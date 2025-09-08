A nyáron kinevezett Erik ten Hag finoman szólva sem alkotott maradandót a Bundesliga előző idényében ezüstérmes Bayer Leverkusennél, ahol mindössze két forduló után kirúgták. A tavaly története során először bajnoki címet szerző német együttes nem sokáig maradt vezetőedző nélkül, ugyanis egy héttel a menesztést követően bejelentette, hogy megtalálták a holland tréner utódját.

Kasper Hjulmand lett a Bayer Leverkusen új edzője

Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Korábbi dán kapitány vette át a Bayer Leverkusen irányítását

A gyógyszergyáriak hétfőn jelentették be, hogy megállapodtak Kasper Hjulmanddal, aki 2027-ig szóló szerződést írt alá új csapatánál.

Hjulmand korábban hosszú éveken át volt a dán válogatott szövetségi kapitánya, hazája nemzeti csapatával két Európa- és egy világbajnokságon is szerepelt. A négy évvel ezelőtti Eb-n elődöntőig vezette a dánokat. Tavaly nyáron mondott le a tisztségről, de tanácsadóként maradt a dán szövetség alkalmazásában. Az elmúlt hónapokban állítólag a belga szövetség is megkereste, hogy vegye át a válogatott irányítását, ám visszautasította a felkérést.

🇩🇰 Welcome to Leverkusen, Kasper Hjulmand! ⚫️🔴 pic.twitter.com/gr93SwmBe0 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 8, 2025

Az 53 éves szakember számára nem lesz teljesen ismeretlen a Bundesliga, ugyanis a 2014-15-ös szezonban már dolgozott a Mainznál, ahol Thomas Tuchel helyét vette át, ám mindössze 24 mérkőzés után menesztették.

„Nagy örömmel és büszkeséggel szerződtettük Kasper Hjulmandot, akinek a munkásságát már hosszú ideje figyelemmel kísértük” – mondta Simon Rolfes, a Leverkusen sportigazgatója.

A dán edző a válogatott szünet után, szeptember 12-én mutatkozhat be a kispadon, amikor a Leverkusen majd a Fenyő Noah csapatát, a Frankfurtot fogadja.

