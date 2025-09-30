Az Európai Labdarúgó Szövetség végre jó hírt tudott közölni az FC Barcelona csapatával: két évnyi távollét után a Barca hamarosan visszatérhet legendás otthonába, a felújítás alatt álló Camp Nouba.

A Barcelona hamarosan visszatérhet a Camp Nouba

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Hamarosan ünnepelhet a Barcelona

Az UEFA a legutóbbi helyszíni bejárása után végre jó hírt közölhetett a meccseit hol a Montjuic olimpiai stadionban, hol az aprócska, mindössze 6 ezer nézőt befogadó Miniestadi Johan Cruyff nevű létesítményben játszó katalán klubbal.

Eszerint a Bajnokok Ligája harmadik, otkóber 21-i fordulójában a görög Olimpiakosz Pireusz ellen lehet a stadionavató. A még mindig folyamatban lévő építkezések miatt viszont egyelőre csak 27 ezer nézőt engedhetnek be a lelátóra.

Az Európa legnagyobb, több mint 100 ezer nézőt befogadó stadionjává váló Spotify Camp Nout eredetileg már egy éve, 2024. szeptemberében átadták volna, de a klub folyamatos anyagi nehézségei ezt nem tették lehetővé.