A botrányos eset a Deportivo Quique elleni összecsapás 66. percében történt, amikor az egyik játékos megüthette a bírót, aki ráadásul női játékvezető volt a meccsen.

Hatalmas botrány lett Kolumbiában, hogy egy focista megütötte a játékvezetőnőt

Fotó: X

Botrány Kolumbiában, az amazon bíró nem hagyta magát

Javier Bolivar a kispadról kapott piros lapot, amit Vanessa Ceballos mutatott fel neki. A láthatóan ideges játékos ekkor odarohant a bíróhoz, és

a kamerafelvételek tanúsága szerint az arcán érintette meg, amit a közvélemény és a jelenlévők is ütésként értékeltek. A játékvezető dühösen reagált, megpróbált szembeszállni a játékossal, ám a csapattársak és a klubvezetők visszafogták, nehogy nagyobb botrány törjön ki.

A felháborító incidens pillanatokon belül elterjedt a közösségi médiában, és heves reakciókat váltott ki: játékosok, szurkolók és sportvezetők egyaránt elítélték Bolivar tettét.

A futballista az eset után közleményt adott ki közösségi oldalán – amelyet hamarosan privátra állított –, és bocsánatot kért a történtekért. Ugyanakkor tagadta, hogy szándékosan arcon ütötte volna a játékvezetőt. Állítása szerint mindössze a sípot próbálta kivenni Ceballos kezéből, ami félreérthető mozdulatnak tűnhetett.

Elismerem, hogy a viselkedésem tiszteletlen és méltatlan volt, amely rossz üzenetet közvetített. Soha nem állt szándékomban bántalmazni a játékvezetőt, ugyanakkor értem, hogy mozdulatom sértő és elfogadhatatlan lehetett

– írta Bolivar, aki hangsúlyozta, hogy elutasít minden erőszakot, különösen a nőkkel szemben, és ígéretet tett személyes, valamint sportemberi fejlődésére.

A kolumbiai labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága várhatóan szigorú lépéseket tesz az ügyben. A történtek fényében Bolivar hosszú időre eltiltást kaphat, hiszen a sportág megítélésére is árnyékot vetett a botrány.