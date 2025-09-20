A forduló előtt a Bognár György vezette Paks állt az élen az NB I-ben, ráadásul a címvédő Ferencváros péntek este pontokat veszített a Diósgyőr elleni meccsen, így a tolnai csapat egy esetleges győzelemmel növelhette volna előnyét a tabella élén.

Bognár György csapata veretlenül érkezett Nyíregyházára

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A Paks ellenfele a Szabó István által irányított Nyíregyháza volt, amely rendkívül gyengén kezdte a szezont. A Szpari a korábbi hat meccséből négyet elveszített, csupán egyszer tudott nyerni, múlt hétvégén pedig a Magyar Kupából is kiesett az NB II-es Békéscsaba otthonában.

Bognár György csapata továbbra is veretlen

A Paks jobban kezdte a meccset, az első negyedórában több nagy helyzetet is kialakított a Nyíregyháza kapuja előtt, de a vezetést nem tudta megszerezni. A folytatásban is a Paks akarata érvényesült, a Nyíregyháza pedig kontrákból próbált veszélyeztetni, de ziccert nem tudott kialakítani a tolnai csapat kapuja előtt. Az első félidőben a Paksnak voltak nagy lehetőségei, de Kovács Dániel, a Nyíregyháza kapusa remek napot fogott ki, így felek gól nélküli döntetlennel mehettek a szünetre.

A második félidőt remekül kezdte Bognár György csapata, és azonnal megszerezte a vezetést.

Egy szép támadás végén Zeke Márió kapta a labdát a bal szélen, tökéletes labdát tekert középre, a korábbi válogatott Hahn János pedig hét méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu bal oldalába (0-1).

A bekapott gól után a Szpari elkezdett nyíltabban futballozni, a 61. percben pedig megvolt az első ziccere is. Egy gyors támadás végén Bright Edomwonyi kapott egy kiugratást, kilépett ziccerben, azonban a nigériai támadó erőtlen lövését Kovácsik Ádám lábbal védeni tudta.

Hét perccel később eldönthette volna a meccset a Paks.

A magyar válogatott Osváth Attila ment el a jobb szélen, középre lőtte a labdát, a nemzeti csapatban az írek elleni vb-selejtezőn bemutatkozó Tóth Barna pedig egy elképesztő mozdulattal kapura pörgette a labdát, de Kovács Dániel bravúrral hárítani tudott.

Ezt követően a Nyíregyháza ment előre az egyenlítésért, a 83. percben Dorian Babunski 11 méterről gyönyörű gólt lőtt a rövid felsőbe, azonban a Szpari találatát érvénytelenítették, mert az északmacedón támadó lesről lépett ki a gólja előtt.

A 86. percben aztán góllá érett a Nyíregyháza nyomása. A szerb Nemanja Antonov bal oldali beadására a helyzeteit korábban elpazarló Edomwonyi robbant be, aki hét méterről védhetetlen gólt csúsztatott a kapu bal oldalába (1-1).