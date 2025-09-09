Bognár György, a Paks vezetőedzője ezúttal sem fogta vissza magát, élesen kritzálja Marco Rossit. Az Írország elleni vb-selejtezőn a magyar válogatott 2-0-s vezetése ellenére végül csak 2-2-es döntetlent ért el, Bognár szerint éppen a szövetségi kapitány rossz döntései, Varga Barnabás lecserélése és a feladott támadójáték miatt.
Bognár György úgy fogalmazott, bízott benne, hogy „2-0 után ezt a meccset meg tudjuk nyerni”, s szerinte Varga jelenléte a hajrában tartósabb támadásokat és variálhatóbb játékot tett volna lehetővé.
A kritikának lehet fundamentuma – valóban felmerülhet, hogy Varga Barnabás nagyobb hasznára lett volna Szoboszlaiéknak a hajrában, mint a helyére beküldött, ám meglehetősen szárnya szegetten mozgó Tóth Barnabás, aki amúgy – erről se feledkezzünk meg! – éppen Bognár játékosa a Paksban.
A probléma nem is a bírálat tartalmával van, hanem az időzítéssel is: a Portugália elleni vb-selejtező előtt nem volt szerencsés nyilvánosan beleszállni Rossi döntéseibe...
Jobb lett volna megvárni a két vb-selejtezőt, és akkor átfogó, kiegyensúlyozott értékelést adni. Most viszont könnyen visszafelé sül el a kommunikáció.
Bognárnak lehet, hogy igaza van, de vajon ez volt-e a legmegfelelőbb pillanat arra, hogy hangot adjon ennek?
