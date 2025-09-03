A szeptember 1-jén lezárult nyári átigazolási időszakban az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a Premier League-csapatok voltak a legaktívabbak. Az angol élvonalbeli klubok hatalmas összegeket költöttek új játékosokra, különösen a Liverpool, amely kétszer is megdöntötte a PL átigazolási rekordját. Szoboszlai Dominikék nagy tehetségekkel és sztárfutbalistákkal erősödtek, így a bajnoki címvédés mellett a Bajnokok Ligája megnyerésének is ők az egyik, ha nem a legnagyobb esélyesei.

A német futball legnagyobb tehetségének, Florian Wirtznek az átigazolását is megoldotta a Liverpool

Fotó: Paul Ellis/AFP

Elképesztő költekezés: a Liverpool az átigazolási szezon nyertese

A Premier League-klubok közel hárommilliárd fontot költöttek új játékosokra 2025 nyarán, ami természetesen máris rekorddá vált.

Közülük a Liverpool vitte toronymagasan a prímet, a bajnoki címvédő 426 millió fontért szerződtetett futballistákat.

Arne Slot együttese 116,5 millió fontért megszerezte a német futball legnagyobb tehetségét, Florian Wirtzet a Leverkusentől, ezzel pedig brit csúcsot döntött. A Vörösöknek ezt a nyári átigazolási időszak utolsó pillanatában sikerült még felülmúlniuk, ugyanis hosszas huzavona után szerződtették a Newcastle Unitednél már sztrájkba is kezdett Alexander Isakot. A svéd válogatott csatárért 130 millió fontot fizettek, de mellette többek között Hugo Ekitiké és Jeremie Frimpong is érkezett, előbbi szintén nem kevés összegért. Magyar szempontból különösen remek hír, hogy Szoboszlai Dominik két magyar csapattársat is kapott, ugyanis Kerkez Milos a Bournemouth-tól, Pécsi Ármin pedig a Puskás Akadémiától került a PL-címvédőhöz.

Kerkez Milos Szoboszlai Dominik csapattársa lett a Liverpoolban

Fotó: Darren Staples/AFP

Pécsi eleinte minden bizonnyal még csak kiegészítő ember lesz, Kerkez viszont már most stabil kezdőjátékos, az első három fordulóban egyaránt pályára lépett, a Newcastle és az Arsenal elleni rangadókat végig is játszotta. A Liverpooltól ugyan alapemberek is távoztak, Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz és Darwin Núnez is eligazolt, de a Vörösök így is nagyon megerősödtek, a PL-ben egyelőre nehéz elképzelni, melyik csapat tudná megállítani őket. Természetesen az új játékosoknak még némi időre lesz szükségük a beilleszkedéshez, de Arne Slot együttese remekül kezdte a szezont és okkal várhatja bizakodva a folytatást is.