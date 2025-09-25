A szurkolói balhé után Magyarország jutott ki az Európa-bajnokságra, így nem meglepő, hogy nehezen csitulnak a kedélyek Romániában. Mindenki magyarázkodik, ám mindenki mást állít a botrányról.

Óriási balhé volt a román-magyar futsalmeccsen

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Elképesztő magyarázkodás a román–magyar balhé után

A szurkolók szerint csak

azért rohantak keresztül a pályán, hogy megvédjék a társaikat, s különben is az eredményjelzővel volt gondjuk. Azon ugyanis Románia helyett is Magyarország neve állt.

A rendőrség pénzbírságot és kitiltást szabott ki büntetésként – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Mint ismert, szurkolói balhé árnyékolta be a találkozót, amely egy időre félbe is szakadt, a folytatásra eltűntek a lelátó egy részéről a drukkerek.

Az ügyben közleményt adott ki a román rendőrség, amely állítása szerint erőszak nélkül evakuálta a feldühödött, a mérkőzés lejátszását veszélyeztető szurkolókat. A Craiovai Mobil Csendőrség szerint két román szurkolói csoport közötti ellenségeskedés miatt történt az incidens.

A csendőrök gyors beavatkozása lehetővé tette az első szektorokban tartózkodó személyek szétoszlatását és áthelyezését anélkül, hogy a rendelkezésre álló eszközöket igénybe kellett volna venni. Ugyanakkor a konfliktus eszkalálódásának megakadályozása érdekében hét embert eltávolítottak a szurkolók közül.

Az incidens során a két csoport sértegette egymást, többek között a magyar csapatot is célba vették, és pirotechnikai anyagokat (petárdát) használtak a csarnokban. A csendőrök folyamatos párbeszédet folytattak a csoportok vezetőivel, és erőszak alkalmazása nélkül sikerült elérniük a kitelepítésüket.

Csakhogy a szurkolók egészen máshogy látják a történteket. A Gazeta Sportulilor arról ír, hogy a mérkőzésen az FCU Craiova, valamint a Fervent, a Farul Constanța szurkolói vettek részt.

A fanatikusok oldalai szerint az incidens azután tört ki, hogy a Peluza Sud Craiova kérte a mérkőzés félbeszakítását, mivel az eredményjelző Magyarország–Magyarországot mutatott Románia–Magyarország helyett.

Az FCU Craiova szurkolói a csarnok két lelátójára oszlottak, és amikor az egyik oldalon konfliktus tört ki a csendőrséggel, a többi szurkoló a másik lelátóról a pályára ugrott, hogy megvédje őket, és a verekedés elfajult.