A Bajnokok Ligája második éve fut az új, 36 csapatos alapszakasszal. Minden klub nyolc mérkőzést játszik, a legjobb nyolc automatikusan a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezettek playoffban döntenek újabb nyolc helyről, az utolsó tizenkét helyezett pedig kiesik. Az UEFA szerint a formátum több rangadót, több pénzt és több drámát hoz: a 125 helyett immár 189 meccses szezon csúcsát 2026. május 30-án Budapest jelenti majd.

Szoboszlai Dominik a Premier League után a Bajnokok Ligája trófeájára is ráhajt idén

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool a legesélyesebb, a döntőben az Arsenal vagy a Barca ellen játszhat?

Az Opta 10 ezer szimulációja alapján kiderült: a Liverpool az első számú favorit 20,4 százalékos győzelmi mutatóval. Mögötte az Arsenal (16,0%), a címvédő PSG (12,1%), majd a Barcelona és a Manchester City (8,4–8,4%), a Chelsea (7,0%), a Real Madrid (5,8%) és a Bayern München (4,4%) következik.

A fogadóirodáknál is hasonló a kép: a bet365 szorzói szerint a Liverpool és a Barcelona 6/1-es társfavorit, mögöttük a Paris Saint-Germain következik 13/2-vel. Több nagy iroda hasonló rangsort ad, az Arsenal, a Real Madrid, a Manchester City és a Bayern München szorosan a dobogós trió mögött szerepel, míg a Chelsea és az Internazionale kétszámjegyű, 10-12/1 közötti oddson áll.

Ami közös: a csapat, amelyik idén Budapesten a legjobb eséllyel emelheti magasba a serleget, az a Liverpool.

De miért éppen Arne Slot csapata?

Nem véletlen, hogy az Opta szuperszámítógépe a Liverpoolnak adja a legnagyobb, 20,4 százalékos esélyt. Arne Slot Premier League-címvédő csapata a holland edző irányítása alatt az elmúlt 25 bajnokijából mindössze kettőt veszített el. Egy éve a Liverpool a nyolcaddöntőben vérzett el, a PSG 1-1-es összesítés után 11-esekkel búcsúztatta Szoboszlaiékat. Arne Slot szerint „az a párharc a részleteken múlt, de erősebbek lettünk és tanultunk belőle”. Azóta a csapat sorra hozza a meccseket a hosszabbításban, Angliában már külön kifejezést használnak erre, és úgy hívják, „Arne-idő”.

Szoboszlai egy újabb meccs legjobbja-díjjal fut neki az Atlético elleni BL-meccsnek

Forrás: This Is Anfield

A BBC elemzése szerint a Liverpoolnál három tényező alapozza meg a BL-esélyeket. Először is a taktikai rugalmasság, mivel Slot több hadrendet is variált a nyáron, és a csapat képes alkalmazkodni bármilyen ellenfélhez. A mentális erő, hiszen a Vörösök rendre a 80. perc után szerzik a győztes gólokat. Végezetül a kulcsjátékosok formája, élükön Szoboszlaival és Mohamed Szalah-val, meg a többi sztárral.