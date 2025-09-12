A Barcelona, a Bayern München és Liverpool korábbi klasszisa nem először csatlakozik Flick stábjához, tavaly nyáron már megtette ezt, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, ám akkor végül nem maradt a klubnál, amely az ismert anyagi gondjai miatt nem tudott szerződést kínálni neki.

Hansi Flick és Thiago Alcantara a Barcelona edzésén

Fotó: fcbarcelona.com

A még mindig csak 34 esztendős Thiago Alcantara tavaly nyáron jelentette be a visszavonulását, amelyre sérülései miatt idő előtt került sor. A Barca közleménye szerint ezúttal a taktikában és a tréningek előkészítésében lehet majd szerepe.

A Barcelona után is élcsapatokban játszott

A 46-szoros spanyol válogatott középpályás a Barcelona akadémiájának és a spanyol utánpótlásnak az egyik legtehetségesebb futballistája volt. A katalánok felnőttcsapatával többek között négy spanyol bajnoki címet és egy Bajnokok Ligáját is nyert, mielőtt 2013-ban Pep Guardiola vezetőedző hívására a Bayern München játékosa lett. A német együttessel hét bajnoki cím és 2020-ban újabb BL-siker részese volt, de az ottani karrierje során is egyre többször sérülések hátráltatták őt. 2020 nyarán igazolt a Liverpoolhoz, amellyel egy Ligakupát és egy FA-kupát nyert, azonban a sorozatos sérülései miatt négy év alatt csak 98 meccsen tudott pályára lépni a Mersey-parti csapatban.