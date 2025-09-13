A szombat kora délutáni találkozón az Arsenal elleni meccsen mutatkozott be a Nottingham Forest kispadján az ausztrál Ange Postecoglou, aki az előző szezonban Európa-ligát nyert az ősi rivális Tottenham edzőjeként.

Az Arsenal a spanyol válogatott Martin Zubimendi bombagóljával szerzett vezetést

Fotó: Henry Nicholls/AFP

Mikel Arteta, az Arsenal edzője a Mikel Merino, Martin Zubimendi, Martin Ødegaard középpályás triónak szavazott bizalmat, ami azért érdekes, mert a három futballista korábban a spanyol Real Sociedad csapatát erősítette, a 2019/20-es szezonban négy mérkőzésen is pályára léptek együtt.

Bombagólt lőtt az Arsenal Eb-győztes sztárja

Ahogy az várható volt, az Arsenal irányította a találkozót, több nagy helyzetet is kialakított az észak-londoni csapat, a vezetést azonban csak a 32. percben tudta megszerezni, de erre a gólra érdemes volt várni. Egy jobb oldali szöglet után egy középre kifejelt labdára Martin Zubimendi érkezett, majd 18 méterről, félfordulatból a léc alá bombázott.

Martin Zubimendi. Take a bow.pic.twitter.com/LlUMGXw5rP — Gooner Eurychus (@GoonerEurychus) September 13, 2025

A 26 éves baszk középpályás már tavaly nyáron is az egyik legkelendőbb játékos volt az átigazolási piacon, a Real Madrid, valamint a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool is szerette volna leigazolni, Zubimendi azonban még egy évig maradt a Real Sociedadnál. Idén nyáron aztán 65 millió euróért megvette az Arsenal – úgy tűnik, remek vétel volt.