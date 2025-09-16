A Barcelona legendás játékosa, majd később sportigazgatója 2011-bendiagnosztizáltak májtumort, amit két nappal később el is távolítottak. Nem sokkal ezután már pályára lépett, ott volt a Manchester United ellen megnyert Bajnokok Ligája-döntőben is. 2012 elején azonban rosszabbodott az állapota, áprilisban sikeres májátültetésen esett át, amely után hosszú időig nem játszhatott. A felépülését követően 2013-tól folytatta karrierjét, sőt a szezon végén ő vehette át a bajnoki címért járó trófeát. Ezt követően lehúzott egy-egy szezont a Monacóban és az Olympiakosban is, mielőtt 2014-ben visszavonult.

Eric Abidal legutóbb 2024 novemberében lépett pályára a Barcelona és a Real Madrid legendáinak jótékonysági meccsén

Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

A Barcelona legendája cáfolta a saját halálhírét

Abidal egészségét illetően azóta nem érkezett rossz hír, azonban az elmúlt napokban futótűzként terjedt a pletyka, miszerint elhunyt, miután a 13 évvel ezelőtti májátültetésnek váratlanul szövődményei keletkeztek. Abidal azonban köszöni szépen jól van, és a hivatalos közösségi oldalán tisztázta a helyzetet.

„Néhány pletykának soha nem lenne szabadna léteznie. Jól vagyok és minden rendben van. A tisztelet azonban elengedhetetlen. Itt vagyok a családommal és a gyerekeimmel. Csakhogy tisztázzam, jól vagyok, élek és virulok. Köszönöm a támogató és az aggódó üzeneteket, de koncentráljunk arra, ami igazán számít” – írta az Instagramon Abidal, aki jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben szereplő Al Wasl sportigazgatója.

Abidal az AS Monacónál kezdte pályafutását, majd megfordult a Lille és a Lyon csapatában is, mielőtt 2007-ben a Barcelonához szerződött. A katalán együttesnél töltött ideje alatt összesen 15 trófeát nyert, köztük négy spanyol bajnoki címet és két Bajnokok Ligáját, míg a 2006-os világbajnokságon ezüstérmes lett a francia válogatottal, amelynek színeiben 67-szer lépett pályára.

Arjen Robbenről is azt pletykálják, hogy meghalt

Azonban nem a 46 éves egykori francia védő az egyetlen, akinek a napokban a halálhírét kezdték terjeszteni az interneten. Egyes híroldalakon ugyanis megjelent, hogy a korábbi holland válogatott labdarúgó, Arjen Robben krónikus légzőszervi megbetegedésben életét vesztette. A halálhírnek állítólag egy Facebook-poszt volt a forrása, de a beszámolók szerint a Robben halálát a családja is megerősítette, így nem csoda, hogy a rajongók kétségbeestek, hogy a hír vajon most igaz vagy sem?