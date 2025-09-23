Anderson Luís de Abreu Oliveira neve önmagában nem sokat mond. Ránézésre 12 egy tucat portugál vagy brazil focista. Persze, sokak szerint igen, de ez az Anderson mégiscsak lehúzott nyolc idényt a csúcson lévő Manchester Unitedben, amivel nyert is ezt-azt. Most viszont úgy néz ki, hogy napokon belül börtönbe mehet, hacsak nem teremt elő kicsivel több mint 63 millió forintnak megfelelő összeget.

Egykori csapattársa, Cristiano Ronaldo aligha fogja meglátogatni a börtönben Andersont

Fotó: ANDREW YATES / AFP

Anderson a börtön árnyékában

A Daily Star című brit bulvárlap információi szerint a 37 éves középpályás, aki 2020-ban a török Adana Demisporból, nem csak a pályán szorgoskodott, hanem a magánéletben is helyt állt: összesen kilenc gyermek édesapja, ami tetemes költséggel jár, és éppen ez okozhatja a vesztét.

Szülővárosában, Porto Alegrében ugyanis egy családjogi bíróság 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte, miután a bíró helyt adott egy július 28-án kelt beadványnak, miszerint a focista, 1 millió brazil real, azaz körülbelül 63,5 millió forint összegű tartásdíjjal tartozik a közel egy focicsapatnyi lurkó után.

Voltak már botrányai

Anderson egy ún. félig nyitott rendszerben tölti egyelőre a büntetését, ami azt jelenti, hogy napközben elhagyhatja a börtönt, hogy közösségi munkát végezzen, vagy tanuljon, de éjszakára vissza kell térnie. Amennyiben nem fizeti meg a kiszabott határidőre a tartozást, akkor ennél sokkal hosszabb és keményebb büntetés várhat rá.

A nyolcszoros brazil válogatott focista öt éve egyszer már szembekerült a törvénnyel, akkor azzal gyanúsították, hogy 4,7 millió fontnak (kb. 2,1 milliárd forint) megfelelő összeg tisztára mosásában segédkezett kriptovaluta ügyleteken keresztül.

Manchesterben volt a csúcson

Anderson 2006-ban a brazil Gremióból került Európába, ahol az FC Porto volt az első csapata. 2007-ben innen vette meg a Manchester United. Az angol sztárcsapattal négyszer nyert Premier League-et, 2008-ban pedig a bajnoki cím mellé a Bajnokok Ligáját és a Klubvilágbajnokságot is megnyerte. Innen egy 2014-es firenzei kölcsönadás után 2015-ben távozott végleg. Hazatért, és 2017-ig előbb az Internacional, majd a Coritiba játékosa volt, mielőtt két idényt lehúzott volna az Adanában, ahonnan 2020-ban teljesen váratlanul visszavonult.