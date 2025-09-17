Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Így ismerhetjük fel, hogy nagy a baj: a legveszélyesebb betegség egyedi tünetekkel jelentkezik

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez gyors volt. A Benfica vezetősége villámgyorsan meghozta a döntést és kirúgta a vezetőedzőt, Bruno Lagét, miután a lisszaboni csapat óriási meglepetésre 3–2-es vereséget szenvedett hazai pályán a Qarabag ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának nyitányán.

Rui Costa, a Benfica klubelnöke hivatalosan is bejelentette, hogy a 49 éves trénert kirúgta, így Bruno Lage azonnali hatállyal távozik a kispadról.

Kirúgták a Benfica edzőjét, Bruno Lage állásába került a BL-kudarc
Kirúgták a Benfica edzőjét, Bruno Lage állásába került a BL-kudarc
Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

Kirúgták Bruno Lagét, a Benfica edzőjét

„Szeretném bejelenteni, hogy megállapodtunk Bruno Lagéval, aki 

többé nem a Benfica edzője. Köszönettel tartozunk neki minden erőfeszítéséért és odaadásáért, de elérkezett a változás ideje

 – hangsúlyozta az elnök, hozzátéve: az új edző már a hétvégi, Vila das Aves elleni mérkőzésen leülhet a kispadra.

 

Lage második időszaka a Benficánál 2024 szeptemberében kezdődött, ám a Ligakupa-győzelmen kívül nem ért el komolyabb sikereket. Az idei szezonban ugyan megnyerte a Portugál Szuperkupát, a bajnokságban pedig három győzelem és egy döntetlen volt a mérlege, a BL-kudarc azonban végzetesnek bizonyult számára.  

A Benfica idén két selejtezőkört is sikerrel túlélt: a Nice ellen kettős győzelemmel, a Fenerbahçe ellen idegenben elért döntetlennel és hazai győzelemmel jutott a főtáblára. A Qarabag elleni kudarc azonban nemcsak a klub szurkolóit, hanem a vezetőséget is sokkolta.

José Mourinho visszatérhet?  

A portugál sajtó egyöntetűen állítja, hogy 

José Mourinho a legesélyesebb jelölt a Benfica kispadjára.

A portugál sztáredző visszatérhet „a Sasokhoz”, ahol a 2000-es évek elején dolgozott. Rui Costa az utód kilétét még nem fedte fel, de gyors bejelentésre ígért garanciát.  

Kamu lefejelés és vörösben úszó stadion az első BL-nap legjobb képein – galéria
Máris történelmet írt a BL-ben a Fradit kiejtő Qarabag, megmentették a Juventus edzőjének állását
Brutálisan bántak a spanyol rendőrök a Marseille szurkolóival – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!