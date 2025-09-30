Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

Link másolása
Vágólapra másolva!
Már nem kell sokat várni! Megérkezett ugyanis az UEFA engedélye, így végre kiderült, hogy közel egy évnyi csúszás után mikor térhet vissza végre hivatalos mérkőzésen az újjáépítés alatt álló Camp Nou stadionba az FC Barcelona.

Az Európai Labdarúgó Szövetség végre jó hírt tudott közölni az FC Barcelona csapatával: két évnyi távollét után a Barca hamarosan visszatérhet legendás otthonába, a felújítás alatt álló Camp Nouba.

A Barcelona még mindig nem térhet vissza a Camp Nouba
A Barcelona hamarosan visszatérhet a Camp Nouba
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Hamarosan ünnepelhet a Barcelona

Az UEFA a legutóbbi helyszíni bejárása után végre jó hírt közölhetett a meccseit hol a Montjuic olimpiai stadionban, hol az aprócska, mindössze 6 ezer nézőt befogadó Miniestadi Johan Cruyff nevű létesítményben játszó katalán klubbal.

Eszerint a Bajnokok Ligája harmadik, otkóber 21-i fordulójában a görög Olimpiakosz Pireusz ellen lehet a stadionavató. A még mindig folyamatban lévő építkezések miatt viszont egyelőre csak 27 ezer nézőt engedhetnek be a lelátóra.

Az Európa legnagyobb, több mint 100 ezer nézőt befogadó stadionjává váló Spotify Camp Nout eredetileg már egy éve, 2024. szeptemberében átadták volna, de a klub folyamatos anyagi nehézségei ezt nem tették lehetővé.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!