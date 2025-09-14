Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Tudósok megfejtették, hogy mi segíti elő az egyik legpusztítóbb rák terjedését

Link másolása
Vágólapra másolva!
A címvédő Barcelona 6-0 legyőzte hazai pályán a Valencia csapatát a spanyol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában. A sérült Lamine Yamal távollétében Fermín López, valamint a csereként beállt Raphinha és Robert Lewandowski is kétszer volt eredményes. A Barcelona így továbbra is veretlen még az idei szezonban.

Bár a Barcelona az előző fordulóban botlott a Rayo Vallecano vendégeként, Hansi Flick együttese így is jó előjelekkel várhatta a Valencia elleni mérkőzést a Johan Cruyff Stadionban, ugyanis a legutóbbi tíz egymás elleni meccsükből egyet sem veszített el, ráadásul januárban 7-1-re ütötte ki, a Király Kupában pedig 5-0-ra verte mostani ellenfelét.

Barcelona's Spanish midfielder #16 Fermin Lopez celebrates scoring his team's third goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Valencia CF at Johan Cruyff Stadium in Barcelona, on September 14, 2025. (Photo by Lluis GENE / AFP)
A Barcelona középpályása, Fermín López ünnepli a gólját
Fotó: LLUIS GENE / AFP

A Barcelona Yamal nélkül is kegyetlenül kivégezte ellenfelét

Bár Lamine Yamal a katalán együttes eddigi mindhárom bajnokiján főszerepet vállalt – két gól, két gólpassz – a vasárnap esti találkozón azonban a meccskeretbe sem került be, mivel ágyéksérülést szenvedett a válogatott szünetben. A spanyol válogatott támadó ettől függetlenül ott volt a stadionban és a lelátóról figyelte a társait. 

Hansi Flick azonban így is bombaerős kezdőt küldött a pályára, amelyben helyet kapott a Manchester Unitedtől kölcsönvett Marcus Rashford, azonban Raphinha büntetésből csak a kispadon kapott helyet, mivel elkésett a csapatedzéséről. A brazil helyet így a nyáron szerződtetett 19 éves svéd szélső, Roony Bardghji kezdett, aki ezen a meccsen debütált a Barcelona színeiben.

A csupán hatezer néző előtt rendezett találkozón nagy rohamokkal kezdett a Barcelona, amely félóra elteltével megszerezte a vezetést Fermín López szezonbeli első góljával. A folytatásban is uralta a meccset a Barca, a Valenciának még csak kapura lövési kísérlete sem volt az első játékrészben – hasonlóra legutóbb 2023 februárjában volt példa a Real Madrid ellen. 

Robert Lewandowski csereként duplázott
Robert Lewandowski csereként duplázott
Fotó: LLUIS GENE / AFP

A második félidőt a Barcelona ott folytatta, ahol az elsőt abba hagyta, annyi különbséggel, hogy feljavult a csapat helyzetkihasználása. Egyből a fordulás után Ferran Torres helyzeténél még kapufa megmentette a vendégeket, de az 53. percben a csereként beállt Raphinha megduplázta az előnyt, sőt három perccel később Fermín López bombázott a kapuba mintegy 25 méterről. A folytatásban így már csak a gólkülönbség maradt az egyetlen nyitott kérdés, végül Raphinha és a szintén csereként beállt Robert Lewandowski is duplázni tudott.

La Liga, 4. forduló:
Celta Vigo-Girona 1-1 (0-1)
Levante-Real Betis 2-2 (2-1)
Osasuna-Rayo Vallecano 2-0 (1-0)
FC Barcelona-Valencia 6-0 (1-0)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!