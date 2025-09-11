Már nem tökéletes a Barcelona mérlege, a válogatottszünet előtti utolsó, azaz a 3. fordulóban a Rayo Vallecano otthonában csak 1-1-es döntetlenre futotta a bajnokcsapatnak. Vasárnap, a tabellán 9., négy ponttal álló Valencia ellen javíthatnak a negyedik katalánok, akiket a szokottnál kevesebb szurkoló próbálhat majd meg győzelembe hajszolni.

A Barcelona női csapatának játékosai jól ismerik a Johan Cruyff Stadion légkörét

Fotó: NurPhoto/Ruben de la Rosa

Csúszik a Camp Nou átadása

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, a Barca a terveivel ellentétben továbbra sem játszhat az elmúlt években felújításon átesett Camp Nou stadionban, mert a klub még nem kapta meg a városi tanácstól a szükséges engedélyeket. A címvédő az első három fordulóban nem játszott hazai meccseket, így nem kellett más megoldást találnia, ám a Valencia elleni esetében nincs mese, a Barcelona lesz a vendéglátó. A „ráncfelvarrás” ideje alatt ilyenkor az Olimpiai Stadionban lépett pályára a csapat, de Post Malone koncertje miatt erre ezen a hétvégén nincs lehetősége.

Így az aprócska Johan Cruyff Stadion felé fordult a klub figyelme, mindössze 6 ezer néző szeme láttára futkároznak majd a gyepen Lamine Yamalék. A bajnokság szabályainak ez egyébként nem felel meg, minimum 15 ezer férőhelyes létesítményekben lehetne csak élvonalbeli meccseket rendezni, de a La Liga külön engedélyt adott a klubnak a költözésre.

Sokat veszít a Barcelona

A spanyol lapok várakozásai szerint a Barcelona következő hazai bajnokiját, a Getafe ellenit is a Johan Cruyff Stadionban rendezhetik majd meg szeptember 21-én. Ez és a mostani találkozó elköltöztetése

nagy kieséssel jár a klubnak a bevételek szempontjából, hiszen az Olimpiai Stadionban az előző idényben átlagban 45 ezer néző tekintett meg egy meccset, addig itt maximum 6 ezer drukker lehet jelen. Akkoriban 2,8 millió euró folyt be a kasszába egy-egy meccsnapon, most a helyi sajtó számításai alapján 347 ezer euró lehet ez az összeg, óriási a különbség – főleg egy pénzszűkében lévő klubnak, amely folyamatosan keresi a lehetőséget, mit tudna még pénzé tenni.

Megváltást jelent tehát majd a Barcelonának, ha újra birtokba veheti a szentélyét, amely 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas, amikor elnyeri a végső formáját. A folyamatos csúszásokkal kérdéses, hogy erre mikor kerül sor, mindenesetre a klubnál abban reménykednek, hogy szeptember végén már a Camp Nouban játszhat a csapat. Ugyanakkor a stadion a kezdetekben nem fog teljes kapacitással működni, a nyitányon várhatóan 27 ezer néző vehet majd részt.

Így változott a Camp Nou az elmúlt években: