A Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában a norvég Bodö/Glimt Prágában, a Slavia vendégeként az utolsó negyedórára fordulva 2-0-s hátrányban volt, ám a hajrában ki tudott egyenlíteni úgy, hogy a második félidőben korábban büntetőt hibázott.

A Bajnokok Ligája-újonc Bodö/Glimt kétgólos hátrányból állt talpra Prágában

A ciprusi Pafosz úgy zárta gól nélküli döntetlennel első BL-meccsét a görög Olimpiakosz otthonában, hogy a brazil Bruno 26. percben történt kiállítása miatt több mint egy órán keresztül emberhátrányban futballozott.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

Az idei kiírásban további két újonc vívta ki a helyét a ligaszakaszban, közülük a belga RU Saint-Geloise kedden 3-1-re nyert a PSV Eindhoven otthonában, míg a kazah Kajrat Almati csütörtökön mutatkozik be a portugál bajnok, Sporting otthonában.

