb favoritja volt, mögötte pedig Lamine Yamal állt a fogadóirodáknál. Az Olympique Marseille elleni, vasárnapról hétfőre halasztott rangadón sérülése miatt nem léphetett pályára Dembelé, ami tovább erősítette a francia csatár Aranylabda-győzelmi esélyeit.
A díjat a 2005-ben győztes, korábbi PSG- és Barcelona-játékos, Ronaldinho adta át.
A szűkített listán hétfőn késő estére egyébiránt ez a tíz játékos maradt versenyben:
A díjra esélyes 30-as listát a France Football szaklap állította össze, majd a végső döntést a FIFA ranglistájának első 100 helyén álló országok egy-egy meg nem nevezett képviselője hozta meg végül.
A női Aranylabdát a 2010-ben a spanyol válogatottal világbajnok Andrés Iniesta adta át honfitársának, a Barcelona klublegendájának,
Aitana Bonmatínak, aki zsinórban harmadszor vehette át a legrangosabb egyéni díjat.
Ezzel Alexia Putellas duplázása után sorozatban ötödik alkalommal nyert spanyol focista.
A gálára ezúttal is Párizsban, méghozzá a francia főváros mai arculatáért nagyban felelős Georges-Eugéne Hausmann báró megrendelésére, 1860-62 között épült impozáns Thatre de Chatelet-ben került sor.
Az este folyamán a legjobban várt férfi Aranylabda mellett további díjakat is kiosztottak. Így gazdára talált a női Aranylabda, a legjobb 21 éven aluli férfi és női játékosnak járó, a francia foci első világsztárjáról, elnevezett Raymond Kopáról elnevezett, Kopa-díj, a szovjet kapuslegendáról, az egyetlen aranylabdás kapusról, Lev Jasinról elnevezett férfi és női Jasin-díj. Ugyancsak kiosztották a legjobb csatárnak járó Gerd Müller-, valamint a békéért és a sportért a legtöbbet tevő játékosnak járó Socratés-díjat is. Díjazták a legjobb férfi és női csapatokat, valamint a férfi és női csapatok kiemelkedő edzőit is.
A díjátadó műsort a korábbi holland aranylabdás (1987) sztár, Ruud Gullit, valamint a brit sportriporter, Kate Scott vezette. A futballvilág prominenseiből álló vendégsereg több mint egy órán át sereglett a piros szőnyegen, szépen sorban, egészen addig, amíg a barcelonai különítmény (Raphinha, Pau Cubarsi, Joan Laporta, Bojan Krkic) élén meg nem érkezett Lamine Yamal, akit hisztérikus üvöltés fogadott.
Maga a trófea, azaz a két Aranylabda nem sokkal 21 óra előtt érkezett meg a gála helyszínére.
A gálát a kanadai Charlotte Cardin Feel Good című popdalocskája röffentette be. Gullit rövid beszédét követően elsőként a legjobb fiatal férfi focistának járó Kopa-díj került átadásra. Desire Doué (PSG), Estévao (Chelsea/Palmeiras), Joao Neves (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) és Kenan Yildiz (Juventus) közül került ki. A négyszeres BL-győztes Raphael Varane nem meglepő módon
a Barca és a spanyol válogatott 18 éves csillagának, Lamine Yamalnak adta át
a díjat, aki ezzel megvédte 2024-es elsőségét.
A legjobb fiatal női futballista Kopa-díja ugyancsak Spanyolorszgába, azon belül is Barcelonába került, miután a katalánok játékosa, Vicky López vehette át a díjat.
A legjobb edzőknek járó Johann Cruyff-trófa volt a következő díj, amelynek női változatát az angol válogatottat Európa-bajnoki címre vezető holland Sarina Wiegman vehette át.
A férfi mezőny jelöltjei között ott volt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos edzője, azaz a Liverpool mestere, Arne Slot,
a PSG-vel mindent (bajnokságot, kupát, Bajnokok Ligáját) megnyerő Luis Henrique, a Chelsea-t klubvilágbajnoki címre vezető Enzo Maresca, a Napolival olasz bajnok (és éppen a Pisa ellen meccselő) Antonio Conte, és a Barcelona edzője, Hansi Flick. A díjat pedig a BL-győztes csapat spanyol edzője, Luis Henrique vehette át, aki franciául mondott köszönetet a munkáját segítőknek.
Következett a Yasin-díj, amit ki más adhatott volna át, mint a korábbi Juventus- és PSG-sztár, az olasz válogatottal 2006-ban világbajnok, Giangluigi Buffon, valamint az angolokkal 2022-ben Mary Earps. A hölgyeknél Ann-Kathrin Berger (Gotham FC), Caratarina Coll (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Chiamaka Nndozie (PSG) és Daphne van Domselaar (Arsenal) voltak a jelöltek. Közülük Hannah Hampton, az angol válogatott 24 éves kapusa kapta a díjat.
A férfiknál Buffon a honfitársának, Donnarummának adhatta át a díjat, aki nem titkoltan példaképének tartja a 2006-os világbajnokot.
Senkit ne zavarjon meg, hogy a Ballon d'Or hivatalos X-oldalán a 2024-es eredménysor került fel szövegben, de a képen már a mai győztesek néznek ránk.
A díjátadó után jelenlévők megemlékeztek 1964 aranylabdásáról, a Manchester United egykori legendájáról, Dennis Lawról, valamint a nyáron tragikus autóbalesetben életét vesztő Diogo Jotáról és testvéről, André Silváról.
Az előző idény legeredményesebb játékosának járó Gerd Müller díjakat a portugál legenda, Luis Figo adta át a Barcelonában és a lengyel válogatottban összesen 48 gólt szerző Ewa Pajornak és az Sportinggal és a svéd válogatottal 64 találatig (54+10) jutó Viktor Gyökeresnek.
Az év női csapata a Bajnokok Ligája-győztes Arsenal, míg férfi csapata a fennállása során először ugyancsak BL-t nyerő Paris Saint-Germain lett. A díjakat az argentin Javier Pastore és az éjfekete napszemüveget viselő francia DJ Snake adta át.
A társadalmi felelősségvállalásért járó Sócrates-díjat Charlene monacói hercegné méltatta, adta át a Luis Enrique lányáról elnevezett Xana Alapítványnak, amit a 9 évesen csontrákban meghalt kislány nővére, Sira Martínez vett át.
Az év legjobb jelenetének járó People's Choice Awardot, valóban a nézők szavazták meg. Az elismerést a legszebb, góllal végződő akció kapta. A listán a következő jelenetek szerepeltek: