A Bajnokok Ligája-szereplő Newcastle United borzalmasan kezdte az idei szezont, Eddie Howe együttese csak egy meccset nyert a Premier League-ben, így a tabella 15. helyéről várhatta az Arsenal elleni rangadót.

Az Arsenal az előző fordulóban az utolsó pillanatban mentett pontot a Manchester City ellen

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Mikel Arteta csapatának is rendkívül fontos volt az összecsapás, mivel a címvédő Liverpool szombaton kikapott a Crystal Palace otthonában, így az Arsenalnak lehetősége volt faragni az ötpontos hátrányából a listavezetővel szemben.

Az Arsenal drámai győzelmet aratott

Az Arsenal kezdte jobban a meccset, az ötödik percben majdnem meg is szerezte a vezetést az észak-londoni csapat, de Eberechi Eze 14 méteres lövését Nick Pope óriási bravúrral kitolta a bal alsóból. A folytatásban a Newcastle átvette az irányítást, beszorította az Arsenalt, a vezetést azonban nem tudta megszerezni.

A 14. percben kis híján büntetőt kapott az Arsenal, miután Jacob Murphy borzalmasan hazatett labdájára Viktor Gyökeres csapott le, a kapujából kimozduló Nick Pope pedig elkaszálta a magyar származású támadót.

Jarred Gillett játékvezető gondolkodás nélkül a 11-es pontra mutatott, utána viszont hosszas videózás után kiderült, hogy a Newcastle kapusa hozzáért a labdához mielőtt Gyökerest letarolta, így visszavonták a büntetőt.

Angliában még biztosan sokáig beszédtéma lesz Pope és Gyökeres ütközése

Fotó: Andy Buchanan/AFP

Tíz perccel később újra közel került a vezetéshez az Arsenal. Egy gyors kontratámadás végén Declan Rice tálalt tökéletes labdát a balján érkező Leandro Trossard elé, de a belga támadó hat méterről szétbombázta a jobb kapufát. A 28. percben ismét Pope volt a főszereplő, a Newcastle United kapusa ezúttal Eze jobb felsőbe tartó 15 méteres bombáját tornázta ki.

Az Arsenal az első félidőben veszélyesebben futballozott, a 34. percben mégis a Newcastle szerezte meg a vezetést az első nagy helyzetéből.

Egy kis szöglet után az olasz Sandro Tonali tekerte középre a labdát, a német Nick Woltemade eltüntette az ötösön belül Gabriel Magalhãest, majd öt méterről a kapu jobb oldalába fejelt (1-0).