A mindössze 21 éves Billy Vigar súlyosan megsérült a gól nélküli döntetlennel zárult Wingate and Finchley elleni szombati bajnokin. Az Arsenal egykori támadója állítólag egy betonfalnak ütközött, ez okozhatta a sérülést, bár a klubja ezt az információt nem erősítette meg.

Súlyos agysérülés után mesterséges kómába került az Arsenal neveltje, Billy Vigar

Fotó: Getty Images

Kómába került az Arsenal egykori focistája

Vigar csapata, az angol hetedosztályban szereplő Chichester City a mérkőzés után adott ki a játékos állapotáról – írja a BBC.

„Billy súlyos agysérülést szenvedett, és jelenleg mesterséges kómában fekszik az intenzív osztályon, ahol a lehető legjobb kezelést kapja. Még túl korai lenne megjósolni a kimenetelt, és még ha minden jól is alakul, hosszú út áll előtte a felépülésig” – írta közleményében a Chichester City, amely jelenleg a nyolcadik helyen áll a bajnokságban.

Chichester City footballer Billy Vigar has been placed in an induced coma after suffering what the club said was "a significant brain injury" during a match.



More here: https://t.co/UZ9GhuRM7j pic.twitter.com/M0vizhbDPU — BBC Sussex (@BBCSussex) September 23, 2025

A fiatal angol csatár az Arsenal akadémiáján nevelkedett, végigjárta a korosztályos csapatokat, de a felnőttek között egyszer sem lépett pályára. Korábban megfordult a Derby County, a Hastings FC és az Eastbourne Borough csapatában is, majd az előző hónapban igazolt a Chichester Cityhez.

Miután az Arsenalnál értesültek a borzalmas hírről, ugyancsak mielőbbi felépülést kívántak korábbi játékosuknak, aki egészen tavaly nyárig az észak-londoni klub U21-es csapatát erősítette.

„Az Arsenal minden tagja a szeretetét és támogatását küldi Billynek, illetve a családjának ebben a nehéz időszakban” – üzente a Premier League-csapat.

Wishing you a speedy recovery, Billy ❤️



Everyone at Arsenal sends love and support to Billy and his loved ones at this difficult time. — Arsenal (@Arsenal) September 22, 2025

