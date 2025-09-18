Az Atlético Madrid kétgólos hátrányból jött vissza a Liverpool elleni meccsbe, azonban a 92. percben Virgil van Dijk fejesével az angol bajnok megnyerte a mérkőzést. Diego Simeone, a spanyol csapat edzője nehezen viselte a vereséget. A Liverpool győztes gólja után összetűzésbe keveredett a szurkolókkal, a botrány után pedig az öltözőbe zavarták az argentin mestert.
Van Dijk gólja után Simeone összetűzésbe keveredett a Liverpool-szurkolókkal, a Marca szerint az Atlético játékosainak, valamint négy biztonsági őrnek kellett lefognia az argentin mestert, aki indult volna verekedni a pillanat hevében.
Simeone a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy elevenítette fel az esetet, hogy az egyik néző a közönség első soraiból a középső ujját mutatta felé, mellette pedig folyamatosan harsogta neki a „b.zd meg” kifejezést.
Simeone hangsúlyozta, hogy elmondta a negyedik játékvezetőnek, hogy folyamatosan provokálták, de a mérkőzés játékvezetője akkor is elfogadhatatlannak tartotta az argentin szakember reakcióját, így a szurkolók gúnyolódása közepette távoznia kellett a kispadtól.
Mindig arról beszélnek, hogy vigyázni kell a show-ra, de az egész mérkőzés alatt sértegettek, én meg nem mondhatok semmit, mert én vagyok az edző. A reakcióm nyilván nem igazolható, de nem tudják, milyen az, amikor kilencven percig folyamatosan sértegetnek”
– mondta a Movistarnak az Atlético edzője.
„És persze, amikor az ellenfél gólt szerez, csak megfordulsz, és továbbra is sértegetnek, így a feszültség miatt történik, ami történik. A bíró azt mondta, hogy megért engem. Remélem, hogy a Liverpool javítani tud ezen, és ha azonosítják, ki tette ezt, akkor annak következményei lesznek” – tette hozzá az argentin szakember, aki nem először csinált botrányt egy BL-meccsen.
A legemlékezetesebb esete, amikor csapata 2019 februárjában legyőzte a Juventust a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első mérkőzésén. José María Giménez találata után Simeone megmarkolta a nemi szervét és magából kikelve ordibált. Az eset után az argentin szakember 20 ezer eurós pénzbírságot kapott az UEFA-tól.
A német rekordbajnok Bayern München a duplázó Harry Kane vezérletével 3-1-re legyőzte a klubvilágbajnok Chelsea-t az Allianz Arénában.
Örülök, hogy dupláztam, mindig jó érzés betalálni. Fizikailag és mentálisan is most vagyok a valaha volt legjobb formámban. Tudom, hogy ebben a csapatban lesznek helyzeteim. Csak továbbra is meg kell ragadnom őket, ahogy ma este is tettem”
– mondta Harry Kane, aki 102 mérkőzésen 95 gólnál jár a Bayern Münchenben.
„Még 3-1-es állásnál is nálunk volt többet a labda, ami megnehezítette a dolgukat letámadásnál a helyzetek kialakításával.
Ez az a fajta dolog, ami bizonyos értelemben demoralizálhatja az ellenfelek reményeit. Kialakítottunk néhány helyzetet, amelyeket jobban is kihasználhattunk volt. Mindenesetre örömteli, hogy ilyen játékot nyújtottunk egy nagy meccsen, ezt folytatnunk kell az egész szezonban”
– tette hozzá a Bayern angol támadója.
A találkozón Manuel Neuer, a Bayern világbajnok kapusa történelmet írt, ugyanis 39 évesen és 174 naposan a klub történetének legidősebb játékosa lett, aki pályára lépett egy BL-meccsen. Neuer ezzel Lothar Matthäust előzte meg, aki 38 évesen és 353 naposan játszott utoljára BL-meccsen.
A címvédő Paris Saint-Germain magabiztos győzelemmel kezdte a szezont. A párizsi csapat úgy ütötte ki 4-0-ra az olasz Atalantát, hogy a BL-döntőben duplázó Désiré Doué, valamint az Aranylabda-várományos Ousmane Dembélé sérülés miatt pályára sem lépett.
Nagyszerű csapat, hihetetlenek. Az első tíz percben nagyon jól teljesítettünk, de a második bekapott gól után nehézzé vált a dolgunk. Nem lehetünk túlságosan csalódottak, mert a párizsiak hihetetlen csapatot alkotnak”
– mondta a mérkőzés után Ivan Jurić, az Atalanta nyáron kinevezett edzője.
„Ez a legjobb módja a sorozat kezdésének. Örülök, hogy örömet tudtunk szerezni a szurkolóknak, mellette pedig nagyon jó meccset játszottunk. Boldogok vagyunk, megérdemeltük a győzelmet. Sok helyzetet alakítottunk ki, ami nem volt könnyű, mert az Atalanta három középhátvéddel védekezett, és ez ellen mindig nehéz küzdeni” – értékelt a találkozó után Luis Enrique, a Paris Saint-Germain edzője, akinek csak 16 bevethető mezőnyjátékosa volt az Atalanta elleni találkozón.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:
Liverpool FC (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 3-2 (2-1)
gólszerzők: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (92.) illetve Llorente (45+3., 81.)
Paris Saint-Germain (francia) - Atalanta (olasz) 4-0 (2-0)
gólszerzők: Marquinhos (3.), Kvarachelia (39.), Mendes (51.), Ramos (91.)
Bayern München (német)-Chelsea (angol) 3-1 (2-1)
gólszerzők: Chalobah (20., öngól), Kane (26., 63., az elsőt tizenegyesből), illetve Palmer (29.)
AFC Ajax (holland)-Internazionale (olasz) 0-2 (0-1)
gólszerző: Thuram (42., 47.)
Olimpiakosz (görög)-Páfosz FC (ciprusi) 0-0
piros lap: Bruno (26., Páfosz)
Slavia Praha (cseh)-Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-0)
gólszerzők: Mbodji (23., 74.), illetve Bassi (78.), Brunstad Fet (90.)