A Barcelona szerdán a címvédő Paris Saint-Germaint fogadja majd Bajnokok Ligájában, Hansi Flick pedig rendesen rápihentette csapatát a nagy mérkőzésre.

Lamine Yamal győztes gólpasszal tért vissza a Barcelona csapatába

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A térdsérülést szenvedett Joan Garcia helyén ezúttal a lengyel Wojciech Szczesny védett, a középpályára bekerült a 17 éves Pedro Fernandez, valamint a dán Köbenhavntól igazolt Roony Bardghji is.

A Barcelona felforgatott kezdővel állt ki

Az első félidőben a felforgatott Barcelona többet birtokolta a labdát, nagy helyzeteket is kialakított, mégis a Real Sociedad szerzett vezetést a 31. percben Alvaro Odriozola találatával. Sokáig azonban nem örülhetett a vezetésnek a baszk csapat, mivel bő tíz perccel később Marcus Rashford bal oldali szöglete után a francia Jules Koundé egyenlített egy védhetetlen fejesgóllal.

Lamine Yamal gólpasszal tért vissza

A félidőben Hansi Flick Pedro Fernandez helyére beküldte Dani Olmót, 58 perc elteltével pedig Lamine Yamal is megérkezett a pályára a szürkén futballozó Roony Bardghji helyére. Az Európa-bajnok spanyol támadónak nem kellett sok, hogy megvillanjon, ugyanis az 59. percben egy az egyben megverte az emberét a jobb oldalon, majd tökéletes labdát tálalt Robert Lewandowski fejére, a lengyel sztárcsatár pedig öt méterről nem hibázott.

A katalán csapat nem sziporkázott, de hozta a kötelező győzelmet, ezzel pedig továbbra is veretlen a spanyol bajnokságban, és egy ponttal megelőzte a forduló előtt listavezető Real Madridot.

La Liga, 7. forduló:

FC Barcelona-Real Sociedad 2-1 (1-1)