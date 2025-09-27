Live
A France Football nyilvánosságra hozta a 2025-ös Aranylabda-szavazás pontos végeredményét. Az Aranylabda odaítélése viszonylag sima volt, Ousmane Dembélé magabiztosan nyert, de azért akadtak érdekességek.

Az Aranylabda tehát a PSG francia játékosának kezébe került. Ousmane Dembélé triplázott a csapatával, bajnokságot, kupát és Bajnokok Ligáját is nyert. Az előzetesen kijelölt játékosokra a FIFA-ranglista első 100 helyen álló nemzetek újságírói szavaztak.

Az Aranylabda viszonylag simán került Ousmane Dembélé kezébe
Az Aranylabda viszonylag simán került Ousmane Dembélé kezébe 
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az Aranylabda-szavazás végeredménye

Ousmane Dembélé végül 1380 pontot kapott, Lamine Yamal 1059-et. Mögöttük lett hatalmas a szakadék, hiszen Vitinhának már csak 703 pont jutott, Mohamed Szalah 657, Raphinha 620 ponttal végzett, míg Achraf Hakimi 484, Kylian Mbappé 378 ponttal végzett.

Ami külön érdekesség az az, hogy 73-an szavazták Dembélét az első helyre a lehetséges 100-ból, ez Yamal esetében 11. Első helyre kapott még szavazatot Vitinha (6), Mohamed Szalah (4), Achraf Hakimi (3), Kylian Mbappé (1), Khvitcha Kvaratskhelia (1) és Scott McTominay (1).

Raphinha Dias celebrates during the match between FC Barcelona and Real Madrid CF, corresponding to week 35 of LaLiga EA Sports, played at the Lluis Companys Stadium in Barcelona, Spain, on May 11, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Raphinha senkinél sem került az első helyre
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A legmeglepőbb, hogy az esélyesek közé sorolt barcelonai Raphinha egyetlen első helyet sem kapott.

1. Ousmane Dembélé (francia, Paris SG), 1380 pont
2. Lamine Yamal (spanyol, Barcelona), 1059 pont
3. Vitinha (portugál, PSG), 703 pont
4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool), 657 pont
5. Raphinha (brazil, Barcelona), 620 pont
6. Achraf Hakimi (marokkói, PSG), 484 pont
7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid), 378 pont
8. Cole Palmer (angol, Chelsea), 211 pont
9. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG), 172 pont
10. Nuno Mendes (portugál, PSG), 171 pont
11. Pedri (spanyol, FC Barcelona), 124 pont
12. Hvicsa Kvarachelialia (grúz, PSG), 123 pont
13. Harry Kane (angol, Bayern München), 112 pont
14. Désiré Doué (francia, PSG), 74 pont
15. Gyökeres Viktor (svéd, Sporting), 56 pont
16. Vinicius Jr. (brazil, Real Madrid), 51 pont
17. Robert Lewandowski (lengyel, FC Barcelona), 49 pont
18. Scott McTominay (skót, Nápoly), 45 pont
19. Joao Neves (portugál, PSG), 40 pont
20. Lautaro Martinez (argentin, Inter), 37 pont
21. Serhou Guirassy (guineai, Borussia Dortmund), 25 pont
22. Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool), 21 pont
23. Jude Bellingham (angol, Real Madrid), 21 pont
24. Fabian Ruiz (spanyol, PSG), 20 pont
25. Denzel Dumfries (holland, Inter), 20 pont
26. Erling Haaland (norvég, Manchester City), 18 pont
27. Declan Rice (angol, Arsenal), 13 pont
28. Virgil Van Dijk (holland, Liverpool), 7 pont
29. Florian Wirtz (német, Bayer Leverkusen), 5 pont
30. Michael Olise (francia, Bayern München), 4 pont

