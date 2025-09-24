A Barcelona a spanyol bajnokság 5. fordulójában 3-0-ra legyőzte a Getafét, ám a győzelem ellenére Hansi Flick vezetőedzőnek jócskán volt miért aggódnia, mivel a találkozón Fermín López megsérült, és most Gavi is kidőlt. Előbb sajtóhírek szerint nagyjából három hétig lesz távol, utóbbira viszont jóval hosszabb kihagyás vár.

A Barcelona játékosa, Gavi idén már nem léphet pályára

Fotó: RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto

A vártnál is súlyosabb volt a Barcelona sztárjának sérülése, hosszú kihagyás vár rá

Gavinál – akinek az előző szezonban elszakadt az elülső keresztszalagja – tartós meniszkuszsérülést diagnosztizáltak, miután egy korábbi edzésen ismét megsérült a térde. A spanyol klub közlése szerint kedden kénytelken volt térdműtéten átesni, mivel nem használtak a konzervatív kezelések.

Eleinte ugyan a spanyol sajtó arról írt, hogy a felépülési idő csupán néhány hétig fog tartani, ám a Barcelona megerősítette, hogy a fiatal középpályás csak jövőre térhet vissza, ugyanis nagyjából négy-öt hónap kihagyás vár rá.

MEDICAL NEWS



First team player Pablo Páez Gavira 'Gavi' has had an arthroscopy to resolve a medial meniscus injury, which was sutured to preserve the meniscus. Recovery time is estimated at around 4-5 months. pic.twitter.com/IvLzWYR7jC — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2025

A Mundo Deportivo szerint Gavira eredetileg rutinműtét várt, ám az orvosok azt tapasztalták, hogy a térd sérült része sokkal rosszabb állapotban van, mit amire számítottak.

Mindez nagy csapás a Barcelonának és Gavinak is, hiszen a 21 éves spanyol játékos remek formában kezdte a szezont. A hosszú kihagyással ráadásul veszélybe kerülhet a világbajnoki szereplése is.

Kapcsolódó cikkek: