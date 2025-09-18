Az Atlético Madrid kétgólos hátrányból jött vissza a Liverpool elleni meccsbe, azonban a 92. percben Virgil van Dijk fejesével az angol bajnok megnyerte a mérkőzést. Diego Simeone, a spanyol csapat edzője nehezen viselte a vereséget. A Liverpool győztes gólja után összetűzésbe keveredett a szurkolókkal, a botrány után pedig az öltözőbe zavarták az argentin mestert.

Az argentin Diego Simeone botrányt csinált az Anfielden

Fotó: Oli Scarf/AFP

Simeone botrányt csinált az Anfielden

Van Dijk gólja után Simeone összetűzésbe keveredett a Liverpool-szurkolókkal, a Marca szerint az Atlético játékosainak, valamint négy biztonsági őrnek kellett lefognia az argentin mestert, aki indult volna verekedni a pillanat hevében.

Simeone a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy elevenítette fel az esetet, hogy az egyik néző a közönség első soraiból a középső ujját mutatta felé, mellette pedig folyamatosan harsogta neki a „b.zd meg” kifejezést.

Simeone hangsúlyozta, hogy elmondta a negyedik játékvezetőnek, hogy folyamatosan provokálták, de a mérkőzés játékvezetője akkor is elfogadhatatlannak tartotta az argentin szakember reakcióját, így a szurkolók gúnyolódása közepette távoznia kellett a kispadtól.

Mindig arról beszélnek, hogy vigyázni kell a show-ra, de az egész mérkőzés alatt sértegettek, én meg nem mondhatok semmit, mert én vagyok az edző. A reakcióm nyilván nem igazolható, de nem tudják, milyen az, amikor kilencven percig folyamatosan sértegetnek”

– mondta a Movistarnak az Atlético edzője.

Diego Simeone nem bírta idegekkel a végjátékot az Anfielden

Fotó: Oli Scarf/AFP

„És persze, amikor az ellenfél gólt szerez, csak megfordulsz, és továbbra is sértegetnek, így a feszültség miatt történik, ami történik. A bíró azt mondta, hogy megért engem. Remélem, hogy a Liverpool javítani tud ezen, és ha azonosítják, ki tette ezt, akkor annak következményei lesznek” – tette hozzá az argentin szakember, aki nem először csinált botrányt egy BL-meccsen.

A legemlékezetesebb esete, amikor csapata 2019 februárjában legyőzte a Juventust a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első mérkőzésén. José María Giménez találata után Simeone megmarkolta a nemi szervét és magából kikelve ordibált. Az eset után az argentin szakember 20 ezer eurós pénzbírságot kapott az UEFA-tól.