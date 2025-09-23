Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megtámadták Moszkvát az ukránok, brutális orosz válasz jöhet

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kemény idők elé néz Anderson, a Manchester United korábbi Bajnokok Ligája-győztes focistája. A brazil középpályást ugyanis börtönbüntetés fenyegeti, miután tetemes elmaradásban van a tartásdíjjal szakajtónyi gyermeke után.

Anderson Luís de Abreu Oliveira neve önmagában nem sokat mond. Ránézésre 12 egy tucat portugál vagy brazil focista. Persze, sokak szerint igen, de ez az Anderson mégiscsak lehúzott nyolc idényt a csúcson lévő Manchester Unitedben, amivel nyert is ezt-azt. Most viszont úgy néz ki, hogy napokon belül börtönbe mehet, hacsak nem teremt elő kicsivel több mint 63 millió forintnak megfelelő összeget.

Egykori csapattársa, Cristiano Ronaldo aligha fogja meglátogatni a börtönben Andersont
Egykori csapattársa, Cristiano Ronaldo aligha fogja meglátogatni a börtönben Andersont
Fotó: ANDREW YATES / AFP

Anderson a börtön árnyékában

A Daily Star című brit bulvárlap információi szerint a 37 éves középpályás, aki 2020-ban a török Adana Demisporból, nem csak a pályán szorgoskodott, hanem a magánéletben is helyt állt: összesen kilenc gyermek édesapja, ami tetemes költséggel jár, és éppen ez okozhatja a vesztét.

Szülővárosában, Porto Alegrében ugyanis egy családjogi bíróság 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte, miután a bíró helyt adott egy július 28-án kelt beadványnak, miszerint a focista, 1 millió brazil real, azaz körülbelül 63,5 millió forint összegű tartásdíjjal tartozik a közel egy focicsapatnyi lurkó után.

Voltak már botrányai

Anderson egy ún. félig nyitott rendszerben tölti egyelőre a büntetését, ami azt jelenti, hogy napközben elhagyhatja a börtönt, hogy közösségi munkát végezzen, vagy tanuljon, de éjszakára vissza kell térnie. Amennyiben nem fizeti meg a kiszabott határidőre a tartozást, akkor ennél sokkal hosszabb és keményebb büntetés várhat rá.

A nyolcszoros brazil válogatott focista öt éve egyszer már szembekerült a törvénnyel, akkor azzal gyanúsították, hogy 4,7 millió fontnak (kb. 2,1 milliárd forint) megfelelő összeg tisztára mosásában segédkezett kriptovaluta ügyleteken keresztül. 

Manchesterben volt a csúcson

Anderson 2006-ban a brazil Gremióból került Európába, ahol az FC Porto volt az első csapata. 2007-ben innen vette meg a Manchester United. Az angol sztárcsapattal négyszer nyert Premier League-et, 2008-ban pedig a bajnoki cím mellé a Bajnokok Ligáját és a Klubvilágbajnokságot is megnyerte. Innen egy 2014-es firenzei kölcsönadás után 2015-ben távozott végleg. Hazatért, és 2017-ig előbb az Internacional, majd a Coritiba játékosa volt, mielőtt két idényt lehúzott volna az Adanában, ahonnan 2020-ban teljesen váratlanul visszavonult.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!