A Barcelona a Camp Nou elhúzódó felújítási munkálatai miatt ezúttal is a mindössze 6 ezer férőhelyes Johan Cruyff Stadionban lépett pályára, Hansi Flick együttese az 5. fordulóban a madridi Getafe együttesét fogadta.
A katalánok keretéből ezúttal is hiányzott a sérüléssel küzdő Lamine Yamal, a hétközi BL-meccsen két gólt szerző Marcus Rashford viszont meglepő módon csak a kispadon kapott helyet. Kiderült, hogy Flick azért padoztatta a Manchester Unitedtől kölcsönvett csatárt, mert a reggeli csapatmegbeszélésről késett, a német szakember pedig az ilyesmit nem tolerálja.
A Barca a 15. percben meg is szerezte a vezetést, Dani Olmo sarokkal készítette le a labdát Ferrán Torresnek, a spanyol támadó pedig állítgatás nélkül a léc alá lőtt. A 34. percben növelték előnyüket a katalánok:
Raphinha kapott remek kiugratást, majd Torreshez passzolt, aki higgadtan értékesítette a ziccert,
megszerezve önmaga és csapata második találatát.
Flick a szünetben becserélte Raphinha helyére Rashfordot, az angol válogatott támadó pedig nem sokáig tétlenkedett, egy kontra után gólpasszt adott Dani Olmónak a 63. percben.
Az Eb-győztes spanyol középpályás gólja után egy palesztin zászlót a kezében tartó tüntető is berohant a pályára,
de végül nagy felfordulást nem okozott a jelenlétével.
A folytatásban egyre jobban zuhogott az eső, de a játék képe nem változott, továbbra is a hazai csapat irányította a meccset.
Végül újabb gól már nem esett, a Barcelona magabiztosan begyűjtötte a három pontot, ezzel tapad az éllovas, öt forduló után egyedüliként százszázalékos Real Madridra.