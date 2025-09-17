Rui Costa, a Benfica klubelnöke hivatalosan is bejelentette, hogy a 49 éves trénert kirúgta, így Bruno Lage azonnali hatállyal távozik a kispadról.

Kirúgták Bruno Lagét, a Benfica edzőjét

„Szeretném bejelenteni, hogy megállapodtunk Bruno Lagéval, aki

többé nem a Benfica edzője. Köszönettel tartozunk neki minden erőfeszítéséért és odaadásáért, de elérkezett a változás ideje

– hangsúlyozta az elnök, hozzátéve: az új edző már a hétvégi, Vila das Aves elleni mérkőzésen leülhet a kispadra.

Lage második időszaka a Benficánál 2024 szeptemberében kezdődött, ám a Ligakupa-győzelmen kívül nem ért el komolyabb sikereket. Az idei szezonban ugyan megnyerte a Portugál Szuperkupát, a bajnokságban pedig három győzelem és egy döntetlen volt a mérlege, a BL-kudarc azonban végzetesnek bizonyult számára.

A Benfica idén két selejtezőkört is sikerrel túlélt: a Nice ellen kettős győzelemmel, a Fenerbahçe ellen idegenben elért döntetlennel és hazai győzelemmel jutott a főtáblára. A Qarabag elleni kudarc azonban nemcsak a klub szurkolóit, hanem a vezetőséget is sokkolta.

José Mourinho visszatérhet?

A portugál sajtó egyöntetűen állítja, hogy

José Mourinho a legesélyesebb jelölt a Benfica kispadjára.

A portugál sztáredző visszatérhet „a Sasokhoz”, ahol a 2000-es évek elején dolgozott. Rui Costa az utód kilétét még nem fedte fel, de gyors bejelentésre ígért garanciát.