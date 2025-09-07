Live
Rendkívüli

Kegyetlen a profi világ, és ezt most a saját bőrén tapasztalhatta meg Jakub Kiwior. Az Arsenal lengyel válogatott focistája éppen edzésre készült a londoni csapattal, amikor a barátaitól kapott üzenetekből megtudta, hogy már nem is a londoniak játékosa.

Augusztus 31-én lezárult az átigazolási időszak az európai labdarúgásban. Az egész nyarat lefedő őrület utolsó két-három napjában végképp elszabadul a pokol, szinte követhetetlenül pörögnek az események, zajlanak a klubváltások. Az Arsenal lengyel válogatott focistája, Jakub Kiwior most a saját bőrén tapasztalta meg a profi világ fonákját.

Arsenal's Polish defender #15 Jakub Kiwior (L) plays the ball past Villarreal's Canadian midfielder #17 Tajon Buchanan (R) during the pre-season friendly football match between Arsenal and Villarreal at the Emirates Stadium in London on August 6, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP)
Jakub Kiwior nem tudta, hogy már nem az Arsenal focistája
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Nem kegyelmezett az Arsenal

Here We Go! Ha ezt írja ki a X-oldalára Fabrizio Romano, az azt jelenti, hogy egy átigazolás megtörtént. A 32 éves olasz újságíró az átigazolások legfontosabb hírmondója, rossz nyelvek szerint olykor még alakítója is. Minden esetre ritkán téved, így, amit kiírt, azt tényként lehet kezelni.

„Edzésre készültem, amikor elkezdtek jönni az üzenetek az ismerősöktől, hogy gratulálnak az új szerződésemhez, és nagyon örülnek, hogy az FC Porto játékosa leszek. Én meg csak értetlenkedtem, mire írták, hogy most olvasták Fabrizio Romano oldalán” – mesélte el a portugál O Jogo című lapnak Kiwior.

„Sehogy nem búcsúztam el az Arsenaltól. Ha tudtam volna, hogy kölcsönadnak a Portónak, és, hogy erre mikor kerül sor, akkor készültem volna valamivel, az utolsó 2-3 napban azonban egyetlen jelzést sem kaptam a klub felől, hogy a tervük velem kapcsolatban” – tette még hozzá.

A 25 éves, 44-szeres lengyel válogatott védő 2023 óta az Arsenal játékosa, az idei szezonra azonban a londoniak kölcsönadták az FC Portónak.

