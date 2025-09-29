A Heidenhem-Augsburg Bundesliga-meccsen egy hazai szurkoló átesett a kerítésen, és súlyosan megsérült a balesetben, amely után mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.

Szörnyű baleset: a szerencsétlenül járt szurkolót mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani a Bundesliga-meccsen

Fotó: tembah.net

Súlyos baleset a lelátón

Szemtanúk szerint a szurkoló fejjel csapódott a talajnak, majd hosszabb ideig eszméletlen állapotban feküdt.

Frank Schmidt, a hazaiak vezetőedzője döbbenten nyilatkozott: „A fiatalember az életéért küzd. Csak bízni tudunk benne, hogy felépül.”

A gyorsan riasztott mentőszolgálat a kapu mögötti próbálta rejtve tartani az életmentő beavatkozást. A sérültet stabilizálás után helikopterrel szállították kórházba.

„Ha egy helikopter landol a stadionban, az sosem jelent apróságot. Csak drukkolhatunk, hogy talpra álljon.”

Röviddel a mérkőzés vége előtt egy szurkoló a keleti lelátó kerítéséről a pályára zuhant

– közölte a Heidenheim a honlapján.

„Állapotát a Voith Arénában stabilizálták, majd kórházba szállították. Szeretnénk őszinte köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki segített neki” – tette hozzá a közlemény.

A két csapat vezetői közös döntés értelmében rövidített sajtótájékoztatót tartottak. Elmaradt a szokásos szakmai elemzés, hiszen – ahogy Schmidt fogalmazott – „a futball fontos, de nem a legfontosabb. Ha lehetne, azonnal elcserélném a győzelmet a szurkoló egészségére.”

Feszült volt hangulat a lefújás után

A mérkőzés végén néhány feldúlt szurkoló a pályára rohant, amit a felfokozott érzelmi helyzettel magyarázott a vezetőedző.

Ha valaki élet és halál között lebeg, az mindenki lelkét megérinti. Úgy éreztem, kicsit meg kell védenem az augsburgiakat, akik valószínűleg nem is tudták, mi zajlik körülöttük.

A heidenheimiek mellett és az egész német futballközösség a szurkoló felépüléséért szorít.