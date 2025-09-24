Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Világrengető felfedezés: párhuzamos univerzumba nyíló féregjáratot észlelhettek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Barcelona a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a csapat középpályása, Gavi kedden térdműtéten esett át. A spanyol bajnoknál aggódhatnak, úgyis a Barcelona fiatal sztárja hónapokra kidőlt és idén már biztosan nem léphet pályára.

A Barcelona a spanyol bajnokság 5. fordulójában 3-0-ra legyőzte a Getafét, ám a győzelem ellenére Hansi Flick vezetőedzőnek jócskán volt miért aggódnia, mivel a találkozón Fermín López megsérült, és most Gavi is kidőlt. Előbb sajtóhírek szerint nagyjából három hétig lesz távol, utóbbira viszont jóval hosszabb kihagyás vár.

A Barcelona játékosa, Gavi idén már nem léphet pályára
A Barcelona játékosa, Gavi idén már nem léphet pályára
Fotó: RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto

A vártnál is súlyosabb volt a Barcelona sztárjának sérülése, hosszú kihagyás vár rá

Gavinál – akinek az előző szezonban elszakadt az elülső keresztszalagja – tartós meniszkuszsérülést diagnosztizáltak, miután egy korábbi edzésen ismét megsérült a térde. A spanyol klub közlése szerint kedden kénytelken volt térdműtéten átesni, mivel nem használtak a konzervatív kezelések.

Eleinte ugyan a spanyol sajtó arról írt, hogy a felépülési idő csupán néhány hétig fog tartani, ám a Barcelona megerősítette, hogy a fiatal középpályás csak jövőre térhet vissza, ugyanis nagyjából négy-öt hónap kihagyás vár rá.

A Mundo Deportivo szerint Gavira eredetileg rutinműtét várt, ám az orvosok azt tapasztalták, hogy a térd sérült része sokkal rosszabb állapotban van, mit amire számítottak.

Mindez nagy csapás a Barcelonának és Gavinak is, hiszen a 21 éves spanyol játékos remek formában kezdte a szezont. A hosszú kihagyással ráadásul veszélybe kerülhet a világbajnoki szereplése is.

Kapcsolódó cikkek:

Csúfos bukás és sorozatos botrányok: hogyan lett aranylabdás Ousmane Dembélé?
Eddie Murphy nyerte az Aranylabdát, Yamalnak csak gumilabda jutott – itt vannak a legjobb mémek!
Yamal apja máris hisztizik az Aranylabda miatt
Hiába nyert a Barcelona, nagy az aggodalom a katalán sztárcsapatnál

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!