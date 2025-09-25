Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Angol Labdarúgóliga (EFL) a hivatalos honlapján tudatta, hogy újra kell játszani a másodosztályban a Blackburn Rovers-Ipswich Town mérkőzést, melyet a heves esőzés miatt a 79. percben félbe kellett szakítani. A döntés azért nevetséges, mert a találkozóból már csak tíz perc maradt hátra, ráadásul a mérkőzés félbeszakítása előtt a magyar válogatott Tóth Balázst is foglalkoztató Blackburn Rovers 1-0-ra vezetett.

Az EFL közleményében felelevenítik, hogy a mérkőzést a 79. percben félbeszakították, miután a játékvezető a hosszan tartó, heves esőzések után játékra alkalmatlannak ítélte meg a pályát. Kiemelik, hogy az igazgatótanács átfogóan mérlegelte az összes rendelkezésre álló lehetőséget a szabályzattal összhangban, valamint a Blackburn és az Ipswich klub beadványait. Végül többségi szavazással úgy döntöttek, hogy a mérkőzést teljes egészében újra kell játszani.

Blackburn Rovers goalkeeper Balazs Toth participates in the Emirates FA Cup Third Round match between Middlesbrough and Blackburn Rovers at the Riverside Stadium in Middlesbrough, England, on January 11, 2025. (Photo by MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Tóth Balázs remekül teljesít az angol Blackburn Rovers csapatában
Fotó: MI News/NurPhoto via AFP

Megnyert meccset játszatnak újra a Blackburnnel

Az újrajátszás elrendelése már csak azért is nevetséges, mert a találkozón félbeszakításának pillanatában a Blackburn Rovers 1-0-ra vezetett, ráadásul Tóth Balázs együttese emberelőnyben is futballozott Jacob Greaves kiállítása miatt. 

A Blackburn Rovers honlapján azt írják, hogy a csapat mind gól-, mind pedig létszámbeli előnyben volt, és mindössze 10 percvolt hátra a rendes játékidőben, így a Roversnek komolyan esélye volt arra, hogy megszerezze harmadik győzelmét a Championshipben. 

Kiemelik, hogy bár a Blackburn Rovers tiszteletben tartja az EFL által lefolytatott eljárásokat és elismeri az ügy összetettségét, a klub rendkívül csalódott az eredmény miatt, amely nem veszi figyelembe a Rovers által birtokolt jelentős előnyöket a mérkőzés félbeszakításakor. 

Hangsúlyozzák, hogy a Blackburn Rovers elkötelezett a verseny tisztaságának fenntartása mellett, azonban határozottan úgy vélik, hogy a mérkőzés teljes újrajátszásáról szóló döntés nem tükrözi pontosan a találkozó körülményeit.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!