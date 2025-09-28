Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Így bukkantak rá Kaszás Nikolett holttestére a Pilisben

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában a Newcastle United egy 96. perces góllal 2-1-re kikapott az Arsenaltól a St. James' Parkban. Az Arsenal ezzel feljött a tabella második helyére, és két pontra megközelítette a címvédő és listavezető Liverpoolt.

A Bajnokok Ligája-szereplő Newcastle United borzalmasan kezdte az idei szezont, Eddie Howe együttese csak egy meccset nyert a Premier League-ben, így a tabella 15. helyéről várhatta az Arsenal elleni rangadót. 

Az Arsenal az előző fordulóban az utolsó pillanatban mentett pontot a Manchester City ellen
Az Arsenal az előző fordulóban az utolsó pillanatban mentett pontot a Manchester City ellen
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Mikel Arteta csapatának is rendkívül fontos volt az összecsapás, mivel a címvédő Liverpool szombaton kikapott a Crystal Palace otthonában, így az Arsenalnak lehetősége volt faragni az ötpontos hátrányából a listavezetővel szemben. 

Az Arsenal drámai győzelmet aratott

Az Arsenal kezdte jobban a meccset, az ötödik percben majdnem meg is szerezte a vezetést az észak-londoni csapat, de Eberechi Eze 14 méteres lövését Nick Pope óriási bravúrral kitolta a bal alsóból. A folytatásban a Newcastle átvette az irányítást, beszorította az Arsenalt, a vezetést azonban nem tudta megszerezni. 

A 14. percben kis híján büntetőt kapott az Arsenal, miután Jacob Murphy borzalmasan hazatett labdájára Viktor Gyökeres csapott le, a kapujából kimozduló Nick Pope pedig elkaszálta a magyar származású támadót.

 Jarred Gillett játékvezető gondolkodás nélkül a 11-es pontra mutatott, utána viszont hosszas videózás után kiderült, hogy a Newcastle kapusa hozzáért a labdához mielőtt Gyökerest letarolta, így visszavonták a büntetőt. 

Angliában még biztosan sokáig beszédtéma lesz Pope és Gyökeres ütközése
Angliában még biztosan sokáig beszédtéma lesz Pope és Gyökeres ütközése
Fotó: Andy Buchanan/AFP

Tíz perccel később újra közel került a vezetéshez az Arsenal. Egy gyors kontratámadás végén Declan Rice tálalt tökéletes labdát a balján érkező Leandro Trossard elé, de a belga támadó hat méterről szétbombázta a jobb kapufát. A 28. percben ismét Pope volt a főszereplő, a Newcastle United kapusa ezúttal Eze jobb felsőbe tartó 15 méteres bombáját tornázta ki. 

Az Arsenal az első félidőben veszélyesebben futballozott, a 34. percben mégis a Newcastle szerezte meg a vezetést az első nagy helyzetéből. 

Egy kis szöglet után az olasz Sandro Tonali tekerte középre a labdát, a német Nick Woltemade eltüntette az ötösön belül Gabriel Magalhãest, majd öt méterről a kapu jobb oldalába fejelt (1-0). 

  • A gól után az Arsenal edzője szerette volna, hogy Jarred Gillet nézze vissza az esetet, de a VAR-szobából ezúttal nem hívták ki a játékvezetőt videózni. 
Nick Woltemade a harmadik PL-meccsén a második gólját lőtte
Nick Woltemade a harmadik PL-meccsén a második gólját lőtte
Fotó: Andy Buchanan/AFP

Az Arsenallal így 2023 áprilisa óta először fordult elő, hogy két egymást követő bajnoki mérkőzésen is egygólos hátránnyal mehetett a szünetre. 

A második félidőben óriási lendülettel ment bele az észak-londoni csapat, az 59. percben pedig majdnem egyenlíteni tudott. A spanyol Európa-bajnok Martin Zubimendi löbbölte be a labdát a kapu elé, a berobbanó Jurriën Timber öt méterről kapura csúsztatott, de Pope hatalmas bravúrral kitornázta a jobb alsóba tartó labdát. 

A folytatás kemény küzdelmet hozott, igazán komoly helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani, ellenben a Newcastle United egy súlyosnak tűnő térdsérülés miatt elveszítette egyik legjobb játékosát, Tino Livramentót, akit hordágyon kellett levinni a pályáról.

Newcastle United's English defender #21 Tino Livramento is taken off on a stretcher after picking up an injury during the English Premier League football match between Newcastle United and Arsenal at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on September 28, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Tino Livramento tavaly mutatkozott be az angol válogatottban
Fotó: Andy Buchanan/AFP

A hajrára aztán felélénkült a mérkőzés, ugyanis a 84. percben az Arsenal lekopírozta a Newcastle gólját. Egy kisszöglet után Declan Rice tekerte be a labdát, a csereként beállt Mikel Merino pedig védhetetlen gólt csúsztatott a kapu bal oldalába (1-1). 

Az Arsenal gólja után a Newcastle Unitednek lehetősége volt ismét megszerezni a vezetést. A 86. percben Anthony Elanga kapott egy remek kiugratást, 12 méterről lőtt, de becsúszó Gabriel Magalhães lábáról a kezére pattant fel a labda. A hazaik értelemszerűen tizenegyest reklamáltak, vizsgálta is az esetet a VAR, de végül nem kapott büntetőt a Newcastle. 

Arsenal's Spanish midfielder #23 Mikel Merino celebrates after scoring their first goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Arsenal at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on September 28, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Newcastle Unitedban megfordult Mikel Merino mentette meg az Arsenalt
Fotó: Andy Buchanan/AFP

A nyolcperces hosszabbításban az Arsenal végig egykapuzott, teljesen beszorította a Newcastle-t, de úgy tűnt, maradni fog a döntetlen. A 96. percben aztán jött a csattanó. 

A csapatkapitány Martin Ødegaard jobb oldali szögletére Gabriel Magalhães robbant be, és a kapuból rossz ütemben kimozduló Pope-ot megelőzve öt méterről gólt fejelt (1-2). 

Az Arsenal ezzel drámai győzelmet aratott és feljött a tabella második helyére, két ponttal megközelítve a címvédő és listavezető Liverpoolt. 

Az Arsenal az utolsó pillanatban húzta be a Newcastle elleni mérkőzést
Az Arsenal az utolsó pillanatban húzta be a Newcastle elleni mérkőzést
Fotó: Andy Buchanan/AFP
  • kapcsolódó cikkek:
Itt a bizonyíték, hogy a zseniális Szoboszlai Dominikon nem múlt semmi – videó
Szoboszlai azonnal segítséget hívott: orvosi vészhelyzetek a Liverpool-meccsen
Szoboszlai védőként bizonyított, Kerkez nyakába varrják a Liverpool vereségét

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!