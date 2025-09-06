Valószínűleg nem ilyen kezdésről álmodoztak Azerbajdzsánban a vb-selejtezőt tekintve: hiába kapott helyett a kezdőcsapatban öt játékos a Fradit a Bajnokok Ligájától búcsúztató Qarabagot képviselve, Izland gyakorlatilag a földbe döngölte a vendégeket, akik ötgólos vereséggel távoztak Reykjavíkból.

Nem Fernando Santos most az emberek kedvence Azerbajdzsánban

Fotó: Jakob Akersten Brodén / TT News Agency/AFP

A rangado.24.hu figyelt fel rá, hogy az azeriek alaposan kiakadtak a nagy különbségű fiaskó után, a szövetség főtitkára elsősorban Fernando Santost tette felelőssé.

– Ezek a fiúk nem érdemlik meg ezt a vezetést és ezeket az eredményeket. Tisztelni kell az ellenfelet, de ha így játszunk, és már az első perctől kezdve védekezünk egy ilyen csapat ellen, akkor ez a mi problémánk. A rendszer rosszul lett megválasztva, az edző nem végezte el a házi feladatát. Helytelen a szövetségi kapitány hozzáállása az azerbajdzsáni futballhoz és az emberekhez.

Elvárom, hogy ez az ember vállaljon felelősséget. Nincs szükségünk ilyen gyáva futballra. Ha az edző nem távozik, akkor mi fogunk lépni. Várjuk tőle a helyes döntést

– dühöngött Jahangir Farajullayev.

Azerbajdzsánban felállítanák a kapitányt

Az említett szövetségi kapitánynak a jelek szerint viszont nincs szándékában benyújtani a felmondást, legalábbis a meccs utáni sajtótájékoztatón elhangzottak alapján. Az azerisport.com beszámolója szerint az újságírók arról kérdezték a 70 esztendős portugál szakembert, hogy mondott-e már le valaha és most tervezi-e, ő azonban nemmel felelt ezekre a kérdésekre, mondván, szerződése van. Elmondta viszont, hogy ha felállítják a kispadról, elfogadja, de úgy érzi, a futballban könnyű csak az edzőt hibáztatni, pedig most nemcsak őt, hanem a játékosokat is lehet. Végezetül hozzátette, abban bízik, majd sikerül javítani a következő mérkőzéseken.

– Miért mondanék le? Mutassanak egy edzőt, aki feláll magától! Ha a szövetség szerint valamit rosszul csinálok, akkor beszélgessünk és találjunk megoldást – mondta Santos.

A portugálokkal 2016-ban Európa-bajnok trénert 2024 nyarán nevezték ki, ez volt a tizenegyedik mérkőzés, amin irányította a csapatot, két döntetlen mellett pedig már a kilencedik vereséget szenvedték el irányításával az azeriek. Négy szerzett gól mellett 29-et kapott, így a mérleg finoman fogalmazva sem nevezhető pozitívnak.

Halálos csend volt az öltözőben. Mindenki dühös volt. Volt, aki a cipőjét dobálta, más belebokszolt a falba. A csapat mentálisan teljesen szétesett

– mondta az azeri válogatott csatára, Mahir Emreli, aki azt mondta, ötlettelenek voltak, eddig csak egyszer érezte magát ennyire segítség nélkül a válogatottban, amikor a svédektől kikaptak 6-0-ra.