A német futball nagy ígérete, Nick Woltemade a tavalyi szezonban 17 gólt és három gólpasszt jegyzett 33 meccs alatt a Stuttgart színeiben, amivel többek között a Bayern München figyelmét is felkeltette. A Német Kupa-győztes Stuttgart azonban olyan árat szabott meg, amitől a bajorok azonnal visszaléptek, viszont a Newcastle United hajlandó volt kifizetni a kért összeget. Sajtóhírek szerint a 23 éves, 198 centi magas támadóért 75 millió eurót (majdnem 28,2 milliárd forintot) fizetett a Newcastle, ami kétségkívül túlzás, hiszen a mértékadó Transfermark szerint 30 millió euró a piaci értéke.

Woltemadét a Bayern München is vitte volna, de végül a Newcastle United lett a befutó

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Savanyú a szőlő? A Bayernnél gratuláltak a Stuttgartnak, hogy talált egy „ idiótát ”

A Bayern München vezetőségi tagja, Karl-Heinz Rummenigge most keményen odaszúrt a Premier League-ben szereplő csapatnak, mivel véleménye szerint Woltemade nem ér ennyit.

Csak gratulálni tudok a Stuttgartnak, hogy talált egy olyan – és itt most idézőjelet fogok használni – idiótát, aki kifizetett ennyi pénzt”

– fogalmazott élesen Rummenigge. „Mi Münchenben biztosan nem tettük volna meg ezt” – utalt arra, hogy a bajor klub ugyancsak érdeklődött a négyszeres német válogatott futballista iránt, ám a kért összeg hatására elállt vételi szándékától.

„Nem akarunk másnak örömet szerezni, különösen nem a stuttgarti pénzembereknek.”

Alexander Wehrle, a VfB vezérigazgatója úgy reagált Rummenigge mondataira: „mindig örülünk, amikor Münchenből gratulálnak nekünk”.

Woltemade öt mérkőzésen kétszer volt eredményes, amióta a Premier League-be szerződött.