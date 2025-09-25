Az EFL közleményében felelevenítik, hogy a mérkőzést a 79. percben félbeszakították, miután a játékvezető a hosszan tartó, heves esőzések után játékra alkalmatlannak ítélte meg a pályát. Kiemelik, hogy az igazgatótanács átfogóan mérlegelte az összes rendelkezésre álló lehetőséget a szabályzattal összhangban, valamint a Blackburn és az Ipswich klub beadványait. Végül többségi szavazással úgy döntöttek, hogy a mérkőzést teljes egészében újra kell játszani.

Tóth Balázs remekül teljesít az angol Blackburn Rovers csapatában

Megnyert meccset játszatnak újra a Blackburnnel

Az újrajátszás elrendelése már csak azért is nevetséges, mert a találkozón félbeszakításának pillanatában a Blackburn Rovers 1-0-ra vezetett, ráadásul Tóth Balázs együttese emberelőnyben is futballozott Jacob Greaves kiállítása miatt.

A Blackburn Rovers honlapján azt írják, hogy a csapat mind gól-, mind pedig létszámbeli előnyben volt, és mindössze 10 percvolt hátra a rendes játékidőben, így a Roversnek komolyan esélye volt arra, hogy megszerezze harmadik győzelmét a Championshipben.

Kiemelik, hogy bár a Blackburn Rovers tiszteletben tartja az EFL által lefolytatott eljárásokat és elismeri az ügy összetettségét, a klub rendkívül csalódott az eredmény miatt, amely nem veszi figyelembe a Rovers által birtokolt jelentős előnyöket a mérkőzés félbeszakításakor.

Hangsúlyozzák, hogy a Blackburn Rovers elkötelezett a verseny tisztaságának fenntartása mellett, azonban határozottan úgy vélik, hogy a mérkőzés teljes újrajátszásáról szóló döntés nem tükrözi pontosan a találkozó körülményeit.