A magyarok múlt csütörtökön Debrecenben 3-2-re megnyerték az első mérkőzést, így a Craiovában elért szerdai döntetlennel – a meccsen történt szurkolói balhé ellenére –történetük során negyedik alkalommal jutottak ki a kontinenstornára.

A balhé sem zavarta meg Romániában a magyar futsalválogatottat

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A balhé miatt csak még édesebb a siker

Alasztics Marcell az ünneplés közepette az MTI-nek elmondta: számítottak rá, hogy ellenséges és feszült lesz a hangulat a lelátón, hiszen az első meccsen a saját szurkolótáboruk is kitett magáért és buzdította őket.

Ami ma itt történt, az nem megengedhető. A testi épségünk bármelyik másodpercben veszélyben lehetett volna

- szögezte le.

A hatodik percben a rohamrendőrök benyomultak a legfanatikusabb román szurkolók szektorába, majd a felek összeverekedtek. Előbb egy petárda, majd hang- és fénygránátok is robbantak, a rendfenntartók pedig könnygázt vetettek be. A feszült jeleneteket az robbantotta ki, hogy az egyik eredményjelzőn egy ideig nem Románia-Magyarország, hanem Magyarország-Magyarország felirat állt angol nyelven.

A rendbontókat kiterelték a csarnokból, majd több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott a meccs, de a játékvezetők és az európai szövetség által delegált hivatalos személyek tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén végleg lefújják a találkozót.

"Nagyon nehéz volt a helyzet, mert megszakították az első félidőt, de úgy gondolom, megmutatkozott a csapat lelkiereje, hiszen ilyen körülmények között, idegenben, ilyen fontos mérkőzésen mindenki a jobbik énjét tudta elővenni. Csúsztunk-másztunk, a másik félidőben nem kaptunk gólt, de lőttünk egyet. Le a kalappal az egész csapat előtt" - mondta a kapus, aki számos bravúros védéssel járult hozzá a sikerhez.

Elmesélte: a kényszerszünet ideje alatt az öltözőfolyósón várakoztak. A románok egyszer megpróbálták kivinni őket a pályára, mintha újrakezdődne a találkozó, de ők akkor még semmilyen hivatalos jelzést nem kaptak. Próbáltak melegíteni és megbeszélni a történteket.

Alasztics hangsúlyozta, hogy játékkal szerették volna kiharcolni a továbbjutást, az egy pillanatig sem vetődött fel bennük, hogy nem térnek vissza a pályára.

Ilyenek vagyunk mi, magyarok: szeretjük a nehezebb utat választani, de így a siker talán még édesebb

- vélekedett.