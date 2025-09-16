A Bajnokok Ligája második éve fut az új, 36 csapatos alapszakasszal. Minden klub nyolc mérkőzést játszik, a legjobb nyolc automatikusan a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezettek playoffban döntenek újabb nyolc helyről, az utolsó tizenkét helyezett pedig kiesik. Az UEFA szerint a formátum több rangadót, több pénzt és több drámát hoz: a 125 helyett immár 189 meccses szezon csúcsát 2026. május 30-án Budapest jelenti majd.
Az Opta 10 ezer szimulációja alapján kiderült: a Liverpool az első számú favorit 20,4 százalékos győzelmi mutatóval. Mögötte az Arsenal (16,0%), a címvédő PSG (12,1%), majd a Barcelona és a Manchester City (8,4–8,4%), a Chelsea (7,0%), a Real Madrid (5,8%) és a Bayern München (4,4%) következik.
A fogadóirodáknál is hasonló a kép: a bet365 szorzói szerint a Liverpool és a Barcelona 6/1-es társfavorit, mögöttük a Paris Saint-Germain következik 13/2-vel. Több nagy iroda hasonló rangsort ad, az Arsenal, a Real Madrid, a Manchester City és a Bayern München szorosan a dobogós trió mögött szerepel, míg a Chelsea és az Internazionale kétszámjegyű, 10-12/1 közötti oddson áll.
Ami közös: a csapat, amelyik idén Budapesten a legjobb eséllyel emelheti magasba a serleget, az a Liverpool.
Nem véletlen, hogy az Opta szuperszámítógépe a Liverpoolnak adja a legnagyobb, 20,4 százalékos esélyt. Arne Slot Premier League-címvédő csapata a holland edző irányítása alatt az elmúlt 25 bajnokijából mindössze kettőt veszített el. Egy éve a Liverpool a nyolcaddöntőben vérzett el, a PSG 1-1-es összesítés után 11-esekkel búcsúztatta Szoboszlaiékat. Arne Slot szerint „az a párharc a részleteken múlt, de erősebbek lettünk és tanultunk belőle”. Azóta a csapat sorra hozza a meccseket a hosszabbításban, Angliában már külön kifejezést használnak erre, és úgy hívják, „Arne-idő”.
A BBC elemzése szerint a Liverpoolnál három tényező alapozza meg a BL-esélyeket. Először is a taktikai rugalmasság, mivel Slot több hadrendet is variált a nyáron, és a csapat képes alkalmazkodni bármilyen ellenfélhez. A mentális erő, hiszen a Vörösök rendre a 80. perc után szerzik a győztes gólokat. Végezetül a kulcsjátékosok formája, élükön Szoboszlaival és Mohamed Szalah-val, meg a többi sztárral.
Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni 30 méteres szabadrúgásával megszerezte a hónap gólja címet, jelölték a hónap játékosa díjra is, és többször is a meccs emberének választották már idén. A Burnley ellen úgy lett ő a legjobb az osztályzatok alapján, hogy az első félidőben jobbhátvédként, a másodikban középpályásként játszott.
Ha az új gigaigazolások (Isak, Wirtz, Frimpong, Kerkez, Ekitike) beérnek és Slot ismét ütős csapatot tud formálni a kerettagokból, akkor már nem csak a hajrában fogja megnyerni a meccseit a PL-címvédő.
Az FC Barcelona Hansi Flick irányításával tavaly a Bajnokok Ligájában 36 gólt szerzett 11 mérkőzés alatt, ami kiemelkedő átlagot jelent. Ez önmagában mutatja, milyen hatékony támadófutballra képes. A Valencia elleni 6-0-s bajnoki győzelem is megmutatta, hogy a katalánok lendületben vannak, és a fiatal mag – Lamine Yamal, Pedri és Gavi – már nem a jövő, hanem a jelen.
A nyáron a csapa sokat nem változott, Dani Olmóra sokoldalú középpályásként Flick rendszerében támadó és irányító szerepben is sok feladat várhat. A védelemben egyre nagyobb szerepet kap a fiatal Pau Cubarsí. A katalánok stílusa továbbra is támadócentrikus: tavaly átlagban 62 százalékos labdabirtoklással játszottak a BL-ben, és meccsenként több mint 15 kapura lövéssel próbálkoztak. Ez a dominancia sokszor elsöprő erejű volt, de a védekezés sebezhetősége miatt néhány meccsen túl sok gólt kaptak.
Flick célja most az, hogy a fiatalok energiáját és a rutint kiegyensúlyozza. A Mundo Deportivo szerint „Flick Barcelonája nemcsak a leglátványosabb, hanem az egyik leghatékonyabb csapat is Európában – de a kulcs a fiatalok fejlődésében rejlik”. Az Opta 8,4 százalékos győzelmi esélyt ad a katalánoknak, a bukmékereknél pedig 6/1-es szorzón állnak, vagyis utóbbi esetben, papíron egy szinten van a Barca a Liverpoollal.
A PSG tavaly álomszezont futott: Franciaországban mindent megnyert, a BL müncheni döntőjében pedig 5-0-ra gyalázta le az Intert, első BL-serlegét megszerezve. Luis Enrique csapata tehát minden fronton dominált, a L’Équipe szerint „végre csapatként működött, nem sztárok gyűjteményeként”. Idén azonban sok elemző szerint nehezebb lesz megismételni a bravúrt. A Ligue 1-ben stabilan kezdtek ugyan, de a keret mélysége kérdéseket vet fel: a támadósor Ousmane Dembélé és Khvicha Kvaratskhelia villanásaira épít, a középpályán Vitinha és Warren Zaïre-Emery kiemelkedő, a védelemben pedig Marquinhos a biztos pont. A Le Parisien szerint „a PSG immár félelmetes, de nem tökéletes: a keret mélysége és a stabilitás hiánya miatt nem lehet abszolút favorit”.
Az Opta 12,1 százalékos esélyt ad a PSG-nek – ez a harmadik legmagasabb a mezőnyben, de jelentősen elmarad a Liverpool 20,4 százalékától.
Xabi Alonso vezetésével a Real Madrid játékstílusa modernebbé vált: nagyobb hangsúlyt kap a labdabirtoklás és a középpálya dominanciája. A keret erejét tovább növeli a fiatal Arda Güler, aki egyre több lehetőséget kap, valamint a már világklasszisnak számító, de most a sérüléséből lábadozó Jude Bellingham, aki támadó középpályásként gólokkal és gólpasszokkal segíti a csapatot. A támadósorban Kylian Mbappé, Vinícius Jr. és Rodrygo triója Európa egyik legfélelmetesebb hármasa lehet. A védelemben Éder Militao felépülése kulcskérdés, mert Antonio Rüdiger mellett ő biztosíthatja a stabilitást, míg a kapuban továbbra is Thibaut Courtois áll, aki tavalyi sérülése után teljes értékűen visszatért, és ismét a világ egyik legjobbjaként számítanak rá.
A madridiak 14 BL-trófeája önmagáért beszél, és a klub hagyománya, hogy a tavaszi kieséses szakaszban szintet lép. Az Opta csak 5,8 százalék esélyt ad a Real végső sikerére, de minden szezonban bebizonyosodik: a Real Madrid sohasem esélytelen, amíg versenyben van.
Manchester City: Guardiola csapata nem kezdte hibátlanul a szezont, de a manchesteri derbin aratott 3-0-s győzelem – Haaland duplájával és Foden góljával – megmutatta, hogy bármikor képesek dominálni. A támadójáték továbbra is Erling Haalandra épül, aki változatlanul gólgyáros formában van, míg Foden visszatérő lendülete új dimenziót ad a középpályának. Az új szerzemény, Gianluigi Donnarumma stabilitást hozhat a kapuba, bár a végleges kezdőpozícióért még verseny zajlik. Guardiola rendszeresen variál a felállással, 4-3-3 és 3-2-4-1 között váltogatva, hogy ellenfelei ne tudják kiismerni. A keret ereje megkérdőjelezhetetlen, de a sérülések és a hullámzó forma miatt eddig nem volt minden meccsük magabiztos. Ha sikerül kiegyensúlyozni a védekezést és a támadó ászok egészségesek maradnak, a City ismét igazi kihívója lehet a BL-trófeának.
Az Arsenal tavaly BL-elődöntőig jutott, nyáron pedig alaposan megerősítette a keretét, és ezért tartják sokan a Bajnokok Ligája egyik esélyesének. A Sportingból érkező Viktor Gyökeres személyében klasszikus befejező csatárt igazoltak, aki képes tehermentesíteni Gabrielt Jesust, míg a Real Sociedad középpályás motorja, Martín Zubimendi Arteta rendszerének új kulcsembere lehet. A támadósorba érkezett Noni Madueke is, aki a széleken ad extra sebességet és kreativitást, hátul pedig a Valenciától hozott Cristhian Mosquera és a Brentfordtól szerződtetett tapasztalt középpályás, Christian Nörgaard bővítette a rotációs lehetőségeket.
Ezekkel az igazolásokkal az Arsenal minden csapatrészében erősebb lett, és a Liverpool elleni vereség dacára, a Premier League-ben eddig mutatott formája is azt mutatja, hogy a londoniak készen állnak az áttörésre Európában. A Telegraph értékelése szerint ez „Arteta eddigi legkomplettebb csapata, amely már nemcsak a Premier League-ben, hanem a BL-ben is képes lehet végigmenni”.
Az Opta szuperszámítógépe szerint a Bayern Münchennek 2025-26-ban mindössze 4,4 százalékos győzelmi esélyei lehetnek a Bajnokok Ligájában, ami szerénynek tűnik a klub múltjához képest. Mégis, a bajorokat sohasem lehet leírni: az Allianz Aréna ereje és a BL-rutinjuk önmagában is óriási érték. A támadósor vezére továbbra is Harry Kane, aki a Hamburg elleni 5-0-s bajnokin duplázott, és ezzel jelezte, hogy jó formában várja az európai csúcsmeccseket. Mellette a 22 éves Jamal Musiala a jövő záloga: februárban 2030-ig hosszabbított, és bár az előző idényben sérülések hátráltatták, mostanra visszatért, de még fokozatosan építik vissza a teljes terhelésbe. A Bayern erejét az adja, hogy ha Kane és Musiala egyszerre kerül csúcsformába, a támadójátékuk bárkit képes lehet szétszedni. A kihívás inkább a védelem stabilitása és a sérülésmentes keret megtartása lesz.
De a bajoroknál mindig előkerül a BL-DNS, ami miatt tavasszal bármelyik favorit rémálma lehet Münchenbe utazni.
Atalanta: a 2024-ben EL-győztes olaszok tavaly kiejtették a Liverpoolt, és 29 gólt lőttek a sorozatban. Az új edző, Ivan Juric korábbi csapatainál is agresszív presszinget alkalmazott, és ez a BL-ben is kellemetlen lehet az ellenfeleknek.
Sporting Lisszabon: A keret átlagéletkora 23,4 év, az egyik legfiatalabb a mezőnyben. A gyors támadásokra építő stílusuk különösen veszélyes a lassabb nagycsapatok ellen.
Tottenham Hotspur: Az EL-győzelem után önbizalommal telve térnek vissza. Az új edző, Thomas Frank presszingre építő stílusa az első bajnoki fordulókban is látványos sikereket hozott.
Atlético Madrid: Simeone csapata tíz év alatt ötször jutott el legalább a negyeddöntőig. Idén sérülések nehezítették a dolgát, de a csapat stílusa mindig pokollá teszi az ellenfél életét. Az Atlético legutóbbi 16 BL-mérkőzése közül 15-ször legalább egy gólt szerzett, és az elmúlt tizenöt idényben, amikor a BL-ben szerepelt, csak kétszer veszítette el az első meccsét. Most Liverpoolba látogat.
Szoboszlairól fentebb már írtunk, rajta kívül Kerkez Milosnak is szoríthatunk a magyarok közül a BL-ben, csakhogy a bal oldali védő nem éppen a legjobb előjelekkel várja az Atlético Madrid elleni hazai rajtot. A Burnley ellen már a szünet előtt lecserélték, miután sárga kapot kapott, a helyére beállt Andy Robertson pedig jelezte: „Mindennap készen állok nyomást gyakorolni Kerkezre.” Ezzel persze nem akar neki rosszat, hiszen tudja, a nyomás csak jobbá teheti Kerkezt, akiben a csapat jövőbeni balhátvédjét látja.
Sallai Roland 2024 szeptemberében igazolt a Galatasarayhoz, és gyorsan belopta magát a szurkolók szívébe. Több gólja és gólpassza után a török sajtóban is nagy elismeréseket kapott: Muhammet Duman sportújságíró például a „magyar Cristiano Ronaldónak” nevezte technikai képességei, gyorsasága és fizikai ereje miatt. A török bajnok isztambuli klub visszatérése a BL-be önmagában nagy sztori, de a magyar szurkolók számára különösen izgalmas lesz szeptember 30.: a Galatasaray-Liverpool mérkőzésen Szoboszlai és Kerkez az egyik, Sallai a másik oldalon lép pályára.
A német-magyar kettős állampolgárságú Fenyő Noah neve ott van az Eintracht Frankfurt hivatalos BL-keretében. A 19 éves középpályás az Origo Sportnak így beszélt arról, hogy pályára kerülhet-e a Frankfurt első csapatában. „Én azt gondoltam, hogy már eljött ennek az ideje. Az Európa-ligában is volt már két-három meccs, amikor arra számítottam, hogy becserélnek. Én jól edzek, és remélem, hogy nemsokára be is kerülök a csapatba”- fogalmazott az U21-es válogatott tehetség, aki azt sem zárta ki, hogy kölcsönben máshol folytatja. Az mindenesetre óriási dolog, hogy bekerült a Frankfurt BL-keretébe.
A BL egyik legkülönlegesebb szereplője a kazah Kairat Almaty. Az UEFA statisztikái szerint idegenbeli mérkőzéseik összesen közel 45 ezer kilométert tesznek ki, ez nagyjából a Föld kerülete. Csak egy példa: a Sporting Lisszabon elleni túra egy irányban 6900 kilométer. Ha hozzátesszük a visszautat, majd a többi nyugat-európai ellenfelet, olyan terhelésről van szó, amelyet eddig egyetlen BL-szereplő sem élt át.
Ez nemcsak logisztikai rémálom – charterszervezés, időzónák, alvásproblémák –, hanem konkrétan a teljesítményre is hat. Egy Almatiából hazatérő csapat regenerációs ideje akár háromszoros is lehet.
Nem véletlen, hogy egy rivális edző így fogalmazott a sorsolás után: „Kazahsztánba menni önmagában is meccset dönthet el.”
A ligaszakasz 10 legnagyobb meccse:
PSG – Bayern München (nov. 26.)
Barcelona – PSG (okt. 1.)
Real Madrid – Manchester City (dec. 10.)
Liverpool – Real Madrid (nov. 4.)
Arsenal – Bayern München (nov. 26.)
Chelsea – Barcelona (nov. 25.)
Manchester City – Napoli (szept. 18.)
PSG – Tottenham (dec. 10.)
Real Madrid – Juventus (okt. 22.)
Galatasaray – Liverpool (szept. 30.)
Az első forduló mérkőzései
Szeptember 16., kedd
PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise 18.45
Athletic Bilbao – Arsenal 18.45
Real Madrid – Olympique Marseille 21.00
Benfica – Qarabag 21.00
Juventus – Borussia Dortmund 21.00
Tottenham Hotspur – Villarreal 21.00
Szeptember 17., szerda
Olimpiakosz – Pafosz 18.45
Slavia Praha – Bodö/Glimt 18.45
Paris Saint-Germain – Atalanta 21.00
Bayern München – Chelsea 21.00
Liverpool – Atlético Madrid 21.00
Ajax – Internazionale 21.00
Szeptember 18., csütörtök
Club Brugge – AS Monaco 18.45
FC Köbenhavn – Bayer Leverkusen 18.45
Manchester City – Napoli 21.00
Eintracht Frankfurt – Galatasaray 21.00
Sporting Lisszabon – Kairat Almati 21.00
Newcastle United – Barcelona 21.00