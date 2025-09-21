Live
A La Liga 5. fordulójában a címvédő Barcelona 3-0-ra nyert a Getafe ellen, ezzel tapad az éllovas Real Madridra.

A Barcelona a Camp Nou elhúzódó felújítási munkálatai miatt ezúttal is a mindössze 6 ezer férőhelyes Johan Cruyff Stadionban lépett pályára, Hansi Flick együttese az 5. fordulóban a madridi Getafe együttesét fogadta.

A Barcelona a Getafe ellen lépett pályára az ötödik fordulóban
A Barcelona a Getafe ellen lépett pályára az ötödik fordulóban
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Rashford a kispadra került, Torres két gólt lőtt a Barcelona bajnokiján

A katalánok keretéből ezúttal is hiányzott a sérüléssel küzdő Lamine Yamal, a hétközi BL-meccsen két gólt szerző Marcus Rashford viszont meglepő módon csak a kispadon kapott helyet. Kiderült, hogy Flick azért padoztatta a Manchester Unitedtől kölcsönvett csatárt, mert a reggeli csapatmegbeszélésről késett, a német szakember pedig az ilyesmit nem tolerálja. 

A Barca a 15. percben meg is szerezte a vezetést, Dani Olmo sarokkal készítette le a labdát Ferrán Torresnek, a spanyol támadó pedig állítgatás nélkül a léc alá lőtt. A 34. percben növelték előnyüket a katalánok: 

Raphinha kapott remek kiugratást, majd Torreshez passzolt, aki higgadtan értékesítette a ziccert, 

megszerezve önmaga és csapata második találatát.

Barcelona's Spanish forward #07 Ferran Torres scores his team's first goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Getafe CF at Johan Cruyff Stadium in Barcelona on September 21, 2025. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Ferrán Torres bő fél óra alatt duplázott a Getafe ellen
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Rashford gólpassz, tüntető a pályán, könnyed Barca-siker

Flick a szünetben becserélte Raphinha helyére Rashfordot, az angol válogatott támadó pedig nem sokáig tétlenkedett, egy kontra után gólpasszt adott Dani Olmónak a 63. percben. 

Az Eb-győztes spanyol középpályás gólja után egy palesztin zászlót a kezében tartó tüntető is berohant a pályára, 

de végül nagy felfordulást nem okozott a jelenlétével.

A folytatásban egyre jobban zuhogott az eső, de a játék képe nem változott, továbbra is a hazai csapat irányította a meccset.

Végül újabb gól már nem esett, a Barcelona magabiztosan begyűjtötte a három pontot, ezzel tapad az éllovas, öt forduló után egyedüliként százszázalékos Real Madridra.

