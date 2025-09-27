A szombat esti rangadót a Bognár György által irányított Paks várhatta jobb formában, már csak azért is, mert a tolnai volt az NB I egyetlen veretlen csapata.
A Puskás Akadémia ellenben rendkívül hullámzó teljesítményt nyújt. Hornyák Zsolt előző szezonban ezüstérmes együttese a legutóbbi három bajnoki mérkőzésén nyeretlen maradt, ráadásul szeptember közepén a másodosztályú Vasas ellen kiesett a Magyar Kupából is.
A Puskás Akadémia jobban kezdte a mérkőzést, és már a nyolcadik percben megszerezte a vezetést. Ifjabb Dárdai Pál kapott egy remek kiugratást, amivel kilépett ziccerben, a lövését Kovácsik Ádám védeni tudta, a kipattanó azonban a magyar válogatott szeptemberben bemutatkozó Lukács Dániel elé került, aki közelről az üres kapuba lőtt (0-1).
A bekapott gól után a Paks támadásba lendült, a 14. percben pedig majdnem ki is egyenlített, azonban a nemzeti csapatan szintén szeptemberben debütáló Tóth Barna fejesét Szappanos Péter egy elképesztő vetődéssel kiszedte a bal felső sarokból.
A folytatásban a Paks akarta érvényesült, a Puskás Akadémia pedig kontrákból próbált veszélyeztetni, az előnyét azonban nem tudta növelni a felcsúti csapat. A 39. percben aztán összejött a Paks egyenlítőgólja. Egy rossz helyre kifejelt labdát Lenzsér Bence gyűjtött be, aki visszakészítette azt a második hullámban érkező Gyurkits Gergőnek, a Paks játékosa pedig 11 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal felső sarokba (1-1).
Bognár György az egyenlítés ellenére minden bizonnyal elégedetlen volt csapata támadójátékával, így a szünetben Hahn János helyére a 38 éves Böde Dániel küldte pályára. A Paks legendás csatára azonnal megvillant, ugyanis az első labdaérintéséből helyzetbe hozta Tóth Barnát, a válogatott csatár közeli fejesét azonban Szappanos bravúrral védeni tudta. Ráadásul az ellentámadásból ismét előnybe került a Puskás Akadémia. Quentin Maceiras belöbbölt labdáját Németh András szelídítette meg fejjel, majd lepattanás nélkül, félfordulatból lőtt védhetetlen gólt a bal alsó sarokba (1-2).
Az 55. percben egyenlíthetett volna a tolnai csapat. A gólszerző Gyurkits bal oldali beadás elszállt mindenki feje előtt, azonban pont így lett igazán veszélyes a dolog, de Szappanos egy hatalmas megnyúlással kiszedte a labdát a bal felső sarokból. Két perccel később ismét Gyurkits tesztelte Szappanost, a válogatott kapus ezúttal a léc alól szedte ki a 23 éves játékos távoli bombáját.
A Paks a bekapott gól után folyamatosan rohamozott, a 63. percben pedig kis híján egyenlíteni tudott.
Egy bedobás után Tóth Barna csúsztatta meg a labdát Bödének, aki háttal a kapunak megtartotta azt, majd visszakészítette Tóth Barnának, aki 13 méterről a jobb alsóba lőtt. Azonban a tolnai csapat gólját videózás után érvénytelenítették, mert Tóth Barna lövése a földön fekvő Böde kezén irányt változtatott.
A 69. percben ismét a Paks legendája volt a főszereplő. Egy jobb oldali beadást Böde fejelt le öt méterről a bal alsóba, de Szappanos egy vetődéssel ismét hárítani tudott.
Ezt követően is a Paks maradt támadásban, a Puskás Akadémia pedig csak a védekezéssel foglalkozott. A 82. percben ismét megúszott egy gólt a felcsúti csapat. Egy tizenhatoson belüli kavarodás után Tóth Barna elé került a labda, aki négy méterről a hálóba bombázott, de Bogár Gergő játékvezető azonnal jelezte a lest.
A 86. percben aztán Bogár Gergő befújt egy tizenegyest a Paksnak. Lenzsér Bence kapott egy átadást a tizenhatoson belül, elpörgette a labdát a kilépő Markgráf Ákos mellett, majd elakadt a Puskás védőjének lábában, így jöhetett a tizenegyes. A labda mögé Gyurkits állt oda, aki kőkeményen jobbra lőtt a balra vetődő Szappanos mellett (2-2).
A találkozónak azonban volt még egy óriási csattanója, ugyanis az egyenlítés után kinyílt a Puskás Akadémia, a 89. percben pedig megszerezte a győztes gólt a Paks. Egy szép akció végén Böde Dániel tálalt remek labdát a mélységből beinduló Windecker Józsefnek, aki ziccerbe került és külsővel kilőtte a jobb alsó sarkot (3-2).
A hosszabbításban a Puskás Akadémia ment előre az egyenlítésért, de a Paks védelme stabilan zárt, így a felcsúti csapat végül elveszítette a mérkőzést.
Bognár György csapata ezzel megőrizte a veretlenségét és továbbra is a tabella élén áll, míg Hornyák Zsolt együttese sorozatban a negyedik bajnokiján maradt nyeretlen.
Fizz Liga, 8. forduló:
Paksi FC-Puskás Akadémia 3-2 (1-1)
Paksi FC Stadion
Játékvezető: Bogár Gergő
Paks: Kovácsik - Lenzsér, Vas (Kinyik, 43.), Vécsei - Osváth, Papp K., Gyurkits, Zeke (Windecker, 81.) - Horváth K. (Pető, 81.) - Tóth B. (Balogh B., 92.), Hahn (Böde, a szünetben)
Puskás Akadémia: Szappanos - Maceiras, Golla, Harutjunjan, Markgráf - Szolnoki (Favorov, 76.), Okeke (Stronati, 76.) - Dárdai P. (Vékony, 76.), Lukács (Duarte, 88.), Nagy Zs. - Németh A. (Nagy Z., 88.)
gólszerzők: Gyurkits (39., 87., a másodikat 11-esből), Windecker (89.), illetve Lukács (8.), Németh A. (49.)
sárga lap: Tóth B. (65.), Papp K. (72.), Horváth K. (72.), illetve Harutjunjan (67.), Okeke (76.), Németh A. (81.), Nagy Z. (88.)