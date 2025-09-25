A mindössze 21 éves Billy Vigar a Chichester és a Wingate and Finchley szombati hetedosztályú bajnokijának 13. percében sérült meg, miután a hírek szerint a pálya melletti betonfalnak ütközött. Az Arsenal egykori angol támadója – tavaly nyárig az észak-londoni klub U21-es csapatát erősítette – súlyos agysérülést szenvedett, mentőhelikopterrel kórházba szállították, azóta pedig mesterséges kómában feküdt az intenzív osztályon.

Belehalt a sérüléseibe az Arsenal neveltje, Billy Vigar

Fotó: Getty Images

Elhunyt az Arsenal-nevelés Billy Vigar

Csütörtök este a klubja a hivatalos közösségi oldalán közölte, hogy az orvosok nem tudták megmenteni Vigar életét. Mint írták, kedden megműtötték, de ez sem segített rajta, így csütörtök reggel életét vesztette.

It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.



We request that his family's privacy is respected at this most difficult time. 🤍🖤 pic.twitter.com/Pl49bHcnBg — Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025

Billy Vigar az Arsenal akadémiáján nevelkedett, de a felnőttek között nem lépett pályára. Kölcsönben játszott a Derby County és a Hastings FC csapatában, tavaly az Eastbourne Borough játékosa lett, majd egy hónapja igazolt a Chichester Cityhez. Klubja a hétvégi, Lewes elleni bajnokit elhalasztotta.