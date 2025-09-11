A Barcelona közleményben erősítette meg, hogy a negyedik fordulóban sorra kerülő, Valencia elleni mérkőzést a hatezer néző befogadására alkalmas Johan Cruyff Stadionban rendezi meg, mivel még nem kapta meg a Spotify Camp Nou újbóli megnyitásához szükséges engedélyeket. Ez ahhoz hasonló, mintha egy magyar NB II-es csapat pályáján, például a Vasas otthonában rendeznék a meccset. A kis stadionba költözés a La Liga különengedélyével vált lehetségessé, az előírás szerint ugyanis legalább 15 ezer férőhelyes létesítményekben lehet élvonalbeli meccseket rendezni. Nagy feladatot jelent annak a megoldása is, hogy felszereljék a videóbíró-rendszerhez szükséges kamerákat.

Az aprócska Johann Cruyff Stadionban a szerencsés kevesek egészen közelről láthatják a Barcelona sztárjait

Fotó: NurPhoto/Jose Breton

A bajnokság első három fordulójában idegenben lépett pályára a gránátvörös-kék csapat, a folytatásban viszont hazai mérkőzések következnek.

Egyre kisebb stadionokba szorul a Barcelona

A Les Corts negyedben található stadionban 2022 óta zajlik a felújítás, bővítés. A katalán klub augusztus 10-én már a Camp Nouban szerette volna megrendezni a hagyományos előszezoni Joan Gamper-mérkőzést, a városi tanács azonban hiányosságok miatt még nem adta ki a szükséges engedélyeket. Az arénába jelenleg 27 ezer néző férne be.

A csapat 2023/24-es és 2024/25-ös szezonban az Olimpiai Stadionban játszotta a hazai mérkőzéseit

az 1957 óta otthonául szolgáló aréna teljes körű felújítása miatt, amely a spanyol média szerint legalább 1,5 milliárd euróba kerül.

A rekonstrukció eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas, írja az MTI.

A Montjuicon található Olimpiai Stadion (más néven Lluís Companys Stadion) azonban ezen a hétvégén az amerikai rapper, Post Malone koncertje miatt nem áll rendelkezésre.