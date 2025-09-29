Live
Rejtélyes kór támadja a fiatalok szívét – sokkoló a magyarázat

Tragikus esemény árnyékolta be a hétvégén a Heidenheim 2-1-es győzelmét az Augsburg ellen a Bundesligában. A mérkőzés hajrájában ugyanis egy Heidenheim-szurkoló a hazai szektorból átesett a kerítésen, és súlyosan megsérült a balesetben.

Szörnyű baleset, a szerencsétlenül járt szurkolót mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani a Bundesliga-meccsen
Fotó: tembah.net

Súlyos baleset a lelátón  

Szemtanúk szerint a szurkoló fejjel csapódott a talajnak, majd hosszabb ideig eszméletlen állapotban feküdt.

 Frank Schmidt, a hazaiak vezetőedzője döbbenten nyilatkozott: „A fiatalember az életéért küzd. Csak bízni tudunk benne, hogy felépül.”  

A gyorsan riasztott mentőszolgálat a kapu mögötti próbálta rejtve tartani az életmentő beavatkozást. A sérültet stabilizálás után helikopterrel szállították kórházba.

„Ha egy helikopter landol a stadionban, az sosem jelent apróságot. Csak drukkolhatunk, hogy talpra álljon.”  

Röviddel a mérkőzés vége előtt egy szurkoló a keleti lelátó kerítéséről a pályára zuhant 

– közölte a Heidenheim a honlapján.

 „Állapotát a Voith Arénában stabilizálták, majd kórházba szállították. Szeretnénk őszinte köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki segített neki” – tette hozzá a közlemény.

A két csapat vezetői közös döntés értelmében rövidített sajtótájékoztatót tartottak. Elmaradt a szokásos szakmai elemzés, hiszen – ahogy Schmidt fogalmazott – „a futball fontos, de nem a legfontosabb. Ha lehetne, azonnal elcserélném a győzelmet a szurkoló egészségére.”  

Feszült volt hangulat a lefújás után  

A mérkőzés végén néhány feldúlt szurkoló a pályára rohant, amit a felfokozott érzelmi helyzettel magyarázott a vezetőedző. 

Ha valaki élet és halál között lebeg, az mindenki lelkét megérinti. Úgy éreztem, kicsit meg kell védenem az augsburgiakat, akik valószínűleg nem is tudták, mi zajlik körülöttük.  

A heidenheimiek mellett és az egész német futballközösség a szurkoló felépüléséért szorít.  

