Múlt szombaton kezdetét vette Németországban az október 5-ig tartó és hatalmas népszerűségnek örvendő ünnepség. Természetesen a hatalmas korsó sörök sem hiányozhatnak az eseményről, ami miatt évente több mint hatmillió ember látogat Münchenbe. A Hoffenheim elleni 4-1-es győzelem után a Bayern Münchennél elmaradt a vasárnapi edzés, ami helyett többen is tiszteletüket tették a 190. Oktoberfesten.

A Bayern München játékosai idén is kilátogattak az Oktoberfestre

Fotó: MIDORI IKENOUCHI / Midori Ikenouchi/Hasan Bratic

Többek között Manuel Neuer, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Aleks Pavlovic, Konrad Laimer, Tom Bischof és Vincent Kompany vezetőedző is ott volt a Theresienwiesén felállított, különleges XXL sátorban. A Chelsea-től kölcsönvett Nicolas Jackson viszont a csapattársaival ellentétben nem viselt tradicionális bajor öltözéket. A Bayern közösségi oldalán néhány videót is megosztott, amiből kiderült például, hogyan tud sört csapolni a korábbi liverpooli támadó, Luis Díaz.

#Anzeige | 𝗢𝘂𝗿 𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻 ©️ A Manu of many talents! 🧤🍻 pic.twitter.com/8dkGPOufMy — FC Bayern München (@FCBayern) September 21, 2025

A Bayern München nagyszerűen kezdte az idei szezont, az első hét bajnokiból hetet megnyert, emellett a Bajnokok Ligája nyitófordulójában is meggyőző teljesítménnyel győzte le a Chelsea-t, így természetesen jó hangulatban ünnepeltek a játékosok, akik még arra is szakítottak időt, hogy egy-két közös képet készítsenek a szurkolókkal. A mostani azonban nem a hagyományos látogatása volt a csapatnak, az majd október 5-én, egy nappal a frankfurti idegenbeli meccs után lesz.

Bár a német rekordbajnok így csak hétfőn tudta elkezdeni a felkészülést a Werder Bremen elleni pénteki összecsapásra, a vezetőségnek nem okozott különösebb gondot, hogy a játékosok kimenőt kaptak. Bár az egyértelmű volt, hogy a játékosok nem eshetnek túlzásba, Vincent Kompany vezetőedző elárulta, hogy nem határozott meg különleges szabályokat az idei Oktoberfestre.

„Természetesen különleges hangulat van Münchenben ebben az időszakban, ezt mindannyian érezzük! A játékosok azonban már nem gyerekek, némelyiküknek már saját gyereke is van – tudják, hogyan kell viselkedniük. Ha valami történik, azt meg együtt megoldjuk” – mondta a belga szakember.