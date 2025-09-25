A szurkolói balhé után Magyarország jutott ki az Európa-bajnokságra, így nem meglepő, hogy nehezen csitulnak a kedélyek Romániában. Mindenki magyarázkodik, ám mindenki mást állít a botrányról.
A szurkolók szerint csak
azért rohantak keresztül a pályán, hogy megvédjék a társaikat, s különben is az eredményjelzővel volt gondjuk. Azon ugyanis Románia helyett is Magyarország neve állt.
A rendőrség pénzbírságot és kitiltást szabott ki büntetésként – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Mint ismert, szurkolói balhé árnyékolta be a találkozót, amely egy időre félbe is szakadt, a folytatásra eltűntek a lelátó egy részéről a drukkerek.
Az ügyben közleményt adott ki a román rendőrség, amely állítása szerint erőszak nélkül evakuálta a feldühödött, a mérkőzés lejátszását veszélyeztető szurkolókat. A Craiovai Mobil Csendőrség szerint két román szurkolói csoport közötti ellenségeskedés miatt történt az incidens.
A csendőrök gyors beavatkozása lehetővé tette az első szektorokban tartózkodó személyek szétoszlatását és áthelyezését anélkül, hogy a rendelkezésre álló eszközöket igénybe kellett volna venni. Ugyanakkor a konfliktus eszkalálódásának megakadályozása érdekében hét embert eltávolítottak a szurkolók közül.
Az incidens során a két csoport sértegette egymást, többek között a magyar csapatot is célba vették, és pirotechnikai anyagokat (petárdát) használtak a csarnokban. A csendőrök folyamatos párbeszédet folytattak a csoportok vezetőivel, és erőszak alkalmazása nélkül sikerült elérniük a kitelepítésüket.
Csakhogy a szurkolók egészen máshogy látják a történteket. A Gazeta Sportulilor arról ír, hogy a mérkőzésen az FCU Craiova, valamint a Fervent, a Farul Constanța szurkolói vettek részt.
A fanatikusok oldalai szerint az incidens azután tört ki, hogy a Peluza Sud Craiova kérte a mérkőzés félbeszakítását, mivel az eredményjelző Magyarország–Magyarországot mutatott Románia–Magyarország helyett.
Az FCU Craiova szurkolói a csarnok két lelátójára oszlottak, és amikor az egyik oldalon konfliktus tört ki a csendőrséggel, a többi szurkoló a másik lelátóról a pályára ugrott, hogy megvédje őket, és a verekedés elfajult.
Röviddel ezután a szurkolói csoportok saját kezdeményezésükre elhagyták a termet, a rendőrség állandó felügyelete alatt – áll a hivatalos indoklásban, amelynek értelmében az említett 7 rendbontó pénzbírságot kapott és egy évre kitiltották őket a sporteseményekről.
A magyar férfi futsalválogatott 5-4-es összesítéssel kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra. A jövő évi kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolására október 24-én kerül sor. Ez lesz a 13. Európa-bajnokság, és - 2005, 2010, valamint 2016 után - a negyedik, amelyen a magyar csapat is részt vesz.