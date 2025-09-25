Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: újabb repülőteret kellett lezárni drónok miatt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyen pillanatokat sem gyakran látni. Az Arsenal különös „pályamunkás-trükkel” szembesült a Port Vale elleni Ligakupa-meccs előtt. Az ellenfél munkatársai ugyanis szinte a bemelegítés kellős közepén kezdték el füvet javítani, ami kisebb incidenshez vezetett.

A találkozó előtti bemelegítésen az Arsenal kezdőcsapata a tizenhatosnál gyakorolta a kapura lövéseket, amikor néhány port vale-i pályamunkás úgy gondolta, itt az ideje a gyepszőnyeget rendbe hozni.

A pálya rendben volt az Arsenal elleni meccsre, de a pályakarbantartók így is kikészítették az PL-csapat focistáit
A pálya rendben volt az Arsenal elleni meccsre, de a pályakarbantartók így is kikészítették az PL-csapat focistáit 
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nem sikerült kizökkenteni az Arsenal játékosait

Ben White lövése pedig 

az egyik munkatárs lábát találta el, ami előbb kisebb derültséget, majd vitát váltott ki.  A történtek után Bukayo Saka odasétált a férfihez, és néhány szóváltás után csak a vállát vonogatta – jelezve, hogy nem igazán értette az időzítést.  

Mindez azonban nem befolyásolta Mikel Arteta csapatát, amely hamar előnybe került: a nyolcadik percben Eberechi Eze talált be, majd a hajrában Leandro Trossard állította be a 2–0-s végeredményt a harmadosztályú házigazdákkal szemben.  

A mérkőzés előtt az Arsenal menedzsere úgy fogalmazott:  

„Sok változtatás lesz a csapatban, de 

ezek a játékosok teljes mértékben megérdemlik a lehetőséget. Kepa például fantasztikus hozzáállással dolgozik, mindenben támogat minket, és többet érdemel annál, mint amennyi játékidőt eddig kapott.

Végül tehát a „pszichológiai hadviselés” sem tudta kizökkenteni az Arsenalt, amely magabiztos játékkal biztosította a továbbjutást az angol Ligakupában.

Szoboszlaiék ellenfelet kaptak, a szurkolók csalást kiáltottak
Kegyetlenül beszóltak Gyökeres Viktornak – videó
Szörnyű hírt kaptak Szoboszlaiék, nagy bajban van a Liverpool

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!