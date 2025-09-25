A találkozó előtti bemelegítésen az Arsenal kezdőcsapata a tizenhatosnál gyakorolta a kapura lövéseket, amikor néhány port vale-i pályamunkás úgy gondolta, itt az ideje a gyepszőnyeget rendbe hozni.

A pálya rendben volt az Arsenal elleni meccsre, de a pályakarbantartók így is kikészítették az PL-csapat focistáit

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nem sikerült kizökkenteni az Arsenal játékosait

Ben White lövése pedig

az egyik munkatárs lábát találta el, ami előbb kisebb derültséget, majd vitát váltott ki. A történtek után Bukayo Saka odasétált a férfihez, és néhány szóváltás után csak a vállát vonogatta – jelezve, hogy nem igazán értette az időzítést.

Mindez azonban nem befolyásolta Mikel Arteta csapatát, amely hamar előnybe került: a nyolcadik percben Eberechi Eze talált be, majd a hajrában Leandro Trossard állította be a 2–0-s végeredményt a harmadosztályú házigazdákkal szemben.

Ben White smacks ball off Port Vale groundsman after he disrupts Arsenal warm-up https://t.co/ibHTtLLCYg — The Sun - Arsenal (@SunArsenal) September 24, 2025

A mérkőzés előtt az Arsenal menedzsere úgy fogalmazott:

„Sok változtatás lesz a csapatban, de

ezek a játékosok teljes mértékben megérdemlik a lehetőséget. Kepa például fantasztikus hozzáállással dolgozik, mindenben támogat minket, és többet érdemel annál, mint amennyi játékidőt eddig kapott.

Végül tehát a „pszichológiai hadviselés” sem tudta kizökkenteni az Arsenalt, amely magabiztos játékkal biztosította a továbbjutást az angol Ligakupában.