Rendkívüli

Elkezdődik ezen a héten a másodikszámú nemzetközi európai labdarúgó sorozat, az Európa-liga. A francia Nice este 21.00-kor fogadja az AS Roma csapatát, amelynek szurkolói összecsaptak az utcán a rend őreivel.

Rendkívül komoly atrocitás előzte meg a szerda esti Nice – AS Roma Európa-liga-mérkőzést. A La Gazzetta dello Sport beszámolója szerint egészen konkrétan több mint száz olasz szurkolót tartóztattak le a francia rendőrség emberei. A két tábor keménymagja már a meccset megelőző napon, kedden este összecsapott Nizza belvárosában, a Place Massena térnél. A hazai ultrák provokatív rigmusokat skandáltak, hogy felbőszítsék a vendégeket.

Az AS Roma szurkolói közül többet is letartóztattak

Egészen pontosan 102 letartóztatást erősített meg a rendőrség, és azt is elmondták, hogy többeknél fegyvereket is találtak. Több mint 400 rendőrt vezényeltek ki a két tábor közötti balhé kezelésére.

Az egyik videót a történetekről ITT lehet megtekinteni.

 

