A szombat esti rangadót a Bognár György által irányított Paks várhatta jobb formában, már csak azért is, mert a tolnai volt az NB I egyetlen veretlen csapata.

Bognár György csapata remekül kezdte az NB I-es szezont

Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

A Puskás Akadémia ellenben rendkívül hullámzó teljesítményt nyújt. Hornyák Zsolt előző szezonban ezüstérmes együttese a legutóbbi három bajnoki mérkőzésén nyeretlen maradt, ráadásul szeptember közepén a másodosztályú Vasas ellen kiesett a Magyar Kupából is.

Bognár György csapata rosszul kezdte a meccset

A Puskás Akadémia jobban kezdte a mérkőzést, és már a nyolcadik percben megszerezte a vezetést. Ifjabb Dárdai Pál kapott egy remek kiugratást, amivel kilépett ziccerben, a lövését Kovácsik Ádám védeni tudta, a kipattanó azonban a magyar válogatott szeptemberben bemutatkozó Lukács Dániel elé került, aki közelről az üres kapuba lőtt (0-1).

A bekapott gól után a Paks támadásba lendült, a 14. percben pedig majdnem ki is egyenlített, azonban a nemzeti csapatan szintén szeptemberben debütáló Tóth Barna fejesét Szappanos Péter egy elképesztő vetődéssel kiszedte a bal felső sarokból.

A folytatásban a Paks akarta érvényesült, a Puskás Akadémia pedig kontrákból próbált veszélyeztetni, az előnyét azonban nem tudta növelni a felcsúti csapat. A 39. percben aztán összejött a Paks egyenlítőgólja. Egy rossz helyre kifejelt labdát Lenzsér Bence gyűjtött be, aki visszakészítette azt a második hullámban érkező Gyurkits Gergőnek, a Paks játékosa pedig 11 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal felső sarokba (1-1).

Böde megérkezett, a válogatott csatár megvillant

Bognár György az egyenlítés ellenére minden bizonnyal elégedetlen volt csapata támadójátékával, így a szünetben Hahn János helyére a 38 éves Böde Dániel küldte pályára. A Paks legendás csatára azonnal megvillant, ugyanis az első labdaérintéséből helyzetbe hozta Tóth Barnát, a válogatott csatár közeli fejesét azonban Szappanos bravúrral védeni tudta. Ráadásul az ellentámadásból ismét előnybe került a Puskás Akadémia. Quentin Maceiras belöbbölt labdáját Németh András szelídítette meg fejjel, majd lepattanás nélkül, félfordulatból lőtt védhetetlen gólt a bal alsó sarokba (1-2).