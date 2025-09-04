Nem újdonság: az FC Barcelonának nincs pénze. Nagyon nincs, és a klubvezetés képtelen megoldást találni a helyzetre. Miközben más klubok is görgetnek maguk előtt hatalmas adósságokat – a Real Madrid, a Manchester United, hogy csak kettőt mondjunk –, azok mégis sokkal piacképesebbek és megbízhatóbb adósnak számítanak, mint a szerencsétlen katalánok. Furcsa mód ez még a sportszakmailag egyre mélyebbre süllyedő MU-ra is igaz. Miközben a Barcelona legalább hazai fronton hozza az eredményeket bajnoki címek, kupagyőzelmek és szuperkupasikerek formájában, addig a klub gazdálkodása nem bír helyre billenni.
A féltve őrzött mezre, feladva a büszkeséget sorra kerültek fel a szponzorok. Előbb csak a mez bal ujjára kicsiben nem fizetős formában (a Forum nevű kulturális expo), majd fizetősben is a TV3 csatorna. Aztán már a mez eleje is sorra került: előbb itt is nem fizetős modell formájában az ENSZ gyermekjóléti szervezetét, az UNICEF-et hirdették, majd érkezett a Qatar Foundation, a Qatar Airways, a Rakuten, most pedig éppen a Spotify van soron.
COVID-19 járvány és a 2020-as zártkapus szezonhajrá végképp betette a kaput, a klub szó szerint a csőd szélére került, és megkezdődött a kiárusítás.
Eladták a marketingjogokat birtokló céget, a klub médiás tartalomgyárát, arculati jogokat, és szinte mindent, amire jelentkezett vevő.
2022 júliusában már odáig jutott a helyzet, hogy megtörtént az elképzelhetetlen: a Barca kénytelen volt értékesíteni a Camp Nou stadion névhasználati jogát. Európa legnagyobb stadionja az Spotify Camp Nou néven működik, és jelenleg éppen elhúzódó felújítás alatt áll.
Mindez arra volt elég, hogy, ha nem is könnyen, a La Ligával való folyamatos kötélhúzás árán, de valahogy minden évben sikerült regisztrálni a nyári igazolásokat és a profi szerződést kapó saját nevelésű játékosokat. Azt, hogy a klub kikerült a legnagyobbak közül, jól szemlélteti, hogy az FC Barcelona 2015 óta nem nyert Bajnokok Ligáját, és elődöntőben is csupán kétszer járt azóta.
Így aztán nem csoda, ha Barcelona pénzügyesei, illetve a sales és marketing osztály dolgozói minden euró centet megfognak. Akkor is, ha azok nem feltétlenül a legtisztább forrásból érkeznek. A katalán klub július utolsó napján kötött négy évre szóló, 44 millió euró értékű (ezt a klub nem erősítette meg, de nem is cáfolta) mezszponzori szerződést a Kongói Demokratikus Köztársasággal.
A szerződés azonban több kérdést is felvet.
A Kongó – Afrika szíve felírat nem a meccsmezen, csupán az edzőtrikó hátán lesz olvasható, azaz évente 11 millió euróért cserébe igazából semmit nem a kap az afrikai ország.
Az edző trikó hátán lévő felírat legfeljebb néhány hírügynökségi fotón jelenik meg, amikor a játékosok bójákat kerülgetnek egy-egy BL-meccs vagy El Clásico előtt.
A másik probléma, hogy a Kongói DK a világ egyik legszegényebb országa. A valóban Afrika szívében, a kontinens közepén található több mint 2,3 millió négyzetkilométer területű ország az egy főre jutó bruttó nemzeti össztermék, azaz a GDP tekintetében 743 dollárral (kb. 250 ezer forint) a 183. helyet foglalja el a legutóbbi felmérés szerint, ami igencsak a hátsó régió a 192 országot felvonultató listán.
Az 1960-as függetlenné válása után évtizedekig polgárháború és egymást váltó katonai junták káoszában vergődő országban még a 21. század első évtizedeiben brutális harcok zajlottak, az első szabadnak tekinthető választásokat 2019-ben tudták megtartani, de továbbra is több tucatnyi fegyveres milícia működik az országban. Ezek egyike, az M25 éppen idén év elején intézett támadást az ország keleti, Ruandával határos tartományai ellen, az aprócska szomszéd biztatására és pénzügyi, katonai támogatásával. Ruanda (róluk még lesz szó) célja a kongói ritkaföldfémekben és értékes ásványokban gazdag területek megszerzése volt. Végül Donald Trump és az USA erélyes fellépése kikényszerítette a békét a harcoló felek között.
Talán ennyiből is látszik, hogy a Kongói DK nem az az ország, amelynek a nevét örömmel hordja a hátán egy komoly európai klub játékosa. Még akkor sem, ha Didier Budimbu, az ország sportminisztere elmondta, hogy egyetlen céljuk, ráirányítani a világ figyelmét a fantasztikus természeti adottságokkal bíró országra, és a szponzorációkon keresztül – hasonló megállapodásokat kötöttek nem régiben az AC Milannal és az AS Monacóval is – az ország sportéletét is fellendíteni.
Így a Barcelonával kötött egyezségnek is része, hogy a katalán sztárcsapatnál táborozhat majd 50 tehetséges fiatal focista és 10 edző, de lesznek hasonló programok kézi- és kosárlabdában, valamint még görhokiban is. A Barca ezen felül pedig az afrikai országban is tart majd kiválasztókat.
A kongói sportéletre rálátó helyiek szerint ugyanakkor ennyi pénzt az ország határain belül is lett volna mire költeni, például a kongói bajnokságra.
A pénz ehelyett Barcelonában landolt, ahol a segítségével sikerült regisztrálni a kapus Joan Garcíát, a fiatal csatárt, Roony Bardghjit és kölcsönbe érkező Marcus Rashfordot.
A szomszédos Ruandára visszakanyarodva: a Kongói DK-nál pénzügyileg egy kicsivel jobban álló aprócska, a szárazföldi Afrika harmadik legkisebb ország, ahol a 20. század egyik legkegyetlenebb, közel 1 millió áldozatot szedő népirtása zajlott, szintén az elmúlt években tűnt fel a fociban. A Visit Rwanda állami turisztikai cég a kongóihoz hasonló szerződéseket kötött a Bayern Münchennel, a Paris Saint Germainnel és az Arsenallal, utóbbinál hatalmas botrány is kerekedett belőle, hogy „lefeküdtek” a véres pénznek, és segítenek tisztára mosni az ország hírnevét.