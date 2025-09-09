Bognár György, a Paks vezetőedzője ezúttal sem fogta vissza magát, élesen kritzálja Marco Rossit. Az Írország elleni vb-selejtezőn a magyar válogatott 2-0-s vezetése ellenére végül csak 2-2-es döntetlent ért el, Bognár szerint éppen a szövetségi kapitány rossz döntései, Varga Barnabás lecserélése és a feladott támadójáték miatt.

Bognár György rosszul választotta meg a pillanatot, hogy bírálja Marco Rossit

Fotó: Paksi FC

Bognár György úgy fogalmazott, bízott benne, hogy „2-0 után ezt a meccset meg tudjuk nyerni”, s szerinte Varga jelenléte a hajrában tartósabb támadásokat és variálhatóbb játékot tett volna lehetővé.

Bognár Györgynek igaza lehet Varga Barnabásról

A kritikának lehet fundamentuma – valóban felmerülhet, hogy Varga Barnabás nagyobb hasznára lett volna Szoboszlaiéknak a hajrában, mint a helyére beküldött, ám meglehetősen szárnya szegetten mozgó Tóth Barnabás, aki amúgy – erről se feledkezzünk meg! – éppen Bognár játékosa a Paksban.

Nem ez a megfelelő pillanat Rossi bírálatára

A probléma nem is a bírálat tartalmával van, hanem az időzítéssel is: a Portugália elleni vb-selejtező előtt nem volt szerencsés nyilvánosan beleszállni Rossi döntéseibe...

Jobb lett volna megvárni a két vb-selejtezőt, és akkor átfogó, kiegyensúlyozott értékelést adni. Most viszont könnyen visszafelé sül el a kommunikáció.

Bognárnak lehet, hogy igaza van, de vajon ez volt-e a legmegfelelőbb pillanat arra, hogy hangot adjon ennek?

Magyar–portugál esélylatolgatás a Rapid Sporton: