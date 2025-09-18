A Barcelona remek formában érkezett a St James’ Parkba, Hansi Flick együttese ugyanis a hétvégén 6-0-ra kiütötte a Valenciát a hatezer férőhelyes Johan Cruyff Stadionban. A Newcastle United elleni meccs előtt azonban aggodalomra adhatott okot, hogy a katalán csapat legnagyobb sztárja, a 18 éves Lamine Yamal megsérült a spanyol válogatottban, így már a Valencia ellen sem léphetett pályára.

A Barcelona álláspontja szerint Lamine Yamalt felelőtlenül játszatták a spanyol válogatottban

Fotó: Mehmet Ali Ozcan/Anadolu via AFP

Lamine Yamal sérülése kapcsán a Barcelona edzője neki is ment a spanyol szövetségnek, mivel úgy véli, nem bántak megfelelően a játékosával.

Lamine fájdalmakkal ment a válogatottba, nem edzett és fájdalomcsillapítókat szedett, hogy játszhasson. Minden mérkőzésen három góllal vezettek, ő pedig 79 és 73 percet játszott. A mérkőzések között nem edzett, így nem lehet bánni a játékosokkal. Spanyolországnak van a világ legjobb csapata, és minden pozícióban hihetetlenül jók. Ezért is vagyok nagyon szomorú emiatt”

– mondta Hansi Flick, aki egyértelműen a spanyol szövetséget okolja Lamine Yamal helyzetéért.

A Barcelona pokoli hangulatban lépett pályára

A Newcastle United az első három Premier League-mérkőzésén nyeretlen maradt, Eddie Howe együttese azonban múlt hétvégén 1-0-ra legyőzte a Wolverhampton Wandererst a St James’ Parkban, ezzel megszerezte első sikerét a bajnokságban. A győztes gólt ráadásul a német válogatott Nick Woltemade fejelte, aki az átigazolási időszak utolsó pillanatában érkezett a Liverpoolhoz távozó Alexander Isak helyére.

A Barcelona és a Newcastle egykori edzőjének, a legendás Sir Bobby Robson szobrára is rátettek egy sálat

Fotó: Trevor Wilkinson/MI News/NurPhoto via AFP

A hétvégén győztes gólt szerző német válogatott csak a kispadon kapott helyet az angol csapatban, míg a katalán együttesben Lamin Yamal a kispadra sem ülhetett le az ágyékproblémája miatt.

A Newcastle United óriási intenzitással kezdte a mérkőzést, a szurkolók minden egyes labdaszerzést őrjöngve fogadtak. Az ötödik percben majdnem meg is szerezte a vezetést az angol csapat. Egy szép támadás végén Anthony Elanga húzott el a jobb szélen, a középre tett labdájára Anthony Gordon érkezett, akinek hét méterről csak a kapuba kellett volna belsőznie, de az angol válogatott támadó óriási helyzetben luftot rúgott.