Az új elnök, Claudia Rizzo neve pillanatok alatt a sportoldalak vezető témájává vált, miközben a Ternana szurkolótábora a bombanőnek köszönhetően elképesztő módon nőtt – átlépve az olasz határokat is a közösségi médiában.

A 23 éves bombanő, Claudia Rizzo lett az olasz focicsapat, a Ternana elnöke

Fotó: Ternana Calcio/Instagram

Az ifjú klubelnök eddig családi vállalkozásukat, egy szicíliai olívaolaj-üzemet igazgatott, de most a család új szerzeményével, a legendás, ám harmadosztályban tengődő futballcsapattal bizonyítaná rátermettségét.

Az országos és nemzetközi médiahírverés gyors volt: Claudia stílust, fiatalságot, karizmát és új színt hozott a klub életébe – elég volt egy mosoly, néhány edzőpályán vagy elnöki tárgyalóban készült fotó fekete-fehér csíkos ingben és magassarkúban, hogy “a világ legszebb futballelnökeként” ünnepeljék már most.

A Ternana pillanatok alatt Olaszország legfelkapottabb harmadosztályú csapata lett – és mindezt úgy, hogy maga a futball csak mellékszál. Az Instagramon özönlenek a kommentek:

Soha nem hallottam Ternanáról, de mától örök rajongó vagyok

, vagy: “Ternana-drukker lettem mostantól” – olvasható.

Egy másik hozzászóló viccelődött: “Gyerekként mindig néztem a Ternana-meccseket – legalábbis amikor a nagymamám is nézte őket.”

A rajongók egy része már zarándoklatot tervez Umbriába, hogy élőben is láthassák az új elnökasszonyt.

Claudia hivatalos bemutatását Massimo Ferrero filmproducer vezényelte le. Claudia első nyilatkozatában hangsúlyozta:

Megtiszteltetés számomra egy ilyen patinás klub centenárium évében elnökké válni. Célunk, hogy egy stabil, modern, átlátható projektet építsünk, amely a szurkolókat és a sport értékeit helyezi középpontba.

Az új vezető hozzátette, örül a stadionfejlesztési terveknek is, és bár

eddig leginkább csak televízióban látta a csapatot, magát is nagy focidrukkernek vallja. Korábban öttusázó volt, számos hobbija akad, de most teljes szívvel veti bele magát a sportvezetés kihívásaiba.

Jelenleg a Ternana a Serie C B-csoportjának középmezőnyében áll, de a globális figyelem és a friss rajongói támogatás révén a harmadosztály legfelkapottabb csapata lett. Az új elnök minden eddiginél nagyobb érdeklődést és energiát hozott a klub életébe, miközben a sportsajtó és a nemzetközi futballrajongó közösség is felfigyelt rájuk.