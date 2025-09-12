A klub beszámolója szerint Böcking Andreas nagy munkabírású játékos, aki több poszton is bevethető.

Böcking Andreas 18 évesen az NB II-ben bizonyítana

Fotó: Kovácsevics Dusán/Szentlőrinc SE

Böcking: Debrecen, Németország, Ausztria, majd NB II

A debreceni születésű Böcking Andreas mindössze 18 éves, de már több országban megfordult. A Loki akadémiáján nevelkedett, majd 14 évesen a német Fortuna Köln utánpótláscsapatához igazolt. Egy évvel később már a DSC Arminia Bielefeld szerződtette, és 17 évesen már felnőtt szinten is bemutatkozott, amikor - a SK Bischofshofent követően - az osztrák harmadosztályban szereplő TSV McDonald's St. Johann csapatához igazolt.

A 183 centiméter magas, jobb lábas középpályás védekező szerepkörben érzi magát legotthonosabban, de belső védőként is bevethető. A magyar és a német futball közegében szerzett tapasztalatai után most először mutathatja meg magát a magyar felnőtt bajnokságban.

A sikeres tavalyi szezonom után szerettem volna továbblépni és új kihívás elé állni. Amikor felmerült a szentlőrinci lehetőség, rögtön megtetszett, és úgy éreztem, hogy ez a legjobb hely a fejlődésem szempontjából. Itt minden feltétel adott ahhoz, hogy szintet tudjak lépni. Minden lehetőséget meg szeretnék ragadni, és bebizonyítani, hogy számíthat rám a csapat és az edzői stáb

– idézte a Baranya vármegyei klub weboldala a játékost.

A Szentlőrinc jelenleg hetedik helyezett az NB II-ben.