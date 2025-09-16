Live
Dróntámadás: kis híján életekbe került a lengyelek ocsortány nagy buktája

Az elmúlt napokban olyan pletykák jelentek meg az interneten, miszerint a franciák korábbi kétszeres BL-győztes futballistája, Eric Abidal váratlanul meghalt. A Barcelona korábbi védője azonban él és virul, így a közösségi oldalán volt kénytelen cáfolni az alaptalan állításokat. Azonban mint kiderült, nem Abidal az egyetlen korábbi futballsztár, akinek a halálálhírét kezdték el terjeszteni.

A Barcelona legendás játékosa, majd később sportigazgatója 2011-bendiagnosztizáltak májtumort, amit két nappal később el is távolítottak. Nem sokkal ezután már pályára lépett, ott volt a Manchester United ellen megnyert Bajnokok Ligája-döntőben is. 2012 elején azonban rosszabbodott az állapota, áprilisban sikeres májátültetésen esett át, amely után hosszú időig nem játszhatott. A felépülését követően 2013-tól folytatta karrierjét, sőt a szezon végén ő vehette át a bajnoki címért járó trófeát. Ezt követően lehúzott egy-egy szezont a Monacóban és az Olympiakosban is, mielőtt 2014-ben visszavonult. 

Eric Abidal legutóbb 2024 novemberében lépett pályára a Barcelona és a Real Madrid legendáinak jótékonysági meccsén
Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

A Barcelona legendája cáfolta a saját halálhírét

Abidal egészségét illetően azóta nem érkezett rossz hír, azonban az elmúlt napokban futótűzként terjedt a pletyka, miszerint elhunyt, miután a 13 évvel ezelőtti májátültetésnek váratlanul szövődményei keletkeztek. Abidal azonban köszöni szépen jól van, és a hivatalos közösségi oldalán tisztázta a helyzetet.

„Néhány pletykának soha nem lenne szabadna léteznie. Jól vagyok és minden rendben van. A tisztelet azonban elengedhetetlen. Itt vagyok a családommal és a gyerekeimmel. Csakhogy tisztázzam, jól vagyok, élek és virulok. Köszönöm a támogató és az aggódó üzeneteket, de koncentráljunk arra, ami igazán számít” – írta az Instagramon Abidal, aki jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben szereplő Al Wasl sportigazgatója.

Abidal az AS Monacónál kezdte pályafutását, majd megfordult a Lille és a Lyon csapatában is, mielőtt 2007-ben a Barcelonához szerződött. A katalán együttesnél töltött ideje alatt összesen 15 trófeát nyert, köztük négy spanyol bajnoki címet és két Bajnokok Ligáját, míg a 2006-os világbajnokságon ezüstérmes lett a francia válogatottal, amelynek színeiben 67-szer lépett pályára.

Arjen Robbenről is azt pletykálják, hogy meghalt

Azonban nem a 46 éves egykori francia védő az egyetlen, akinek a napokban a halálhírét kezdték terjeszteni az interneten. Egyes híroldalakon ugyanis megjelent, hogy a korábbi holland válogatott labdarúgó, Arjen Robben krónikus légzőszervi megbetegedésben életét vesztette. A halálhírnek állítólag egy Facebook-poszt volt a forrása, de a beszámolók szerint a Robben halálát a családja is megerősítette, így nem csoda, hogy a rajongók kétségbeestek, hogy a hír vajon most igaz vagy sem?

17 March 2025, Bavaria, Munich: Soccer: FC Bayern Munich's memorial tournament for Franz Beckenbauer, Munich's Arjen Robben smiles before the game, The German record champions host the "Beckenbauer Cup" small pitch indoor tournament with their legends team as well as Real Madrid and Borussia Dortmund, SAP Garden. Photo: Harry Langer/dpa (Photo by Harry Langer / dpa Picture-Alliance via AFP)
A 2021-ben másodszor is visszavonult Arjen Robben jelenleg Hollandiában él a családjával
Fotó: HARRY LANGER / DPA

Robben ez idáig semmilyen közösségi felületen nem cáfolta a pletykákat, ugyanakkor a halálhírt egyetlen megbízható forrás sem tudta alátámasztani, és annak sincs nyoma, hogy a családja bármilyen közleményt kiadott volna ezzel kapcsolatban. Vagy minden jel arra utal, hogy akárcsak Abildal esetébe, úgy a Bayern München legendájánál is álhírről van csupán szó. 

