A Barcelona remek formában érkezett a St James’ Parkba, Hansi Flick együttese ugyanis a hétvégén 6-0-ra kiütötte a Valenciát a hatezer férőhelyes Johan Cruyff Stadionban. A Newcastle United elleni meccs előtt azonban aggodalomra adhatott okot, hogy a katalán csapat legnagyobb sztárja, a 18 éves Lamine Yamal megsérült a spanyol válogatottban, így már a Valencia ellen sem léphetett pályára.
Lamine Yamal sérülése kapcsán a Barcelona edzője neki is ment a spanyol szövetségnek, mivel úgy véli, nem bántak megfelelően a játékosával.
Lamine fájdalmakkal ment a válogatottba, nem edzett és fájdalomcsillapítókat szedett, hogy játszhasson. Minden mérkőzésen három góllal vezettek, ő pedig 79 és 73 percet játszott. A mérkőzések között nem edzett, így nem lehet bánni a játékosokkal. Spanyolországnak van a világ legjobb csapata, és minden pozícióban hihetetlenül jók. Ezért is vagyok nagyon szomorú emiatt”
– mondta Hansi Flick, aki egyértelműen a spanyol szövetséget okolja Lamine Yamal helyzetéért.
A Newcastle United az első három Premier League-mérkőzésén nyeretlen maradt, Eddie Howe együttese azonban múlt hétvégén 1-0-ra legyőzte a Wolverhampton Wandererst a St James’ Parkban, ezzel megszerezte első sikerét a bajnokságban. A győztes gólt ráadásul a német válogatott Nick Woltemade fejelte, aki az átigazolási időszak utolsó pillanatában érkezett a Liverpoolhoz távozó Alexander Isak helyére.
A hétvégén győztes gólt szerző német válogatott csak a kispadon kapott helyet az angol csapatban, míg a katalán együttesben Lamin Yamal a kispadra sem ülhetett le az ágyékproblémája miatt.
A Newcastle United óriási intenzitással kezdte a mérkőzést, a szurkolók minden egyes labdaszerzést őrjöngve fogadtak. Az ötödik percben majdnem meg is szerezte a vezetést az angol csapat. Egy szép támadás végén Anthony Elanga húzott el a jobb szélen, a középre tett labdájára Anthony Gordon érkezett, akinek hét méterről csak a kapuba kellett volna belsőznie, de az angol válogatott támadó óriási helyzetben luftot rúgott.
Az első negyedórát követően a Newcastle játékosai elfáradtak a magaspresszingben, a Barcelona pedig átvette a játék irányítását.
Ennek ellenére a katalán csapat nem tudott komoly helyzetet kialakítani, a Newcastle pedig a 24. percben kis híján megszerezte a vezetést.
A jobb szélen felfutó Elanga kapott egy remek kiugratást, majd átjátszotta a labdát a hosszún érkező Harvey Barnesnak, azonban az angol szélső nyolcméteres lövését Joan García hatalmas bravúrral védeni tudta.
A folytatásban kiegyenlített játék folyt, a nagy helyzetek viszont mindkét oldalon elmaradtak, így a felek gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre. A második félidő Newcastle-helyzettel indult. A 47. percben Elanga bal oldali szögletét Joelinton csúsztatta meg, de a brazil középpályás fejese elkerülte a bal felső sarkot. Az 50. percben a Barcelona is veszélyeztetett. Egy gyors kontratámadás végén Marcus Rashford elé került a labda, aki 11 méterről kapura bombázott, de pont a Newcastle védőjének, Fabian Schärnek az arcát találta telibe.
Az 58. percben aztán megszerezte a vezetést a Barcelona. Egy szép támadás végén a francia Jules Koundé tekerte be a labdát jobbról, az angol Marcus Rashford pedig 11 méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu jobb oldalába (0-1).
A Barcelona gólja érezhetően megfogta az angol csapatot, bő nyolc perc múlva pedig valóságos sokk érte a St James’ Park közönségét. Rashford gyűjtött be egy labdát a tizenhatos előterében, tolt rajta párat jobbra, majd 18 méterről elemi erővel lőtt a jobb felső sarokba (0-2).
A Barcelona második gólja után a Newcastle United ment előre a szépítésért, Eddie Howe négyet is cserélt előrefelé, pályára küldte Nick Woltemadét is. A 90. percben a 198 centis német válogatott lefordult az emberéről, majd a jobb szélen felfutó Jacob Murphy elé tálalt, aki a középre tette az érkező Anthony Gordon el, az angol válogatott támadó pedig a jobb alsó sarokba pöckölt (1-2).
A hétperces hosszabbításban az angol csapat ment előre az egyenlítésért, azonban a katalán gárda már rutinosan lassította a játékot, és végül meg tudta őrizni előnyét, így Hansi Flick együttese győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája 2025/26-os szezonját.
A játéknap másik rangadóján a 2023-ban BL-győztes Manchester City hazai pályán 2-0-ra nyert az olasz bajnok Napoli ellen, amely Giovanni Di Lorenzo kiállítása miatt a 21. perctől emberhátrányban futballozott. A találkozón a norvég Erling Haaland történelmet írt. A Manchester City norvég támadója érte el a leggyorsabban az 50 gólos álomhatárt a Bajnokok Ligájában, 49 meccsre volt szüksége hozzá.
Sallai Roland csapata, a török Galatasaray 5-1-re kikapott az Eintracht Frankfurt otthonában. A 61-szeres magyar válogatott támadó végig a pályán volt. A törökök már a nyolcadik percben előnybe kerültek, de az Eintracht előbb egy öngóllal egyenlített, majd az első félidő hosszabbításában kétszer is betalált, a második felvonásban pedig fölényessé tette sikerét.
A portugál Sporting hazai pályán a második félidőben döntötte el a kazah Kairat Almati elleni találkozót, amikor négy percen belül háromszor is betalált. Érdekesség, hogy a kazah Kairat Almati csapata 6905 kilométert utazott a Sporting elleni mérkőzésre, ami a legnagyobb távolság két csapat között a Bajnokok Ligája történetében.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:
Newcastle United (angol)-FC Barcelona (spanyol) 1-2 (0-0)
gólszerzők: Gordon (90.), illetve Rashford (58., 67.)
Manchester City (angol)-SSC Napoli (olasz) 2-0 (0-0)
gólszerzők: Haaland (56.), Doku (65.)
piros lap: Di Lorenzo (21., Napoli)
Eintracht Frankfurt (német)-Galatasaray (török) 5-1 (3-1)
gólszerzők: Sánchez (37., öngól), Can Uzun (45+2.), Burkardt (45+4., 66.), Knauff (75.), illetve Yunus Akgün (8.)
Sporting CP (portugál)-Kairat Almati (kazah) 4-1 (1-0)
gólszerzők: Francisco Trincao (44., 64.), Alisson Santos (66.), Geovany Quenda (68.), illetve Edmilson (86.)