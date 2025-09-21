A Barcelona a Camp Nou elhúzódó felújítási munkálatai miatt ezúttal is a mindössze 6 ezer férőhelyes Johan Cruyff Stadionban lépett pályára, Hansi Flick együttese az 5. fordulóban a madridi Getafe együttesét fogadta.

A Barcelona a Getafe ellen lépett pályára az ötödik fordulóban

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Rashford a kispadra került, Torres két gólt lőtt a Barcelona bajnokiján

A katalánok keretéből ezúttal is hiányzott a sérüléssel küzdő Lamine Yamal, a hétközi BL-meccsen két gólt szerző Marcus Rashford viszont meglepő módon csak a kispadon kapott helyet. Kiderült, hogy Flick azért padoztatta a Manchester Unitedtől kölcsönvett csatárt, mert a reggeli csapatmegbeszélésről késett, a német szakember pedig az ilyesmit nem tolerálja.

A Barca a 15. percben meg is szerezte a vezetést, Dani Olmo sarokkal készítette le a labdát Ferrán Torresnek, a spanyol támadó pedig állítgatás nélkül a léc alá lőtt. A 34. percben növelték előnyüket a katalánok:

Raphinha kapott remek kiugratást, majd Torreshez passzolt, aki higgadtan értékesítette a ziccert,

megszerezve önmaga és csapata második találatát.

Ferrán Torres bő fél óra alatt duplázott a Getafe ellen

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Rashford gólpassz, tüntető a pályán, könnyed Barca-siker

Flick a szünetben becserélte Raphinha helyére Rashfordot, az angol válogatott támadó pedig nem sokáig tétlenkedett, egy kontra után gólpasszt adott Dani Olmónak a 63. percben.

Az Eb-győztes spanyol középpályás gólja után egy palesztin zászlót a kezében tartó tüntető is berohant a pályára,

de végül nagy felfordulást nem okozott a jelenlétével.

A pitch invader at Estadi Johan Cruyff. pic.twitter.com/pHxnF0n1VQ — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 21, 2025

A folytatásban egyre jobban zuhogott az eső, de a játék képe nem változott, továbbra is a hazai csapat irányította a meccset.

Végül újabb gól már nem esett, a Barcelona magabiztosan begyűjtötte a három pontot, ezzel tapad az éllovas, öt forduló után egyedüliként százszázalékos Real Madridra.

