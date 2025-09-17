Így kell elkezdeni egy Bajnokok Ligája-idényt! Az idei kiírás első játéknapjának hat meccse összesen 23 gólt hozott, emellett pedig bőséggel volt dráma, érzelem, és meglepetés is a menüben. Bilbaóban még vér is folyt, Madridban pedig törvénnyé szilárdult a mondás, miszerint ne „ne köss bele argentin kapusba, ha jót akarsz”.
Az ember azt hinné, hogy 33 évesen, 53 válogatott meccsel és hat BL-győzelemmel a háta mögött már van annyi rutinja egy védőnek, hogy nem ül fel egy dél-amerikai, különösen egy argentin kapus provokációjának. Gerino Rulli azonban addig mondta a magáét Dani Carvajalnak, hogy a Trent Alexander-Arnold sérülése után az első félidőben becserélt Európa-bajnok védőnek elborult az agya, tett egy fejelő mozdulatot, Rullinak pedig több sem kellett. Rutinosan játszotta el a nagy halált, a bíró pedig a videózás után fel is mutatta Carvajalnak a piros lapot.
A spanyol ugyan így megmenekült egy kazah túrától (a 2. fordulóban a Kajrat Almati otthonában lép pályára a Real), a csapat viszont jobbhátvéd nélkül maradt, hacsak Alexander-Arnold sérülése nem jön rendben a szeptem 30-i meccsig.
A meccs emberének választott, két értékesített büntetőjével a három pontot Madridban tartó Kylian Mbappénak külön is köszönetet mondhat Florentino Pérez, hiszen a franciának köszönhetően a Real megszerezte 200. győzelmét, valamint 700. gólját a Bajnokok Ligájában.
A második félidőre kiegyeníltettebb lett a meccs, de meglátásom szerinte Carvajal kiállításáig mi irányítottunk. Egyértelműen egy elkerülhető piros lapot kapott, mindenhogy beszélnünk kell a történtekről
– mondta a Marcának Xabi Alonso, a Real Madrid edzője.
Roberto De Zerbi, a franciák edzője kíméletlenül kimondta a véleményét a második büntetőről.
„Büszke vagyok a csapatomra a pályán nyújtott teljesítményük után.
Az az eset meg, amikor Medina kézzel ért a labdához, minden volt, csak büntető nem. Szégyen, hogy ilyet megadott a bíró
– mondta meg az őszintét az olasz.
A Qarabag első és egyetlen azeri csapatként jutott be először 2017-ben a BL-be, majd az idei selejtező rájátszásában a Ferencváros 5-4-es kiverésével megismételte a bravúrt a bakui csapat. Nyolc éve az Atlétcio Madrid elleni két döntetlennel (1-1 és 0-0) a pontszerzés már összejött, most viszont talán rögtön az egész BL-idény egyik legnagyobb meglepetését szerezték azzal, hogy Lisszabonban 0-2-es hátrányból felállva 3-2-re legyőzték a portugál sztárcsapatot.
Pedro Bicalho személyében az azeriek adták a meccs emberét is, a Fradi elleni párharc két meccse között igazolt kolumbiai csatár, Camilo Durán pedig jó befektetésnek bizonyult, hiszen ő lőtte az egyenlítő gólt.
„Mindig tudtam, hogy ez egy fantasztikus érzés lehet, de a mérkőzés alakulása még szebbé tette ezt az estét a számunkra. Egész nap csak erre gondoltam, hogy ide jövök, abba a stadionba, ahol gyerekként annyi meccset láttam, és gólt fogok rúgni. A 2-0 nagyon veszélyes eredmény, mert, ha a másik csapat szépíteni tud, akkor könnyen fordulhat a kocka, ahogy ez most is történt. Úgy jöttünk ide, hogy hittünk benne, hogy győzhetünk a Benfia otthonában” – mondta az UEFA-nak nyilatkozva az azeriek első gólját szerző portugál Leandro Andrade.
Nem lett volna csoda, ha a nézők többsége hazamegy a Juventus–Dortmund meccs első félideje után, annyira eseménytelen volt az a 45 perc. De, ugye, már ki volt fizetve a jegy, meg hátha mégis történik valami. Hát, történt! A két csapat a második félidőben nyolc gólt szerzett, a BVB háromszor vezetett, 4-2-nél már két góllal is, a Juve azonban a 94. és a 96. percben lőtt gólokkal otthon tartotta az egy pontot.
A La Gazzetta dello Sport szerint Dusan Vlahovics „megmentette” Igor Tudor állását. Pedig a horvát edző nagyot húzott azzal, hogy csak csereként küldte pályára a szerb csatárt. Vlahovics az idényben ugyanis
a Parma, a Genoa és a Dortmund ellen összesen 73 percet töltött a pályán, ez idő alatt 4 gólt és 1 gólpasszt jegyzett,
ami a Serie A-ban 6, a BL-ben pedig 1 pontot ért. Az Inter elleni rangadón kezdőként pont ugyanennyi időt kapott, és jóformán nem volt értékelhető megmozdulása.
„Elkerülhető gólokat kaptunk, de szerencsére remek cseréink vannak, bárki képes a padról beállva eldönteni egy meccset. A második félidőre kicsit elfogytunk erőben, de a szívünk akkor is megvolt.
Viszont meg kell mondjam, hogy a játékvezető tette tönkre a meccsünket. Az első félidőben Letexier egy nyilvánvaló 11-estől fosztott meg bennünket, amikor Kelly fejese után Anton egyértelműen kézzel ért a labdához.
Nekünk nem adta meg a büntetőt, nekik befújta, ha ez fordítva lett volna, ahogy kellett volna lennie, akkor simán nyerünk 4-2-re” –háborgott Tudor a lefújás után.
Az Arsenal a későn jött gólok ellenére is magabiztos Bilbaói győzelme és a 90 perc során mutatott játéka után Mikel Arteta a csereként beállt, majd a vezető gólt megszerző Gabriel Martinellit dicsérte, aki jóformán az első labdaérintéséből gólt szerzett.
„Abszolút megérdemelte. Imádom Gabrielt: a hozzáállását, az elkötelezettségét, a pozitivátását, mindazt, amire képes a csapatért. Biztos voltam benne, hogy így fog pályára lépni, egyszerűen ilyen a mentalitása” – áradozott a spanyol edző.
Eredmények, 1. forduló: