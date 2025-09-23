Live
Megtámadták Moszkvát az ukránok, brutális orosz válasz jöhet

Súlyos agysérülést szenvedett az angol hetedosztályú Chichester focistája, Billy Vigar. Az Arsenal akadémiáján nevelkedett fiatal játékost jelenleg mesterséges kómában tartják.

A mindössze 21 éves Billy Vigar súlyosan megsérült a gól nélküli döntetlennel zárult Wingate and Finchley elleni szombati bajnokin. Az Arsenal egykori támadója állítólag egy betonfalnak ütközött, ez okozhatta a sérülést, bár a klubja ezt az információt nem erősítette meg.

Súlyos agysérülés után mesterséges kómába került az Arsenal neveltje, Billy Vigar
Fotó: Getty Images

Kómába került az Arsenal egykori focistája 

Vigar csapata, az angol hetedosztályban szereplő Chichester City a mérkőzés után adott ki a játékos állapotáról – írja a BBC.

Billy súlyos agysérülést szenvedett, és jelenleg mesterséges kómában fekszik az intenzív osztályon, ahol a lehető legjobb kezelést kapja. Még túl korai lenne megjósolni a kimenetelt, és még ha minden jól is alakul, hosszú út áll előtte a felépülésig” – írta közleményében a Chichester City, amely jelenleg a nyolcadik helyen áll a bajnokságban.

A fiatal angol csatár az Arsenal akadémiáján nevelkedett, végigjárta a korosztályos csapatokat, de a felnőttek között egyszer sem lépett pályára. Korábban megfordult a Derby County, a Hastings FC és az Eastbourne Borough csapatában is, majd az előző hónapban igazolt a Chichester Cityhez.

Miután az Arsenalnál értesültek a borzalmas hírről, ugyancsak mielőbbi felépülést kívántak korábbi játékosuknak, aki egészen tavaly nyárig az észak-londoni klub U21-es csapatát erősítette.

„Az Arsenal minden tagja a szeretetét és támogatását küldi Billynek, illetve a családjának ebben a nehéz időszakban” – üzente a Premier League-csapat.

