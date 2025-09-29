A hétvégi mérkőzésen a baszk csapat szerzett vezetést a 31. percben, ám a szünet előtt a Barcelona egyenlíteni tudott egy szöglet utáni fejessel.

Jules Koundé fejesével egyenlített a Barcelona

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Elismerte a bíró, hogy hibázott a Barcelona-Real Sociedad meccsen

A Barcelona végül Robert Lewandowski góljával megfordította a meccset, és megőrizte veretlenségét, sőt, a Real Madridot megelőzve a tabella élére ugrott. A Real Sociedad elleni mérkőzés azonban nem múlt el botrány nélkül, mert a lefújást követő nyilatkozatában a vendégek kapusa, Álex Remiro elárulta, hogy mit mondott neki Alejandro José Hernández játékvezető.

„Én is panaszkodtam...Beszéltünk a bíróval, Alejandróval, és elismerte a hibáját”

– mondta a válogatott kapus a vegyes zónában, miszerint a játékvezető elismerte, hogy Koundé fejesgólja előtt nem kellett volna szögletet ítélnie a katalánoknak.

Alejandro José Hernández hibája után egyenlített a Barca

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A baszkok kapusa azt is hozátette, hogy inkább magukra mérges, amiért ilyen rosszul védekeztek a gól előtt, és nem kárhoztatja a videobírót, amiért nem avatkozhatott közbe.

„Inkább az a baj, hogy rosszul védekeztünk a szögletnél. Kár ezért, a VAR pedig a protokoll miatt nem avatkozhat be, de szerintem nem is kellene, mert az egészen felháborító lenne”

– utalt rá Remiro, hogy a VAR-t szögletek megítélésénél nem alkalmazhatják, ami szerinte rendben is van.

A Sociedad edzője, Sergio Francisco sem hagyta szó nélkül a bíró tévedését.

„Az 1-1-es eredmény nagyon fáj nekünk, és nem a játékvezetőnek köszönhető, de szerintem az egész stadion, kivéve a bírót, látta, hogy nem szögletnek, hanem kirúgásnak kellett volna következnie.

Dühít, mert ha a félidőben 0-1 lett volna az állás, több lehetőségünk lett volna a játék kontrollálására” – jelentette ki.

