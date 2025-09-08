Live
Balogh Botond az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Parmától a török élvonalban újonc Kocaelispor csapatához került kölcsönbe.

Új klubja közösségi oldalának híradása alapján a nyolcszoros válogatott Balogh Botondot – akit a szerződése 2027 nyaráig köt az olaszokhoz – az idény végéig vette kölcsön a török együttes.

Balogh Botond Törökországba igazolt
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A 23 éves hátvéd összesen 73 mérkőzésen lépett pályára a Parma csapatában, a Serie A előző szezonjában 29 alkalommal játszott és egy gólt szerzett. A mostani idényben azonban nem kapott lehetőséget, igaz, az eddig lejátszott két fordulóból az elsőt eltiltás miatt kellett kihagynia – adta hírül az MTI.

A Kocaelispor 1997-ben és 2002-ben is diadalmaskodott a Török Kupában, ez a csapat történetének legjobb eredménye. Az együttes – amely az előző idényben megnyerte a másodosztályt – legutóbb a 2008/09-es szezonban volt az élvonal tagja, azóta az amatőr ötödosztályt is megjárta. 

Átigazolásával Balogh csatlakozott válogatott társaihoz, Sallai Rolandhoz és Szalai Attilához, 

ugyanis előbbi a szintén török élvonalbeli Galatsaray, utóbbi pedig a Kasimpasa játékosa. 

 

