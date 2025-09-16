Az Arsenal a Bajnokok Ligája tavalyi kiírásában egészen az elődöntőig jutott, a londoniak idén is messzire akarnak jutni, ehhez pedig már az alapszakaszban el kell kezdeni gyűjteni a pontokat. Az Ágyúsoknak az első megoldandó feladata a spanyol élvonalban szereplő Athletic Bilbao volt idegenben. A vendégek a svéd válogatott támadó, Gyökeres Viktor révén többször is képesek voltak veszélyeztetni, de óriási helyzete azért nem volt az Arsenalnak, igaz, a másik oldalon egy kapu előtt keresztbe eleresztett lövésen kívül nem volt semmi. Az első félidő legérdekesebb jelenete nem egy nagy lehetőséghez kapcsolódott. A 30. percben a csapatkapitány Gabriel és Gyökeres összefejeltek egy beívelést követően a Bilbao kapuja előtt jó 10-11 méterre, középen. A magyar származású támadó tarkója csúnyán vérzett, be is kellett hívni az orvosi csapatot, és kapott is egy szép nagy kötést az erősen vérző fejére a játékos.

Az Arsenal támadójának a feje csúnyán megsérült

Gól nélkül kezdte az Arsenal és a Bilbao a második félidőt

A második játékrész elején rákapcsoltak a vendégek, próbáltak már az első percekben előnybe kerülni, de ha el is jutottak a bilbaói kapuig, akkor Simon résen volt. Aztán a 71. percben megtört a jég, egy elég érdekes egy akció volt, ugyanis a Bilbao kapus kirúgásával kezdődött, amelyet pár érintéssel az Arsenal focistái hamar visszajuttattak a hazaiak harmadába, ahol az éppen akkor csereként beállt Martinelli szépen ment el a tizenhatosig és lőtt a kapuba, 1-0-ra módosítva az állást.

A kegyelemdöfés a 87. perc végén érkezett a vendégek részéről, a csereként beállt és az első gólt szerző Martinelli adott filléres labdát a szintén a kispadról érkezett Trossardnak, aki közelről nem hibázott és 2-0-ra módosította az eredményt, amely nem is változott már a lefújásig, hiába volt hat perc hosszabbítás. Nem mellesleg Trossard adta Martinellinek az első gólnál az asszisztot, így Arteta két cseréje nyerőnek bizonyult a mérkőzésen.

A kedd kora este másik összecsapásán a BL-újonc belga Royal Union SG nagy meglepetésre simán, 3-1-re verte idegenben a PSV Eindhovent.