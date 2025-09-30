Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hosszú órákon át szenvedhetett halála előtt Kaszás Nikolett?

Link másolása
Vágólapra másolva!
A spanyol labdarúgó-bajnokság madridi rangadója kiütéssel ért véget. Az Atlético Madrid hazai pályán 5-2-re elintézte a Real Madridot, de nem csak az eredmény keltett nagy visszhangot. A meccsen Vinícius Júnior és Koke keveredett összetűzésbe egymással, a két balhézó sztár közül egyikük sem fogta vissza magát, amikor a másikat sértegette.

A Real Madrid éllovasként, százszázalékos mérleggel érkezett szombat délután a Riyadh Air Metropolitano Stadionba, ám csúfos vereséggel távozott, ugyanis az Atlético Madrid 5-2-es kiütéssel nyerte a fővárosi derbit. 

Ismét emlékezetes meccset vívott egymással az Atlético Madrid és a Real Madrid
Ismét emlékezetes meccset vívott egymással az Atlético Madrid és a Real Madrid
Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

Az Atlético Madrid és a Real Madrid sztárjai egymást gyalázták

A két csapat nem arról híres, hogy egymás tenyeréből eszik, a feszültség tapintható volt a mérkőzésen. A gyakran balhézó Vinícius Júniornak és a szabadszájú stílusáról ismert Kokénak sikerült is összeszólalkoznia és egymást hergelnie a madridi rangadón. 

„Te sírós kis sz.rházi! Mindig rohansz a sajtóhoz. 

Mindent, amit neked mondok, elmeséled a sajtónak” – utalt rá a Real sztárja, hogy az Atlético csapatkapitánya előszeretettel panaszkodik a médiának. Koke természetesen ezt nem hagyta szó nélkül és azt felelte, hogy nem a brazil, hanem Kylian Mbappé a Real legjobbja, Vinícius pedig erre azt mondta, hogy legalább ők egy csapatban játszanak, így többet is nyernek együtt.

Kokénak erre is volt egy reakciója és tovább hergelte Viníciust. 

„Mbappé megeszi a kenyered. Ő a legjobb!” 

– utalt rá a spanyol középpályás, miszerint a francia sztárcsatáré a dicsőség, és a brazil egyáltalán nem nélkülözhetetlen.

A Real Madridnak a rangadó elvesztése mellett egyéb gondja is akadt, ugyanis Dani Carvajal megsérült a meccsen, korábban pedig Trent Alexander-Arnold dőlt ki a sorból, így Xabi Alonsónak mindkét jobb oldali védőjét nélkülöznie kell egy ideig.

Kapcsolódó cikkek

A történelmi pofon után pokoli túrára indult a Real Madrid
Gyászol a Real Madrid is, meghalt a 19 éves spanyol focista
Botrány a Barcelona meccse után: a bíró elismerte, hogy nagyot tévedett

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!