Uli Hoeness gondoskodott róla, hogy felfokozott legyen a hangulat a Bayern München Bajnokok Ligája-rajtján. A korábbi klubvezető szavaira frappáns választ adott Lothar Matthäus.

Uli Hoeness nem gondolta át, hogy megbánthatja a Bayern Münchent és Matthäust

Fotó: Szilágyi Anna / MTI/EPA

Bayern München: Uli Hoeness kimondta a kegyetlen véleményét

Nem sikerült túl diplomatikusra Uli Hoeness szezonindító esélylatolgatása a BL-szezon előtt.

– Csak annyit mondhatok, hogy várom a következő szezont. Sajnos pont annyi esélyünk van csak a BL-győzelemre, mint a Hoffenheimnek megnyerni a Bundesligát –

adta meg az alaphangot még a BL-rajt előtt a klub tiszteletbeli elnöke, korábbi vezérigazgatója, aki egy ünnepségen nyilatkozott.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a háromszoros BEK/Bajnokok Ligája-győztes bajorok igazgatósági tagja persze az anyagi háttérre érthette az esélyeket: a Liverpool és a Chelsea összesen körülbelül 800 millió eurót költött játékosokra az átigazolási időszakban, utóbbi „elhappolta” Florian Wirtzet a bajorok elől. A Bayern mindössze 90 milliót költött, és 100 volt a bevétele.

Uli Hoenessre össztűz zúdul, Matthäus sem kímélte Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Matthäus odaszúrt és cáfolt

Tény, hogy a Bayern München legutóbbi, 2020-as BL-diadala óta már négyszer is elbukott a negyeddöntőben, egyszer az elődöntőig jutott. Ennek ellenére többen is kifakadtak Hoenes kijelentésén. A szókimondó Lothar Matthäus, a Bayern legendás egykori játékosa értetlenül áll a történtek előtt.

Nem egészen értem Ulit. A Hoffenheimnek sokkal kisebbek az esélyei a Bundesliga megnyerésére, mint a Bayerné a Bajnokok Ligájában. Számomra a Bayern Európa hat legjobb csapata közé tartozik, és azok közé, amelyek megnyerhetik a címet. Köztük van a címvédő Paris Saint-Germain, a Real Madrid, a Barcelona, ​​a Liverpool, a Manchester City, és kisebb mértékben az Arsenal.

– írta önálló rovatában a korábban a magyar válogatottat irányító Matthäus, aki szerint jól erősített a német rekordbajnok.

A nemrég a Gulácsi Péteréket kiütő Bayern München 3-1-es győzelmet aratott a klubvilágbajnok Chelsea ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában szerda este. A meccs hőse a németek angol csatára, a duplázó Harry Kane lett, aki már 42 gólnál tart az elitligában. A teljes cikket – Karl-Heinz Rummenigge nyilatkozatával együtt – itt olvashatja el.