Az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-rangadó után szombaton a Premier League-ben játszik városi derbit a Liverpool. A bajnokcsapat edzője, Arne Slot a szerdai győzelem után érthető módon jókedvű sajtótájékoztatót tartott.

Két nappal az Atlético Madrid elleni BL-győzelem után már a szombati, városi rivális Everton elleni Premier League-rangadó kapcsán tartott sajtótájékoztató angliai idő szerint pénteken délben Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos edzőjét először az átigazolási szezon utolsó pillanataiban érkező, a spanyolok ellen 60 percet a pályán töltő Alexander Isakról kérdezték.

Arne Slot head coach of Liverpool celebrates the victory after winning the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Liverpool FC and Atletico de Madrid at Anfield on September 17, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Arne Slot nem véletlenül örült nagyon az Atlético Madrid ellen meccs lefújása után
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Slot elmondta, hogy a svéd egyre jobb állapotban van, de azért a szerdai BL-meccset nagyon megérezte, azaz még van hova fejlődnie állóképesség terén. Arra viszont nem volt hajlandó válaszolni a holland, hogy Isak ott lesz-e a kezdőben az Everton ellen.

A rivális meglátása szerint már tavaly is megnehezítette a dolgukat, most pedig még egy 100 millió fontot érő játékos is erősíti majd őket.

„Kölcsönben szerepel náluk, de azért Jack Grealish csak egy olyan játékos, akiért egyszer 100 millió fontot kiadott egy klub” – mondta Slot az augusztus legjobbjának választott angol támadóról. 

Ezt a hibát sürgősen ki kell javítani

Az egyik újságíró felhozta, hogy a Bournemouth elleni bajnoki után az Atlético ellen is 2-0-s előnyt herdált el a Liverpool.

„Korai még ebbe nagy bajokat látni, de való igaz, hogy kétszer adtunk le 2-0-s előnyt. De a két helyzet nagyon különböző volt. A Bournemouth ellen nagyon hiányzott a középpályáról Ryan (Gravenberch), ezért kaptunk két kontra gólt, az Atlético ellen viszont mindkét gólt átmenetekből kaptuk. Ezen valóban változtatunk kell, fejlődnünk kell” – mondta Slot, akitől azt is megkérdezték, hogy miért látszik előnyben úgy, mintha a csapat már csak szimplán le akarná játszani a meccset.

„Hát ez vicces. Tudjátok hányan megtaláltak azzal, hogy a Bournemouth ellen miért akartunk még minden áron támadni és gólt rúgni 2-0 után is?” – vágott vissza Slot.

Arne Slot az angol drukkereket dicsérte

A holland edzőt persze a nagy rangadók hangulatáról is megkérdezték, amiről elmondta, hogy személy szerint imádja azokat a meccseket.

Az Evertonnal szemben óriási a rivalizálás köztünk a pályán, de az, amit Diogo Jota halála után a szurkolóik, és egyébként a többi csapat szurkolói is tanúsítottak felénk, szerintem páratlan.

Vagy ott van például a Newcastle, ahol láttam, hogy teljes békességben ültek Liverpool-mezes drukkerek a rengeteg hazai drukker között. Szerintem ilyen bárhol máshol a világon elképzelhetetlen. Egy Feyenoord–Ajax meccsre például el sem utazhatnak a vendég szurkolók” – állította szembe a két ország focikultúráját a holland.

A végére pedig még egy kis angolóra és nevetés is jutott. Az angolul kifogástalanul beszélő Slot ugyanis nem értette a „fray” kifejezést.

„A micsodába? Fray-be? Az olyan, mint a squat? In the fray. Hát jó, remek. Ez valami skót kifejezés? Angol... Rendben, akkor vissza fray-be” – mondta Slot nevetve, így aztán jó hangulatban zárult a sajtótájékoztató.

A fray egyébként gyürkőzést, küzdelmet jelent, és valóban nem sokszor használják.

