A La Liga címvédője 3-1-re nyert a Real Oviedo otthonában a La Liga hétközi, hatodik fordulójának csütörtök esti zárómérkőzésén. Az első félidőben a Barcelona Joan García kapus óriási hibája miatt került hátrányba, de a második játékrészben a katalán csapat fordítani tudott.

A Barcelona meglepetésre az első félidő közepén hátrányba került, a hátvédsorba fellépő Joan García kapus gyakorlatilag odapasszolta a labdát Alberto Reinához, aki állítgatás nélkül ívelt csodagólt a kapuba jó 40 méterről.

Joan García kapitális hibája után Alberto Reina elképesztő gólt lőtt a Barcelona kapujába
Joan García kapitális hibája után Alberto Reina elképesztő gólt lőtt a Barcelona kapujába
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Fordított a Barcelona

Hansi Flick együttese a második félidőben tudott felocsúdni a gól okozta sokkból, és meg is fordította az újonc csapat elleni találkozót. Előbb Eric García kotort a kapuba közelről egy lecsorgó labdát, majd Robert Lewandowski villant meg öt perccel a becserélése után: a lengyel csatár parádés mozdulattal fejelte a léc alá Frenkie de Jong hajszálpontos beadását. 

A 88. percben végleg lezárta a meccset a Barca, a Manchester Unitedtől kölcsönvett Marcus Rashford szögletét Ronald Araújo bólintotta a jobb alsó sarokba.

A címvédő ezzel begyűjtötte a három pontot és továbbra is tapad az egyedüliként százszázalékos, listavezető Real Madridra.

La Liga, 6. forduló:

Osasuna-Elche 1-1 (1-0)

Real Oviedo-FC Barcelona 1-3 (1-0)

