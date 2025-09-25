A találkozó előtti bemelegítésen az Arsenal kezdőcsapata a tizenhatosnál gyakorolta a kapura lövéseket, amikor néhány port vale-i pályamunkás úgy gondolta, itt az ideje a gyepszőnyeget rendbe hozni.
Ben White lövése pedig
az egyik munkatárs lábát találta el, ami előbb kisebb derültséget, majd vitát váltott ki. A történtek után Bukayo Saka odasétált a férfihez, és néhány szóváltás után csak a vállát vonogatta – jelezve, hogy nem igazán értette az időzítést.
Mindez azonban nem befolyásolta Mikel Arteta csapatát, amely hamar előnybe került: a nyolcadik percben Eberechi Eze talált be, majd a hajrában Leandro Trossard állította be a 2–0-s végeredményt a harmadosztályú házigazdákkal szemben.
A mérkőzés előtt az Arsenal menedzsere úgy fogalmazott:
„Sok változtatás lesz a csapatban, de
ezek a játékosok teljes mértékben megérdemlik a lehetőséget. Kepa például fantasztikus hozzáállással dolgozik, mindenben támogat minket, és többet érdemel annál, mint amennyi játékidőt eddig kapott.
Végül tehát a „pszichológiai hadviselés” sem tudta kizökkenteni az Arsenalt, amely magabiztos játékkal biztosította a továbbjutást az angol Ligakupában.