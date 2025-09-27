Az Aranylabda tehát a PSG francia játékosának kezébe került. Ousmane Dembélé triplázott a csapatával, bajnokságot, kupát és Bajnokok Ligáját is nyert. Az előzetesen kijelölt játékosokra a FIFA-ranglista első 100 helyen álló nemzetek újságírói szavaztak.

Az Aranylabda viszonylag simán került Ousmane Dembélé kezébe

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az Aranylabda-szavazás végeredménye

Ousmane Dembélé végül 1380 pontot kapott, Lamine Yamal 1059-et. Mögöttük lett hatalmas a szakadék, hiszen Vitinhának már csak 703 pont jutott, Mohamed Szalah 657, Raphinha 620 ponttal végzett, míg Achraf Hakimi 484, Kylian Mbappé 378 ponttal végzett.

Ami külön érdekesség az az, hogy 73-an szavazták Dembélét az első helyre a lehetséges 100-ból, ez Yamal esetében 11. Első helyre kapott még szavazatot Vitinha (6), Mohamed Szalah (4), Achraf Hakimi (3), Kylian Mbappé (1), Khvitcha Kvaratskhelia (1) és Scott McTominay (1).

Raphinha senkinél sem került az első helyre

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A legmeglepőbb, hogy az esélyesek közé sorolt barcelonai Raphinha egyetlen első helyet sem kapott.

A teljes sorrend:

1. Ousmane Dembélé (francia, Paris SG), 1380 pont

2. Lamine Yamal (spanyol, Barcelona), 1059 pont

3. Vitinha (portugál, PSG), 703 pont

4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool), 657 pont

5. Raphinha (brazil, Barcelona), 620 pont

6. Achraf Hakimi (marokkói, PSG), 484 pont

7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid), 378 pont

8. Cole Palmer (angol, Chelsea), 211 pont

9. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG), 172 pont

10. Nuno Mendes (portugál, PSG), 171 pont

11. Pedri (spanyol, FC Barcelona), 124 pont

12. Hvicsa Kvarachelialia (grúz, PSG), 123 pont

13. Harry Kane (angol, Bayern München), 112 pont

14. Désiré Doué (francia, PSG), 74 pont

15. Gyökeres Viktor (svéd, Sporting), 56 pont

16. Vinicius Jr. (brazil, Real Madrid), 51 pont

17. Robert Lewandowski (lengyel, FC Barcelona), 49 pont

18. Scott McTominay (skót, Nápoly), 45 pont

19. Joao Neves (portugál, PSG), 40 pont

20. Lautaro Martinez (argentin, Inter), 37 pont

21. Serhou Guirassy (guineai, Borussia Dortmund), 25 pont

22. Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool), 21 pont

23. Jude Bellingham (angol, Real Madrid), 21 pont

24. Fabian Ruiz (spanyol, PSG), 20 pont

25. Denzel Dumfries (holland, Inter), 20 pont

26. Erling Haaland (norvég, Manchester City), 18 pont

27. Declan Rice (angol, Arsenal), 13 pont

28. Virgil Van Dijk (holland, Liverpool), 7 pont

29. Florian Wirtz (német, Bayer Leverkusen), 5 pont

30. Michael Olise (francia, Bayern München), 4 pont