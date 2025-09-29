A St. James’ Parkban játszott Newcastle–Arsenal Premier League-rangadó igazi érzelmi hullámvasút volt, így talán nem is annyira meglepő, hogy nem múlt el botrány nélkül.

Joelinton volt a botrány egyik főszereplője

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Botrányos végjáték a PL-rangadón

Ami a meccset illeti, az új igazolás, Nick Woltemade a 34. percben juttatta előnyhöz a Newcastle-t Az Arsenal azonban nem adta fel, előbb Mikel Merino egyenlített 84. percben, majd a hosszabbításban Gabriel ugrott a legmagasabbra, és Nick Pope fölött a hálóba fejelte a győztes találatot.

A drámai fordítást azonban beárnyékolta a lefújás utáni jelenetsor.

A pályáról levonulva Joelinton éles szóváltásba keveredett az Arsenal egyik segédedzőjével, Miguel Molinával, akit még meg is lökött. Mielőtt a helyzet elfajult volna, Arteta közbelépett és karon ragadta munkatársát. Joelinton ugyan még dühösen mutogatott, de végül ő is befejezte a balhézást és inkább a szurkolóinak köszönte meg a buzdítást.

🎥 Joelinton confronts Arsenal assistant, Miguel Molina, and Mikel Arteta at full-time. ❌😬

pic.twitter.com/UVmHAfZ7qE — DailyAFC (@DailyAFC) September 28, 2025

A londoniak számára a győzelem kulcsfontosságú volt. A győzelemmel ugyanis az Arsenal két pontra megközelítette Szoboszli Dominikot és Kerkez Milost is a soraiban tudó listavezető Liverpoolt, amely szombaton meglepetésre 2-1-es vereséget szenvedett a Crystal Palace otthonában.