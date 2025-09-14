Bár a Barcelona az előző fordulóban botlott a Rayo Vallecano vendégeként, Hansi Flick együttese így is jó előjelekkel várhatta a Valencia elleni mérkőzést a Johan Cruyff Stadionban, ugyanis a legutóbbi tíz egymás elleni meccsükből egyet sem veszített el, ráadásul januárban 7-1-re ütötte ki, a Király Kupában pedig 5-0-ra verte mostani ellenfelét.
Bár Lamine Yamal a katalán együttes eddigi mindhárom bajnokiján főszerepet vállalt – két gól, két gólpassz – a vasárnap esti találkozón azonban a meccskeretbe sem került be, mivel ágyéksérülést szenvedett a válogatott szünetben. A spanyol válogatott támadó ettől függetlenül ott volt a stadionban és a lelátóról figyelte a társait.
Hansi Flick azonban így is bombaerős kezdőt küldött a pályára, amelyben helyet kapott a Manchester Unitedtől kölcsönvett Marcus Rashford, azonban Raphinha büntetésből csak a kispadon kapott helyet, mivel elkésett a csapatedzéséről. A brazil helyet így a nyáron szerződtetett 19 éves svéd szélső, Roony Bardghji kezdett, aki ezen a meccsen debütált a Barcelona színeiben.
A csupán hatezer néző előtt rendezett találkozón nagy rohamokkal kezdett a Barcelona, amely félóra elteltével megszerezte a vezetést Fermín López szezonbeli első góljával. A folytatásban is uralta a meccset a Barca, a Valenciának még csak kapura lövési kísérlete sem volt az első játékrészben – hasonlóra legutóbb 2023 februárjában volt példa a Real Madrid ellen.
A második félidőt a Barcelona ott folytatta, ahol az elsőt abba hagyta, annyi különbséggel, hogy feljavult a csapat helyzetkihasználása. Egyből a fordulás után Ferran Torres helyzeténél még kapufa megmentette a vendégeket, de az 53. percben a csereként beállt Raphinha megduplázta az előnyt, sőt három perccel később Fermín López bombázott a kapuba mintegy 25 méterről. A folytatásban így már csak a gólkülönbség maradt az egyetlen nyitott kérdés, végül Raphinha és a szintén csereként beállt Robert Lewandowski is duplázni tudott.
La Liga, 4. forduló:
Celta Vigo-Girona 1-1 (0-1)
Levante-Real Betis 2-2 (2-1)
Osasuna-Rayo Vallecano 2-0 (1-0)
FC Barcelona-Valencia 6-0 (1-0)