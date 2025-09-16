Live
Idén májusban a Paris Saint-Germain 5-0-ra kiütötte az Intert a müncheni döntőben, megszerezve első BL-serlegét. Az új szezonban azonban új erőviszonyok vannak kialakulóban, a szuperszámítógép szerint ugyanis a Liverpool és a Barcelona számít a legnagyobb esélyesnek. Mi, magyarok elképesztő Bajnokok Ligája-szezonra készülhetünk, a 2026-os döntőt ugyanis május 30-án a Puskás Arénában rendezik, ráadásul idén négy magyar játékos is ott lehet a mezőnyben.

A Bajnokok Ligája második éve fut az új, 36 csapatos alapszakasszal. Minden klub nyolc mérkőzést játszik, a legjobb nyolc automatikusan a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezettek playoffban döntenek újabb nyolc helyről, az utolsó tizenkét helyezett pedig kiesik. Az UEFA szerint a formátum több rangadót, több pénzt és több drámát hoz: a 125 helyett immár 189 meccses szezon csúcsát 2026. május 30-án Budapest jelenti majd. 

Szoboszlai Dominik a Premier League után a Bajnokok Ligája trófeájára is ráhajt idén
Szoboszlai Dominik a Premier League után a Bajnokok Ligája trófeájára is ráhajt idén
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool a legesélyesebb, a döntőben az Arsenal vagy a Barca ellen játszhat?

Az Opta 10 ezer szimulációja alapján kiderült: a Liverpool az első számú favorit 20,4 százalékos győzelmi mutatóval. Mögötte az Arsenal (16,0%), a címvédő PSG (12,1%), majd a Barcelona és a Manchester City (8,4–8,4%), a Chelsea (7,0%), a Real Madrid (5,8%) és a Bayern München (4,4%) következik.

A fogadóirodáknál is hasonló a kép: a bet365 szorzói szerint a Liverpool és a Barcelona 6/1-es társfavorit, mögöttük a Paris Saint-Germain következik 13/2-vel. Több nagy iroda hasonló rangsort ad, az Arsenal, a Real Madrid, a Manchester City és a Bayern München szorosan a dobogós trió mögött szerepel, míg a Chelsea és az Internazionale kétszámjegyű, 10-12/1 közötti oddson áll.

Ami közös: a csapat, amelyik idén Budapesten a legjobb eséllyel emelheti magasba a serleget, az a Liverpool.

De miért éppen Arne Slot csapata?

Nem véletlen, hogy az Opta szuperszámítógépe a Liverpoolnak adja a legnagyobb, 20,4 százalékos esélyt. Arne Slot Premier League-címvédő csapata a holland edző irányítása alatt az elmúlt 25 bajnokijából mindössze kettőt veszített el. Egy éve a Liverpool a nyolcaddöntőben vérzett el, a PSG 1-1-es összesítés után 11-esekkel búcsúztatta Szoboszlaiékat. Arne Slot szerint „az a párharc a részleteken múlt, de erősebbek lettünk és tanultunk belőle”. Azóta a csapat sorra hozza a meccseket a hosszabbításban, Angliában már külön kifejezést használnak erre, és úgy hívják, „Arne-idő”.

Szoboszlai egy újabb meccs legjobbja-díjjal fut neki az Atlético elleni BL-meccsnek
Forrás: This Is Anfield

A BBC elemzése szerint a Liverpoolnál három tényező alapozza meg a BL-esélyeket. Először is a taktikai rugalmasság, mivel Slot több hadrendet is variált a nyáron, és a csapat képes alkalmazkodni bármilyen ellenfélhez. A mentális erő, hiszen a Vörösök rendre a 80. perc után szerzik a győztes gólokat. Végezetül a kulcsjátékosok formája, élükön Szoboszlaival és Mohamed Szalah-val, meg a többi sztárral.

Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni 30 méteres szabadrúgásával megszerezte a hónap gólja címet, jelölték a hónap játékosa díjra is, és többször is a meccs emberének választották már idén. A Burnley ellen úgy lett ő a legjobb az osztályzatok alapján, hogy az első félidőben jobbhátvédként, a másodikban középpályásként játszott.

Ha az új gigaigazolások (Isak, Wirtz, Frimpong, Kerkez, Ekitike) beérnek és Slot ismét ütős csapatot tud formálni a kerettagokból, akkor már nem csak a hajrában fogja megnyerni a meccseit a PL-címvédő.

És a többi Bajnokok Ligája-szuperfavorit?

Az FC Barcelona Hansi Flick irányításával tavaly a Bajnokok Ligájában 36 gólt szerzett 11 mérkőzés alatt, ami kiemelkedő átlagot jelent. Ez önmagában mutatja, milyen hatékony támadófutballra képes. A Valencia elleni 6-0-s bajnoki győzelem is megmutatta, hogy a katalánok lendületben vannak, és a fiatal mag – Lamine Yamal, Pedri és Gavi – már nem a jövő, hanem a jelen.

Eric Garcia és Lamine Yamal talán már tudják, hogyan lehet sikeres a BL-ben a Barca
Eric Garcia és Lamine Yamal talán már tudják, hogyan lehet sikeres a BL-ben a Barca
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A nyáron a csapa sokat nem változott, Dani Olmóra sokoldalú középpályásként Flick rendszerében támadó és irányító szerepben is sok feladat várhat. A védelemben egyre nagyobb szerepet kap a fiatal Pau Cubarsí. A katalánok stílusa továbbra is támadócentrikus: tavaly átlagban 62 százalékos labdabirtoklással játszottak a BL-ben, és meccsenként több mint 15 kapura lövéssel próbálkoztak. Ez a dominancia sokszor elsöprő erejű volt, de a védekezés sebezhetősége miatt néhány meccsen túl sok gólt kaptak.

Flick célja most az, hogy a fiatalok energiáját és a rutint kiegyensúlyozza. A Mundo Deportivo szerint „Flick Barcelonája nemcsak a leglátványosabb, hanem az egyik leghatékonyabb csapat is Európában – de a kulcs a fiatalok fejlődésében rejlik”. Az Opta 8,4 százalékos győzelmi esélyt ad a katalánoknak, a bukmékereknél pedig 6/1-es szorzón állnak, vagyis utóbbi esetben, papíron egy szinten van a Barca a Liverpoollal.

A PSG tavaly álomszezont futott: Franciaországban mindent megnyert, a BL müncheni döntőjében pedig 5-0-ra gyalázta le az Intert, első BL-serlegét megszerezve. Luis Enrique csapata tehát minden fronton dominált, a L’Équipe szerint „végre csapatként működött, nem sztárok gyűjteményeként”. Idén azonban sok elemző szerint nehezebb lesz megismételni a bravúrt. A Ligue 1-ben stabilan kezdtek ugyan, de a keret mélysége kérdéseket vet fel: a támadósor Ousmane Dembélé és Khvicha Kvaratskhelia villanásaira épít, a középpályán Vitinha és Warren Zaïre-Emery kiemelkedő, a védelemben pedig Marquinhos a biztos pont. A Le Parisien szerint „a PSG immár félelmetes, de nem tökéletes: a keret mélysége és a stabilitás hiánya miatt nem lehet abszolút favorit”.

Az Opta 12,1 százalékos esélyt ad a PSG-nek – ez a harmadik legmagasabb a mezőnyben, de jelentősen elmarad a Liverpool 20,4 százalékától. 

Xabi Alonso vezetésével a Real Madrid játékstílusa modernebbé vált: nagyobb hangsúlyt kap a labdabirtoklás és a középpálya dominanciája. A keret erejét tovább növeli a fiatal Arda Güler, aki egyre több lehetőséget kap, valamint a már világklasszisnak számító, de most a sérüléséből lábadozó Jude Bellingham, aki támadó középpályásként gólokkal és gólpasszokkal segíti a csapatot. A támadósorban Kylian Mbappé, Vinícius Jr. és Rodrygo triója Európa egyik legfélelmetesebb hármasa lehet. A védelemben Éder Militao felépülése kulcskérdés, mert Antonio Rüdiger mellett ő biztosíthatja a stabilitást, míg a kapuban továbbra is Thibaut Courtois áll, aki tavalyi sérülése után teljes értékűen visszatért, és ismét a világ egyik legjobbjaként számítanak rá.

Real Madrid, French forward #09 Kylian Mbappe (L) celebrates with Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham after converting a penalty to score their first goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona, on May 11, 2025. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Mbappé és a visszatérés előtt álló Bellingham egyaránt sokat tehet a BL-specialista Real sikereiért
Fotó: Josep Lago/AFP

A madridiak 14 BL-trófeája önmagáért beszél, és a klub hagyománya, hogy a tavaszi kieséses szakaszban szintet lép. Az Opta csak 5,8 százalék esélyt ad a Real végső sikerére, de minden szezonban bebizonyosodik: a Real Madrid sohasem esélytelen, amíg versenyben van.

Manchester City: Guardiola csapata nem kezdte hibátlanul a szezont, de a manchesteri derbin aratott 3-0-s győzelem – Haaland duplájával és Foden góljával – megmutatta, hogy bármikor képesek dominálni. A támadójáték továbbra is Erling Haalandra épül, aki változatlanul gólgyáros formában van, míg Foden visszatérő lendülete új dimenziót ad a középpályának. Az új szerzemény, Gianluigi Donnarumma stabilitást hozhat a kapuba, bár a végleges kezdőpozícióért még verseny zajlik. Guardiola rendszeresen variál a felállással, 4-3-3 és 3-2-4-1 között váltogatva, hogy ellenfelei ne tudják kiismerni. A keret ereje megkérdőjelezhetetlen, de a sérülések és a hullámzó forma miatt eddig nem volt minden meccsük magabiztos. Ha sikerül kiegyensúlyozni a védekezést és a támadó ászok egészségesek maradnak, a City ismét igazi kihívója lehet a BL-trófeának.

Az Arsenal tavaly BL-elődöntőig jutott, nyáron pedig alaposan megerősítette a keretét, és ezért tartják sokan a Bajnokok Ligája egyik esélyesének. A Sportingból érkező Viktor Gyökeres személyében klasszikus befejező csatárt igazoltak, aki képes tehermentesíteni Gabrielt Jesust, míg a Real Sociedad középpályás motorja, Martín Zubimendi Arteta rendszerének új kulcsembere lehet. A támadósorba érkezett Noni Madueke is, aki a széleken ad extra sebességet és kreativitást, hátul pedig a Valenciától hozott Cristhian Mosquera és a Brentfordtól szerződtetett tapasztalt középpályás, Christian Nörgaard bővítette a rotációs lehetőségeket.

Arsenal's Swedish striker #14 Viktor Gyokeres celebrates scoring the team's fifth goal from the penalty spot during the English Premier League football match between Arsenal and Leeds United at the Emirates Stadium in London on August 23, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Gyökerest is érdemes figyelni, nemcsak a magyar gyökerei miatt
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Ezekkel az igazolásokkal az Arsenal minden csapatrészében erősebb lett, és a Liverpool elleni vereség dacára, a Premier League-ben eddig mutatott formája is azt mutatja, hogy a londoniak készen állnak az áttörésre Európában. A Telegraph értékelése szerint ez „Arteta eddigi legkomplettebb csapata, amely már nemcsak a Premier League-ben, hanem a BL-ben is képes lehet végigmenni”.

Az Opta szuperszámítógépe szerint a Bayern Münchennek 2025-26-ban mindössze 4,4 százalékos győzelmi esélyei lehetnek a Bajnokok Ligájában, ami szerénynek tűnik a klub múltjához képest. Mégis, a bajorokat sohasem lehet leírni: az Allianz Aréna ereje és a BL-rutinjuk önmagában is óriási érték. A támadósor vezére továbbra is Harry Kane, aki a Hamburg elleni 5-0-s bajnokin duplázott, és ezzel jelezte, hogy jó formában várja az európai csúcsmeccseket. Mellette a 22 éves Jamal Musiala a jövő záloga: februárban 2030-ig hosszabbított, és bár az előző idényben sérülések hátráltatták, mostanra visszatért, de még fokozatosan építik vissza a teljes terhelésbe. A Bayern erejét az adja, hogy ha Kane és Musiala egyszerre kerül csúcsformába, a támadójátékuk bárkit képes lehet szétszedni. A kihívás inkább a védelem stabilitása és a sérülésmentes keret megtartása lesz.

De a bajoroknál mindig előkerül a BL-DNS, ami miatt tavasszal bármelyik favorit rémálma lehet Münchenbe utazni.

Akik meglepetést okozhatnak

Atalanta: a 2024-ben EL-győztes olaszok tavaly kiejtették a Liverpoolt, és 29 gólt lőttek a sorozatban. Az új edző, Ivan Juric korábbi csapatainál is agresszív presszinget alkalmazott, és ez a BL-ben is kellemetlen lehet az ellenfeleknek.

Sporting Lisszabon: A keret átlagéletkora 23,4 év, az egyik legfiatalabb a mezőnyben. A gyors támadásokra építő stílusuk különösen veszélyes a lassabb nagycsapatok ellen.

Tottenham Hotspur: Az EL-győzelem után önbizalommal telve térnek vissza. Az új edző, Thomas Frank presszingre építő stílusa az első bajnoki fordulókban is látványos sikereket hozott.

Atlético Madrid: Simeone csapata tíz év alatt ötször jutott el legalább a negyeddöntőig. Idén sérülések nehezítették a dolgát, de a csapat stílusa mindig pokollá teszi az ellenfél életét. Az Atlético legutóbbi 16 BL-mérkőzése közül 15-ször legalább egy gólt szerzett, és az elmúlt tizenöt idényben, amikor a BL-ben szerepelt, csak kétszer veszítette el az első meccsét. Most Liverpoolba látogat.

A Szoboszlain túli magyarok

Szoboszlairól fentebb már írtunk, rajta kívül Kerkez Milosnak is szoríthatunk a magyarok közül a BL-ben, csakhogy a bal oldali védő nem éppen a legjobb előjelekkel várja az Atlético Madrid elleni hazai rajtot. A Burnley ellen már a szünet előtt lecserélték, miután sárga kapot kapott, a helyére beállt Andy Robertson pedig jelezte: „Mindennap készen állok nyomást gyakorolni Kerkezre.” Ezzel persze nem akar neki rosszat, hiszen tudja, a nyomás csak jobbá teheti Kerkezt, akiben a csapat jövőbeni balhátvédjét látja.

Sallai Roland 2024 szeptemberében igazolt a Galatasarayhoz, és gyorsan belopta magát a szurkolók szívébe. Több gólja és gólpassza után a török sajtóban is nagy elismeréseket kapott: Muhammet Duman sportújságíró például a „magyar Cristiano Ronaldónak” nevezte technikai képességei, gyorsasága és fizikai ereje miatt. A török bajnok isztambuli klub visszatérése a BL-be önmagában nagy sztori, de a magyar szurkolók számára különösen izgalmas lesz szeptember 30.: a Galatasaray-Liverpool mérkőzésen Szoboszlai és Kerkez az egyik, Sallai a másik oldalon lép pályára.

Sallai Roland ISTANBUL, TURKIYE - AUGUST 30: Roland Sallai of Galatasaray competes during the Turkish Super Lig week 4 football match between Galatasaray and Caykur Rizespor in RAMS Park in Istanbul, Turkiye on August 30, 2025. Omer Taha Cetin / Anadolu (Photo by Omer Taha Cetin / Anadolu via AFP)
Szeptember végén Sallai farkasszemet nézhet a BL-ben Szoboszlaival
Fotó: OMER TAHA CETIN / ANADOLU

A német-magyar kettős állampolgárságú Fenyő Noah neve ott van az Eintracht Frankfurt hivatalos BL-keretében. A 19 éves középpályás az Origo Sportnak így beszélt arról, hogy pályára kerülhet-e a Frankfurt első csapatában. „Én azt gondoltam, hogy már eljött ennek az ideje. Az Európa-ligában is volt már két-három meccs, amikor arra számítottam, hogy becserélnek. Én jól edzek, és remélem, hogy nemsokára be is kerülök a csapatba”- fogalmazott az U21-es válogatott tehetség, aki azt sem zárta ki, hogy kölcsönben máshol folytatja. Az mindenesetre óriási dolog, hogy bekerült a Frankfurt BL-keretébe.

Különleges Kairat Almaty: körbeutazni a Földet

A BL egyik legkülönlegesebb szereplője a kazah Kairat Almaty. Az UEFA statisztikái szerint idegenbeli mérkőzéseik összesen közel 45 ezer kilométert tesznek ki, ez nagyjából a Föld kerülete. Csak egy példa: a Sporting Lisszabon elleni túra egy irányban 6900 kilométer. Ha hozzátesszük a visszautat, majd a többi nyugat-európai ellenfelet, olyan terhelésről van szó, amelyet eddig egyetlen BL-szereplő sem élt át.

Ez nemcsak logisztikai rémálom – charterszervezés, időzónák, alvásproblémák –, hanem konkrétan a teljesítményre is hat. Egy Almatiából hazatérő csapat regenerációs ideje akár háromszoros is lehet.

Nem véletlen, hogy egy rivális edző így fogalmazott a sorsolás után: „Kazahsztánba menni önmagában is meccset dönthet el.”

A ligaszakasz 10 legnagyobb meccse:
PSG – Bayern München (nov. 26.)
Barcelona – PSG (okt. 1.)
Real Madrid – Manchester City (dec. 10.)
Liverpool – Real Madrid (nov. 4.)
Arsenal – Bayern München (nov. 26.)
Chelsea – Barcelona (nov. 25.)
Manchester City – Napoli (szept. 18.)
PSG – Tottenham (dec. 10.)
Real Madrid – Juventus (okt. 22.)
Galatasaray – Liverpool (szept. 30.)

Az első forduló mérkőzései
Szeptember 16., kedd
PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise 18.45
Athletic Bilbao – Arsenal 18.45
Real Madrid – Olympique Marseille 21.00
Benfica – Qarabag 21.00
Juventus – Borussia Dortmund 21.00
Tottenham Hotspur – Villarreal 21.00

Szeptember 17., szerda
Olimpiakosz – Pafosz 18.45
Slavia Praha – Bodö/Glimt 18.45
Paris Saint-Germain – Atalanta 21.00
Bayern München – Chelsea 21.00
Liverpool – Atlético Madrid 21.00
Ajax – Internazionale 21.00

Szeptember 18., csütörtök
Club Brugge – AS Monaco 18.45
FC Köbenhavn – Bayer Leverkusen 18.45
Manchester City – Napoli 21.00
Eintracht Frankfurt – Galatasaray 21.00
Sporting Lisszabon – Kairat Almati 21.00
Newcastle United – Barcelona 21.00

