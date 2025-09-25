Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sokkoló beismerést tett a NATO – erre kevesen számítottak

Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtökön belehalt a sérüléseibe az angol hetedosztályú Chichester focistája, Billy Vigar. Az Arsenal akadémiáján nevelkedett játékos nem élte túl, hogy mérkőzés közben betonfalnak ütközött.

A mindössze 21 éves Billy Vigar a Chichester és a Wingate and Finchley szombati hetedosztályú bajnokijának 13. percében sérült meg, miután a hírek szerint a pálya melletti betonfalnak ütközött. Az Arsenal egykori angol támadója – tavaly nyárig az észak-londoni klub U21-es csapatát erősítette – súlyos agysérülést szenvedett, mentőhelikopterrel kórházba szállították, azóta pedig mesterséges kómában feküdt az intenzív osztályon.

Súlyos agysérülés után mesterséges kómába került az Arsenal neveltje, Billy Vigar
Belehalt a sérüléseibe az Arsenal neveltje, Billy Vigar
Fotó: Getty Images

Elhunyt az Arsenal-nevelés Billy Vigar

Csütörtök este a klubja a hivatalos közösségi oldalán közölte, hogy az orvosok nem tudták megmenteni Vigar életét. Mint írták, kedden megműtötték, de ez sem segített rajta, így csütörtök reggel életét vesztette.

Billy Vigar az Arsenal akadémiáján nevelkedett, de a felnőttek között nem lépett pályára. Kölcsönben játszott a Derby County és a Hastings FC csapatában, tavaly az Eastbourne Borough játékosa lett, majd egy hónapja igazolt a Chichester Cityhez. Klubja a hétvégi, Lewes elleni bajnokit elhalasztotta.

Betonfalnak ütközött az Arsenal korábbi focistája, kómában van
Folyt a vér az Arsenal Bajnokok Ligája-meccsén
Az angolok 15 éves Messije Szoboszlaiék ellen írhat történelmet

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!