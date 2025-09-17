Live
Egy siralmas első 45 perc után rekordbeállítást érő gólesőt hozott a Juventus és a Dortmund torinói meccse a Bajnokok Ligája idei első játéknapján. A nap szenzációja azonban mégsem ez volt, hanem a selejtező rájátszásában a Ferencvárost búcsúztató Qarabag lisszaboni bravúrja. A Real Madrid rutinos védője ostobasága miatt kis híján egy óriási blamával nyitotta a Bajnokok Ligája szezont.

Így kell elkezdeni egy Bajnokok Ligája-idényt! Az idei kiírás első játéknapjának hat meccse összesen 23 gólt hozott, emellett pedig bőséggel volt dráma, érzelem, és meglepetés is a menüben. Bilbaóban még vér is folyt, Madridban pedig törvénnyé szilárdult a mondás, miszerint ne „ne köss bele argentin kapusba, ha jót akarsz”.

Geronimo Rulli, a Marseille argentin kapusa elintézte, hogy Dani Carvajalnak ne legyen gondja a következő Bajnokok Ligája-fordulóra
Fotó: THOMAS COEX / AFP
Fotó: THOMAS COEX / AFP

Csúnyán felültették Carvajalt

Az ember azt hinné, hogy 33 évesen, 53 válogatott meccsel és hat BL-győzelemmel a háta mögött már van annyi rutinja egy védőnek, hogy nem ül fel egy dél-amerikai, különösen egy argentin kapus provokációjának. Gerino Rulli azonban addig mondta a magáét Dani Carvajalnak, hogy a Trent Alexander-Arnold sérülése után az első félidőben becserélt Európa-bajnok védőnek elborult az agya, tett egy fejelő mozdulatot, Rullinak pedig több sem kellett. Rutinosan játszotta el a nagy halált, a bíró pedig a videózás után fel is mutatta Carvajalnak a piros lapot.

A spanyol ugyan így megmenekült egy kazah túrától (a 2. fordulóban a Kajrat Almati otthonában lép pályára a Real), a csapat viszont jobbhátvéd nélkül maradt, hacsak Alexander-Arnold sérülése nem jön rendben a szeptem 30-i meccsig.

A meccs emberének választott, két értékesített büntetőjével a három pontot Madridban tartó Kylian Mbappénak külön is köszönetet mondhat Florentino Pérez, hiszen a franciának köszönhetően a Real megszerezte 200. győzelmét, valamint 700. gólját a Bajnokok Ligájában.

A második félidőre kiegyeníltettebb lett a meccs, de meglátásom szerinte Carvajal kiállításáig mi irányítottunk. Egyértelműen egy elkerülhető piros lapot kapott, mindenhogy beszélnünk kell a történtekről

 – mondta a Marcának Xabi Alonso, a Real Madrid edzője.

Roberto De Zerbi, a franciák edzője kíméletlenül kimondta a véleményét a második büntetőről.

„Büszke vagyok a csapatomra a pályán nyújtott teljesítményük után. 

Az az eset meg, amikor Medina kézzel ért a labdához, minden volt, csak büntető nem. Szégyen, hogy ilyet megadott a bíró

 – mondta meg az őszintét az olasz.

Történelmi Bajnokok Ligája-meccs Lisszabonban

A Qarabag első és egyetlen azeri csapatként jutott be először 2017-ben a BL-be, majd az idei selejtező rájátszásában a Ferencváros 5-4-es kiverésével megismételte a bravúrt a bakui csapat. Nyolc éve az Atlétcio Madrid elleni két döntetlennel (1-1 és 0-0) a pontszerzés már összejött, most viszont talán rögtön az egész BL-idény egyik legnagyobb meglepetését szerezték azzal, hogy Lisszabonban 0-2-es hátrányból felállva 3-2-re legyőzték a portugál sztárcsapatot.

Pedro Bicalho személyében az azeriek adták a meccs emberét is, a Fradi elleni párharc két meccse között igazolt kolumbiai csatár, Camilo Durán pedig jó befektetésnek bizonyult, hiszen ő lőtte az egyenlítő gólt.

Benfica's Argentine defender #30 Nicolas Otamendi (L) and Garabagh's Colombian forward #17 Camilo Duran fight for the ball during the UEFA Champions League first round day 1 football match between SL Benfica and Garabagh at the Luz stadium in Lisbon on September 16, 2025. (Photo by FILIPE AMORIM / AFP)
Camilo Durán (kékben) éri a pénzét
Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

„Mindig tudtam, hogy ez egy fantasztikus érzés lehet, de a mérkőzés alakulása még szebbé tette ezt az estét a számunkra. Egész nap csak erre gondoltam, hogy ide jövök, abba a stadionba, ahol gyerekként annyi meccset láttam, és gólt fogok rúgni. A 2-0 nagyon veszélyes eredmény, mert, ha a másik csapat szépíteni tud, akkor könnyen fordulhat a kocka, ahogy ez most is történt. Úgy jöttünk ide, hogy hittünk benne, hogy győzhetünk a Benfia otthonában” – mondta az UEFA-nak nyilatkozva az azeriek első gólját szerző portugál Leandro Andrade.

Megőrültek a csapatok Torinóban

Nem lett volna csoda, ha a nézők többsége hazamegy a Juventus–Dortmund meccs első félideje után, annyira eseménytelen volt az a 45 perc. De, ugye, már ki volt fizetve a jegy, meg hátha mégis történik valami. Hát, történt! A két csapat a második félidőben nyolc gólt szerzett, a BVB háromszor vezetett, 4-2-nél már két góllal is, a Juve azonban a 94. és a 96. percben lőtt gólokkal otthon tartotta az egy pontot.

A La Gazzetta dello Sport szerint Dusan Vlahovics „megmentette” Igor Tudor állását. Pedig a horvát edző nagyot húzott azzal, hogy csak csereként küldte pályára a szerb csatárt. Vlahovics az idényben ugyanis 

a Parma, a Genoa és a Dortmund ellen összesen 73 percet töltött a pályán, ez idő alatt 4 gólt és 1 gólpasszt jegyzett,

 ami a Serie A-ban 6, a BL-ben pedig 1 pontot ért. Az Inter elleni rangadón kezdőként pont ugyanennyi időt kapott, és jóformán nem volt értékelhető megmozdulása.

TURIN, ITALY, SEPTEMBER 16: Juventus' Dusan Vlahovic celebrates after scores his team's second goal during the League phase UEFA Champions League football match between Juventus and Borussia Dortmund at the Juventus Stadium in Turin, Italy, on September 16, 2025. Isabella Bonotto / Anadolu (Photo by Isabella Bonotto / Anadolu via AFP)
Dusan Vlahovics azt állítja, már megbékélt vele, hogy újabban inkább csereként számol vele Igor Tudor
Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU

„Elkerülhető gólokat kaptunk, de szerencsére remek cseréink vannak, bárki képes a padról beállva eldönteni egy meccset. A második félidőre kicsit elfogytunk erőben, de a szívünk akkor is megvolt. 

Viszont meg kell mondjam, hogy a játékvezető tette tönkre a meccsünket. Az első félidőben Letexier egy nyilvánvaló 11-estől fosztott meg bennünket, amikor Kelly fejese után Anton egyértelműen kézzel ért a labdához.

 Nekünk nem adta meg a büntetőt, nekik befújta, ha ez fordítva lett volna, ahogy kellett volna lennie, akkor simán nyerünk 4-2-re” –háborgott Tudor a lefújás után.

„Imádom Gabrielt”

Az Arsenal a későn jött gólok ellenére is magabiztos Bilbaói győzelme és a 90 perc során mutatott játéka után Mikel Arteta a csereként beállt, majd a vezető gólt megszerző Gabriel Martinellit dicsérte, aki jóformán az első labdaérintéséből gólt szerzett.

„Abszolút megérdemelte. Imádom Gabrielt: a hozzáállását, az elkötelezettségét, a pozitivátását, mindazt, amire képes a csapatért. Biztos voltam benne, hogy így fog pályára lépni, egyszerűen ilyen a mentalitása” – áradozott a spanyol edző.

Eredmények, 1. forduló:

  • Real Madrid–Olympique Marseille 2-1 (1-1)
    gól: Mbappé 29., 81. (mindkettő büntetőből), ill. T. Weah 22.piros lap: Carvajal 72.
  • Juventus–Borussia Dortmund 4-4 (0-0)
    gól: Yildiz 64., Vlahovics 68., 90+4., Lloyd Kelly 90+6., ill. Adeyemi 52., Nmecha 65., Y. Couto 74., Bensebaini 86. (büntetőből)
  • Benfica–Qarabag 2-3 (2-1)
    gól: Barrenechea 6., Pavlidisz 12., ill. L. Andrade 30., C. Duran 48., Y. Couto 75.
  • Tottenham–Villareal 1-0 (1-0)
    gól: Lui Junior 4. (öngól)
  • Athletic Bilbao–Arsenal 0-2 (0-0)
    gól: Martinelli 72., L. Trossard 87.
  • PSV–Royal Union Saint-Gilloise 1-3 (0-2)
    gól: R. van Bommel 90., ill. P. David 9., Ait El Hadzs 39., Mac Allister 81.
Szoboszlai barátja, Trent Alexander-Arnold már a harmadik percben megsérült a Real Madrid BL-meccsén
Galéria: A Bajnokok Ligája első játéknapjának legjobb képei
Szurkolóik előtt elégedetten sétáló Juventus-játékosok az utolsó perces pontszerzés után

 

 

