A Bajnokok Ligája-szereplő Newcastle United borzalmasan kezdte az idei szezont, Eddie Howe együttese csak egy meccset nyert a Premier League-ben, így a tabella 15. helyéről várhatta az Arsenal elleni rangadót.
Mikel Arteta csapatának is rendkívül fontos volt az összecsapás, mivel a címvédő Liverpool szombaton kikapott a Crystal Palace otthonában, így az Arsenalnak lehetősége volt faragni az ötpontos hátrányából a listavezetővel szemben.
Az Arsenal kezdte jobban a meccset, az ötödik percben majdnem meg is szerezte a vezetést az észak-londoni csapat, de Eberechi Eze 14 méteres lövését Nick Pope óriási bravúrral kitolta a bal alsóból. A folytatásban a Newcastle átvette az irányítást, beszorította az Arsenalt, a vezetést azonban nem tudta megszerezni.
A 14. percben kis híján büntetőt kapott az Arsenal, miután Jacob Murphy borzalmasan hazatett labdájára Viktor Gyökeres csapott le, a kapujából kimozduló Nick Pope pedig elkaszálta a magyar származású támadót.
Jarred Gillett játékvezető gondolkodás nélkül a 11-es pontra mutatott, utána viszont hosszas videózás után kiderült, hogy a Newcastle kapusa hozzáért a labdához mielőtt Gyökerest letarolta, így visszavonták a büntetőt.
Tíz perccel később újra közel került a vezetéshez az Arsenal. Egy gyors kontratámadás végén Declan Rice tálalt tökéletes labdát a balján érkező Leandro Trossard elé, de a belga támadó hat méterről szétbombázta a jobb kapufát. A 28. percben ismét Pope volt a főszereplő, a Newcastle United kapusa ezúttal Eze jobb felsőbe tartó 15 méteres bombáját tornázta ki.
Az Arsenal az első félidőben veszélyesebben futballozott, a 34. percben mégis a Newcastle szerezte meg a vezetést az első nagy helyzetéből.
Egy kis szöglet után az olasz Sandro Tonali tekerte középre a labdát, a német Nick Woltemade eltüntette az ötösön belül Gabriel Magalhãest, majd öt méterről a kapu jobb oldalába fejelt (1-0).
Az Arsenallal így 2023 áprilisa óta először fordult elő, hogy két egymást követő bajnoki mérkőzésen is egygólos hátránnyal mehetett a szünetre.
A második félidőben óriási lendülettel ment bele az észak-londoni csapat, az 59. percben pedig majdnem egyenlíteni tudott. A spanyol Európa-bajnok Martin Zubimendi löbbölte be a labdát a kapu elé, a berobbanó Jurriën Timber öt méterről kapura csúsztatott, de Pope hatalmas bravúrral kitornázta a jobb alsóba tartó labdát.
A folytatás kemény küzdelmet hozott, igazán komoly helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani, ellenben a Newcastle United egy súlyosnak tűnő térdsérülés miatt elveszítette egyik legjobb játékosát, Tino Livramentót, akit hordágyon kellett levinni a pályáról.
A hajrára aztán felélénkült a mérkőzés, ugyanis a 84. percben az Arsenal lekopírozta a Newcastle gólját. Egy kisszöglet után Declan Rice tekerte be a labdát, a csereként beállt Mikel Merino pedig védhetetlen gólt csúsztatott a kapu bal oldalába (1-1).
Az Arsenal gólja után a Newcastle Unitednek lehetősége volt ismét megszerezni a vezetést. A 86. percben Anthony Elanga kapott egy remek kiugratást, 12 méterről lőtt, de becsúszó Gabriel Magalhães lábáról a kezére pattant fel a labda. A hazaik értelemszerűen tizenegyest reklamáltak, vizsgálta is az esetet a VAR, de végül nem kapott büntetőt a Newcastle.
A nyolcperces hosszabbításban az Arsenal végig egykapuzott, teljesen beszorította a Newcastle-t, de úgy tűnt, maradni fog a döntetlen. A 96. percben aztán jött a csattanó.
A csapatkapitány Martin Ødegaard jobb oldali szögletére Gabriel Magalhães robbant be, és a kapuból rossz ütemben kimozduló Pope-ot megelőzve öt méterről gólt fejelt (1-2).
Az Arsenal ezzel drámai győzelmet aratott és feljött a tabella második helyére, két ponttal megközelítve a címvédő és listavezető Liverpoolt.