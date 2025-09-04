Nem újdonság: az FC Barcelonának nincs pénze. Nagyon nincs, és a klubvezetés képtelen megoldást találni a helyzetre. Miközben más klubok is görgetnek maguk előtt hatalmas adósságokat – a Real Madrid, a Manchester United, hogy csak kettőt mondjunk –, azok mégis sokkal piacképesebbek és megbízhatóbb adósnak számítanak, mint a szerencsétlen katalánok. Furcsa mód ez még a sportszakmailag egyre mélyebbre süllyedő MU-ra is igaz. Miközben a Barcelona legalább hazai fronton hozza az eredményeket bajnoki címek, kupagyőzelmek és szuperkupasikerek formájában, addig a klub gazdálkodása nem bír helyre billenni.

A semminél éppen több: Inaki Pena, a Barcelona cserekapusának bemelegítő trikóján már ott D.R. Congo felírat

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Már mindent eladtak

A féltve őrzött mezre, feladva a büszkeséget sorra kerültek fel a szponzorok. Előbb csak a mez bal ujjára kicsiben nem fizetős formában (a Forum nevű kulturális expo), majd fizetősben is a TV3 csatorna. Aztán már a mez eleje is sorra került: előbb itt is nem fizetős modell formájában az ENSZ gyermekjóléti szervezetét, az UNICEF-et hirdették, majd érkezett a Qatar Foundation, a Qatar Airways, a Rakuten, most pedig éppen a Spotify van soron.

COVID-19 járvány és a 2020-as zártkapus szezonhajrá végképp betette a kaput, a klub szó szerint a csőd szélére került, és megkezdődött a kiárusítás.

Eladták a marketingjogokat birtokló céget, a klub médiás tartalomgyárát, arculati jogokat, és szinte mindent, amire jelentkezett vevő.

2022 júliusában már odáig jutott a helyzet, hogy megtörtént az elképzelhetetlen: a Barca kénytelen volt értékesíteni a Camp Nou stadion névhasználati jogát. Európa legnagyobb stadionja az Spotify Camp Nou néven működik, és jelenleg éppen elhúzódó felújítás alatt áll.

Mindez arra volt elég, hogy, ha nem is könnyen, a La Ligával való folyamatos kötélhúzás árán, de valahogy minden évben sikerült regisztrálni a nyári igazolásokat és a profi szerződést kapó saját nevelésű játékosokat. Azt, hogy a klub kikerült a legnagyobbak közül, jól szemlélteti, hogy az FC Barcelona 2015 óta nem nyert Bajnokok Ligáját, és elődöntőben is csupán kétszer járt azóta.