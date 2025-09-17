Így kell elkezdeni egy Bajnokok Ligája-idényt! Az idei kiírás első játéknapjának hat meccse összesen 23 gólt hozott, emellett pedig bőséggel volt dráma, érzelem, és meglepetés is a menüben. Bilbaóban még vér is folyt, Madridban pedig törvénnyé szilárdult a mondás, miszerint ne „ne köss bele argentin kapusba, ha jót akarsz”.

Geronimo Rulli, a Marseille argentin kapusa elintézte, hogy Dani Carvajalnak ne legyen gondja a következő Bajnokok Ligája-fordulóra

Fotó: THOMAS COEX / AFP

Csúnyán felültették Carvajalt

Az ember azt hinné, hogy 33 évesen, 53 válogatott meccsel és hat BL-győzelemmel a háta mögött már van annyi rutinja egy védőnek, hogy nem ül fel egy dél-amerikai, különösen egy argentin kapus provokációjának. Gerino Rulli azonban addig mondta a magáét Dani Carvajalnak, hogy a Trent Alexander-Arnold sérülése után az első félidőben becserélt Európa-bajnok védőnek elborult az agya, tett egy fejelő mozdulatot, Rullinak pedig több sem kellett. Rutinosan játszotta el a nagy halált, a bíró pedig a videózás után fel is mutatta Carvajalnak a piros lapot.

A spanyol ugyan így megmenekült egy kazah túrától (a 2. fordulóban a Kajrat Almati otthonában lép pályára a Real), a csapat viszont jobbhátvéd nélkül maradt, hacsak Alexander-Arnold sérülése nem jön rendben a szeptem 30-i meccsig.

A meccs emberének választott, két értékesített büntetőjével a három pontot Madridban tartó Kylian Mbappénak külön is köszönetet mondhat Florentino Pérez, hiszen a franciának köszönhetően a Real megszerezte 200. győzelmét, valamint 700. gólját a Bajnokok Ligájában.

A második félidőre kiegyeníltettebb lett a meccs, de meglátásom szerinte Carvajal kiállításáig mi irányítottunk. Egyértelműen egy elkerülhető piros lapot kapott, mindenhogy beszélnünk kell a történtekről

– mondta a Marcának Xabi Alonso, a Real Madrid edzője.

Roberto De Zerbi, a franciák edzője kíméletlenül kimondta a véleményét a második büntetőről.

„Büszke vagyok a csapatomra a pályán nyújtott teljesítményük után.

Az az eset meg, amikor Medina kézzel ért a labdához, minden volt, csak büntető nem. Szégyen, hogy ilyet megadott a bíró

– mondta meg az őszintét az olasz.

Történelmi Bajnokok Ligája-meccs Lisszabonban

A Qarabag első és egyetlen azeri csapatként jutott be először 2017-ben a BL-be, majd az idei selejtező rájátszásában a Ferencváros 5-4-es kiverésével megismételte a bravúrt a bakui csapat. Nyolc éve az Atlétcio Madrid elleni két döntetlennel (1-1 és 0-0) a pontszerzés már összejött, most viszont talán rögtön az egész BL-idény egyik legnagyobb meglepetését szerezték azzal, hogy Lisszabonban 0-2-es hátrányból felállva 3-2-re legyőzték a portugál sztárcsapatot.