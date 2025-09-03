A szeptember 1-jén lezárult nyári átigazolási időszakban az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a Premier League-csapatok voltak a legaktívabbak. Az angol élvonalbeli klubok hatalmas összegeket költöttek új játékosokra, különösen a Liverpool, amely kétszer is megdöntötte a PL átigazolási rekordját. Szoboszlai Dominikék nagy tehetségekkel és sztárfutbalistákkal erősödtek, így a bajnoki címvédés mellett a Bajnokok Ligája megnyerésének is ők az egyik, ha nem a legnagyobb esélyesei.
A Premier League-klubok közel hárommilliárd fontot költöttek új játékosokra 2025 nyarán, ami természetesen máris rekorddá vált.
Közülük a Liverpool vitte toronymagasan a prímet, a bajnoki címvédő 426 millió fontért szerződtetett futballistákat.
Arne Slot együttese 116,5 millió fontért megszerezte a német futball legnagyobb tehetségét, Florian Wirtzet a Leverkusentől, ezzel pedig brit csúcsot döntött. A Vörösöknek ezt a nyári átigazolási időszak utolsó pillanatában sikerült még felülmúlniuk, ugyanis hosszas huzavona után szerződtették a Newcastle Unitednél már sztrájkba is kezdett Alexander Isakot. A svéd válogatott csatárért 130 millió fontot fizettek, de mellette többek között Hugo Ekitiké és Jeremie Frimpong is érkezett, előbbi szintén nem kevés összegért. Magyar szempontból különösen remek hír, hogy Szoboszlai Dominik két magyar csapattársat is kapott, ugyanis Kerkez Milos a Bournemouth-tól, Pécsi Ármin pedig a Puskás Akadémiától került a PL-címvédőhöz.
Pécsi eleinte minden bizonnyal még csak kiegészítő ember lesz, Kerkez viszont már most stabil kezdőjátékos, az első három fordulóban egyaránt pályára lépett, a Newcastle és az Arsenal elleni rangadókat végig is játszotta. A Liverpooltól ugyan alapemberek is távoztak, Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz és Darwin Núnez is eligazolt, de a Vörösök így is nagyon megerősödtek, a PL-ben egyelőre nehéz elképzelni, melyik csapat tudná megállítani őket. Természetesen az új játékosoknak még némi időre lesz szükségük a beilleszkedéshez, de Arne Slot együttese remekül kezdte a szezont és okkal várhatja bizakodva a folytatást is.
A Manchester City önmagához képest visszafogottan költekezett, „csupán” 150 millió fontért erősített. Pep Guardiola csapatánál generációváltás zajlik, a 30 évnél idősebb játékosok közül Kevin de Bruyne, Ederson, Kyle Walker és Manuel Akanji is távozott, valamint a néhány éve 100 millió fontért igazolt Jack Grealish-t is elpasszolták kölcsönbe.
De Bruyne utódja a Lyontól megvásárolt Rayan Cherki lehet majd, az AC Milantól érkezett Tijjani Reijnders pedig szintén kihagyhatatan alapemberré válhat a középpályán.
A City új kapust is igazolt a 22 éves James Trafford személyében, de a Tottenham ellen nagyot bakizó 22 éves játékos nem biztos, hogy méltó utódja lesz majd a BL-győztes Edersonnak. Gianluigi Donnarumma annál inkább az lehet, a világ egyik legjobb kapusára már nem tartott igényt a PSG, a City viszont nagyon jól járhat az Eb-győztes olasz sztár utolsó pillanatban történt megszerzésével.
A szebb napokat is megélt Manchester Unitedtől rengetegen távoztak, bár érdemi összeget csak a Chelsea-hez került Alejandro Garnachóért és a Betisnek végleg eladott Antonyért kapott a klub.
A legnagyobb nyári fogásnak az RB Leipzigtól megszerzett Benjamin Sesko tűnik, Gulácsi Péter és Willi Orbán korábbi klubtársáért 73,7 millió fontot fizetett a United a lipcseieknek.
A szlovén válogatott csatár mellett a támadósorba még érkezett a Wolverhamptontól a brazil Matheus Cunha, a Brentfordtól pedig a kameruni Bryan Mbeumo, de egyelőre kérdéses, mire megy majd velük a szezont ezúttal is döcögősen kezdő manchesteri csapat.
Az előző idényben ezüstérmes Arsenal legnagyobb nyári fogása a magyar származású Viktor Gyökeres,
akit a Sporting Lisszabon sokáig nem volt hajlandó elengedni. A svéd válogatott csatár a klubvezetéssel alaposan összeveszett, majd viharos körülmények között távozott Portugáliából, Londonban pedig a klublegenda Thierry Henry 14-es mezszámát viselve onthatja majd a gólokat. Mikel Arteta együttese a Liverpoolt a közelmúltban kétszer is megtréfáló Crystal Palace legjobbját, Eberechi Ezét is megszerezte, de a Real Sociedadtól igazolt Martín Zubimendi is komoly erősítésnek tűnik.
A nagycsapatok közül a klubvilágbajnok Chelsea végzett a Liverpool mögött a második helyen, ami a nyáron elköltött összeget illeti. A londoniak ezúttal sem hazudtolták meg magukat és 263 millió fontért erősítettek. A Brightontól megszerzett Joao Pedro már a klub-vb-n is bizonyította képességeit, a korábbi Fradi-edző fia, Liam Delap pedig az elátkozott 9-es mezről szedné le a rontást. A Dortmundtól igazolt Jamie Gittens is beválhat, a Manchester Unitednél kegyvesztetté vált Alejandro Garnacho pedig megmutathatja, hogy hiba lenne leírni. A Chelsea kerete kifejezetten erősnek tűnik, az Arsenal mellett az egyik legesélyesebb lehet arra, hogy megszorongassa a címvédésre készülő Liverpoolt.
A Tottenham Hotspur hiába nyert Európa-ligát, Ange Postecoglou vezetőedzőnek a gyenge bajnoki szereplés miatt mennie kellett, az ausztrált a dán Thomas Frank váltotta, aki a Brentfordtól érkezett.
Az RB Leipzigtól 51 millió fontért igazolt holland válogatott Xavi Simons igazán komoly erősítésnek tűnik,
de a West Hamtől érkezett Mohammed Kudus, a Paris Saint-Germaintől kölcsönvett Randal Kolo Muani, valamint a Bayern Münchentől szerződtetett Mathys Tel is ütőképes lehet a támadósorban, ahonnét a klublegenda Szon Hung Min távozott.
Az utóbbi években elterjedt az a mondás, hogy semmi szükség nincs a Szuperligára, mivel a Premier League-ben olyan pénzek mozognak, hogy a világ legjobb futballistáinak nagy része most már a szigetországban futballozik. Amíg a Premier League-ben az átigazolási időszak utolsó napján is 290 millió euróért váltottak klubot a játékosok – a Liverpoolba igazoló Alexander Isakért egyedül fizettek brit átigazolási rekordnak számító 144 millió eurót, – addig a Serie A-ban óriási mozgás nem történt.
Persze, így is voltak érdekes átigazolások Olaszországban. A francia világbajnok Benjamin Pavard a BL-döntős Intertől a francia Marseille csapatához került, míg a BL-győztes svájci válogatott védő, Manuel Akanji a Manchester Citytől érkezett a milánói csapathoz. Az egykoron szupertehetségnek tartott Nicolò Zaniolo most éppen az Udinese csapatánál próbálkozhat karrierje újraindításával, miután az előző szezonban az Atalantánál és a Fiorentinánál is csúnyán felsült. A Juventus támadóposzton erősített az utolsó órákban. A torinói csapat kölcsönben megszerezte az RB Leipzig belga támadóját, Loïs Opendát, mellette pedig 15,5 millió eurót fizetett a francia Lille-nek a koszovói válogatott szélsőért, Edon Zhegrováért.
A legnagyobb fogást talán a Napoli halászta ki az Irwell folyóból, ugyanis Antonio Conte együttese kölcsönben megszerezte a Manchester United kegyvesztett támadóját, a dán Rasmus Højlundot.
A 22 éves, 191 centis csatárért 2023 nyarán közel 78 millió eurót fizetett a Manchester United, Højlund azonban – ahogy sokan mások is – mintha elfelejtett volna futballozni, amint betette a lábát Manchesterbe.
A nápolyi klub 6 millió eurót fizetett a dán csatár kölcsönvételéért, jövő nyáron pedig kötelező lesz 41 millió euróért megvásárolnia.
Túl nagy mozgás a spanyol bajnokságban sem történt az átigazolási időszak utolsó napján. A legendás chilei játékos, a 36 éves Alexis Sánchez most a Sevillához igazolt szabadügynökként, míg Dominik Livakovic, a világbajnoki ezüst és bronzérmes horvát kapus a török Fenerbahce együttesétől a Gironához került kölcsönbe. Carlos Soler, a Paris Saint-Germain elfeledett spanyol válogatott játékosa 6 millió euróért a Real Sociedadhoz igazolt, míg az Atlético Madrid kölcsönben megszerezte a Juventus argentin válogatott szélsőjét, Nico Gonzálezt. Az átigazolási bombát az utolsó napon nem a Barcelona vagy a Real Madrid robbantotta, hanem a Villarreal, amely 31 millió euróért megszerezte a francia Lyon csapatának georgiai támadóját, Georgi Mikautadzét.
Az átigazolási ablak egy happy enddel zárult, ugyanis a Betis bejelentette, hogy 22 millióért megszerezte a Manchester United szélsőjét, a brazil Antonyt, akit árérték arányban sokan a Premier League történetének legrosszabb igazolásának tartanak. A most is még csak 25 éves brazilért 2022 nyarán 95 millió eurót fizetett a Manchester United az Ajaxnak, azonban gyorsan kiderült, hogy Antony nem üti meg a Premier League szintjét. Persze, az is lehet, hogy megüti, csak rajta is kifogott a manchesteri átok.
Antony tavasszal kölcsönben már a Betisnél futballozott, egy félszezon alatt pedig bebizonyította, hogy jó környezetben valóban klasszisteljesítményre képes.
26 meccsen 9 gólt lőtt és 5 gólpasszt adott a sevillai csapatban, nem mellesleg oroszlánrész vállalt abban, hogy a Betis bejutott a Konferencia-liga-döntőbe.
Az átigazolási időszak utolsó napján a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig 24 millió eurót fizetett a portugál Sporting dán csatáráért, a 20 éves Conrad Harderért, míg a Bayer Leverkusen – amely hétfőn kirúgta Erik ten Hag vezetőedzőt – 25 millió euróért szerződtette a szaúdi Al-Qadsiah csapatától az argentin Ezequiel Fernándezt.
Az átigazolási bombát azonban a Bayern München robbantotta, méghozzá elég kalandos módon. Szombaton a német rekordbajnok mindenben megegyezett a Chelsea csapatával Nicolas Jackson kölcsönvételét illetően. A szenegáli támadó meg is érkezett Münchenbe, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, csakhogy időközben Liam Delap, a Chelsea támadója súlyos sérülést szenvedett a Fulham elleni meccsem, így a londoni csapat utasította Jacksont, hogy térjen vissza Münchenből.
Jackson és az ügynöke azonban közölték, hogy eszük ágában sincs visszatérni, így szombat délután elkezdődtek az üzengetések.
Jackson ügynöke, Diomansy Kamara a közösségi oldalán kijelentette, hogy ők bizony továbbra is Münchenben maradnak. És mint utóbb kiderült, jól tették. Hétfőre kitisztultak a fejek, és a sikeres orvosi vizsgálat után aláírhatták a szerződést a Bayernnel. Jackson kölcsönvétele új rekord lett, korábban ugyanis egyetlen kölcsönvételért sem fizettek 16,5 millió eurót.