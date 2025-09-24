Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb információk derültek ki az orosz-amerikai csúcsról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt az újabb rossz hír. Továbbra sem térhet vissza stadionjába, a Camp Nouba az FC Barcelona labdarúgócsapata, mert a városi tanács biztonsági okokra hivatkozva nem adott rá engedélyt.

A Barcelona legutóbbi kérvénye a Real Sociedad elleni, vasárnapi bajnoki találkozóra szólt, a város részéről azonban nem érkezett meg a hozzájárulás.

A Barcelona még mindig nem térhet vissza a Camp Nouba
A Barcelona még mindig nem térhet vissza a Camp Nouba
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Nagy bajban a Barcelona

A Barcelona a felújítás alatt álló stadionban egyelőre 27 ezer néző előtt tudna játszani. Másfél hete a hatezer néző befogadására alkalmas Johan Cruyff Stadionban fogadta a Valenciát, 

most pedig az Olimpiai Stadionban lép majd pályára, ahol az előző két idényben játszott. A Montjuicon lévő létesítmény talaja előzőleg egy koncert miatt nem volt futballra alkalmas állapotban.

A városi illetékesek jelezték, hogy milyen hiányosságokat kell megszüntetni a Camp Nou-ban, a Barcelona pedig közleményben tudatta, hogy dolgozik ezek megoldásán - írja az MTI.

A klub korábban közölte, hogy a Bajnokok Ligájában jövő szerdán esedékes, Paris Saint-Germain elleni mérkőzésére ugyancsak az Olimpiai Stadionban kerül majd sor.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas.

A spanyol bajnokságban címvédő Barcelona - amely jelenleg a második helyen áll a hazai pontvadászatban - az első három fordulóban idegenben lépett pályára.

Ki ez a titokzatos szépség, aki a csúcsra repítette az új aranylabdás Dembélét?
Óriási csapás a Barcelonának: hosszú hónapokra kidőlt a csapat sztárfocistája
Csúfos bukás és sorozatos botrányok: hogyan lett aranylabdás Ousmane Dembélé?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!