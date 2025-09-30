Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Newcastle United a nyáron 75 millió eurót fizetett a Stuttgartnak Nick Woltemade játékjogáért. Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőségi tagja sarkos véleménnyel van az átigazolásról, amivel kapcsolatban kijelentette, hogy szerint a Newcastle Unitednél "idióták" dolgoznak, amiért kifizették ennyi pénzt a német válogatott csatárért.

A német futball nagy ígérete, Nick Woltemade a tavalyi szezonban 17 gólt és három gólpasszt jegyzett 33 meccs alatt a Stuttgart színeiben, amivel többek között a Bayern München figyelmét is felkeltette. A Német Kupa-győztes Stuttgart azonban olyan árat szabott meg, amitől a bajorok azonnal visszaléptek, viszont a Newcastle United hajlandó volt kifizetni a kért összeget. Sajtóhírek szerint a 23 éves, 198 centi magas támadóért 75 millió eurót (majdnem 28,2 milliárd forintot) fizetett a Newcastle, ami kétségkívül túlzás, hiszen a mértékadó Transfermark szerint 30 millió euró a piaci értéke.

Woltemadét a Bayern München is vitte volna, de végül a Newcastle United lett a befutó
Woltemadét a Bayern München is vitte volna, de végül a Newcastle United lett a befutó
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Savanyú a szőlő? A Bayernnél gratuláltak a Stuttgartnak, hogy talált egy idiótát 

A Bayern München vezetőségi tagja, Karl-Heinz Rummenigge most keményen odaszúrt a Premier League-ben szereplő csapatnak, mivel véleménye szerint Woltemade nem ér ennyit.

 

Csak gratulálni tudok a Stuttgartnak, hogy talált egy olyan és itt most idézőjelet fogok használni idiótát, aki kifizetett ennyi pénzt

 – fogalmazott élesen Rummenigge. Mi Münchenben biztosan nem tettük volna meg ezt” – utalt arra, hogy a bajor klub ugyancsak érdeklődött a négyszeres német válogatott futballista iránt, ám a kért összeg hatására elállt vételi szándékától. 

Nem akarunk másnak örömet szerezni, különösen nem a stuttgarti pénzembereknek.” 

Alexander Wehrle, a VfB vezérigazgatója úgy reagált Rummenigge mondataira: mindig örülünk, amikor Münchenből gratulálnak nekünk.

Woltemade öt mérkőzésen kétszer volt eredményes, amióta a Premier League-be szerződött.

Kapcsolódó cikkek:

Ezt tették a Liverpool-szurkolók, miközben a törökök botrányt csináltak – videó
Szenzáció: egyszerre tűnt fel a Liverpool három magyar focistája – fotó
Botrány az Arsenal-meccsen, Mikel Artetának saját stábtagját kellett visszafognia – videó
Megmutatjuk a Premier League sztárjainak brutálisan szexi feleségeit – képek
Szoboszlaiék dühönghetnek az Arsenal drámai meccse után
Szoboszlai azonnal segítséget hívott: orvosi vészhelyzetek a Liverpool-meccsen
„Kihajtotta a lelkét” – Florian Wirtz tette tönkre Szoboszlai Dominik napját
Ismét jött a liverpooli hajrágól, de az utolsó percek most nem Szoboszlaiékkal voltak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!