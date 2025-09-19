Két nappal az Atlético Madrid elleni BL-győzelem után már a szombati, városi rivális Everton elleni Premier League-rangadó kapcsán tartott sajtótájékoztató angliai idő szerint pénteken délben Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos edzőjét először az átigazolási szezon utolsó pillanataiban érkező, a spanyolok ellen 60 percet a pályán töltő Alexander Isakról kérdezték.

Arne Slot nem véletlenül örült nagyon az Atlético Madrid ellen meccs lefújása után

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Slot elmondta, hogy a svéd egyre jobb állapotban van, de azért a szerdai BL-meccset nagyon megérezte, azaz még van hova fejlődnie állóképesség terén. Arra viszont nem volt hajlandó válaszolni a holland, hogy Isak ott lesz-e a kezdőben az Everton ellen.

A rivális meglátása szerint már tavaly is megnehezítette a dolgukat, most pedig még egy 100 millió fontot érő játékos is erősíti majd őket.

„Kölcsönben szerepel náluk, de azért Jack Grealish csak egy olyan játékos, akiért egyszer 100 millió fontot kiadott egy klub” – mondta Slot az augusztus legjobbjának választott angol támadóról.

Ezt a hibát sürgősen ki kell javítani

Az egyik újságíró felhozta, hogy a Bournemouth elleni bajnoki után az Atlético ellen is 2-0-s előnyt herdált el a Liverpool.

„Korai még ebbe nagy bajokat látni, de való igaz, hogy kétszer adtunk le 2-0-s előnyt. De a két helyzet nagyon különböző volt. A Bournemouth ellen nagyon hiányzott a középpályáról Ryan (Gravenberch), ezért kaptunk két kontra gólt, az Atlético ellen viszont mindkét gólt átmenetekből kaptuk. Ezen valóban változtatunk kell, fejlődnünk kell” – mondta Slot, akitől azt is megkérdezték, hogy miért látszik előnyben úgy, mintha a csapat már csak szimplán le akarná játszani a meccset.

„Hát ez vicces. Tudjátok hányan megtaláltak azzal, hogy a Bournemouth ellen miért akartunk még minden áron támadni és gólt rúgni 2-0 után is?” – vágott vissza Slot.

Arne Slot az angol drukkereket dicsérte

A holland edzőt persze a nagy rangadók hangulatáról is megkérdezték, amiről elmondta, hogy személy szerint imádja azokat a meccseket.

Az Evertonnal szemben óriási a rivalizálás köztünk a pályán, de az, amit Diogo Jota halála után a szurkolóik, és egyébként a többi csapat szurkolói is tanúsítottak felénk, szerintem páratlan.

Vagy ott van például a Newcastle, ahol láttam, hogy teljes békességben ültek Liverpool-mezes drukkerek a rengeteg hazai drukker között. Szerintem ilyen bárhol máshol a világon elképzelhetetlen. Egy Feyenoord–Ajax meccsre például el sem utazhatnak a vendég szurkolók” – állította szembe a két ország focikultúráját a holland.